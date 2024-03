Der deutsche Staatssender ZDF hat zum Weltfrauentag einen Beitrag gebracht, in dem gesagt wurde, dass das klassische Bild von Mann und Frau „zutiefst faschistisch“ sei.

Der Weltfrauentag ist in Russland einer der wichtigsten Feiertage im Jahr. An dem Tag machen Männer ihren Frauen, Freundinnen, Müttern und so weiter Geschenke und verwöhnen sie. Das ist eine langjährige Tradition in Russland, die im Westen kaum jemand kennt.

Der deutsche Staatssender ZDF hat an dem Tag einen Beitrag gebracht, in dem der staunende Zuschauer von einer „Expertin“ für „Extremismusforschung“ namens Julia Ebner erfahren durfte, dass das klassische Bild von Mann und Frau „zutiefst faschistisch“ sei. Ja, Sie haben richtig gehört. Für das deutsche Staatsfernsehen sind Sie, wenn sie in einer Beziehung als Mann und Frau mit traditioneller Rollenverteilung leben, bereits ein Faschist. Die sogenannte Expertin sagte in dem Beitrag:

„Die Kernessenz dieser Geschlechtervorstellungen des Mannes, der hart und wehrhaft ist, und der Frau, die sanft und hingabevoll ist, ist zutiefst faschistisch. Da zeigt sich eine Parallele zu faschistischen Geschlechterideologien, die es in unterschiedlichen Regimen des letzten Jahrhunderts gab.“

