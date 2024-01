Wie die USA Griechenland über den Tisch ziehen wollen

Waffen für Kiew

Griechenland hat in Luftabwehrsysteme russischer Bauart in seinem Arsenal. Das ärgert die USA schon lange und nun soll Griechenland die Systeme an die Ukraine liefern, wobei die USA dafür eine Entschädigung leisten wollen. Die Entschädigung hat jedoch reichlich Fallstricke.

Die Ukraine hat bekanntlich einen akuten Mangel an Luftabwehrsystemen, weshalb die USA versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Dass Griechenland noch immer russische Luftabwehrsysteme im Arsenal hat, ist den USA von jeher ein Dorn im Auge. Nun versuchen die USA, Griechenland dazu zu drängen, diese Systeme an Kiew zu liefern. Als Entschädigung bieten die Lieferung von Fregatten, Schützenpanzern, anderen Waffen und einen Bonus von 200 Millionen Dollar. Doch die „Entschädigung“ hat einige Haken, wie das griechische Portal pronews.gr berichtet hat.

Veraltete Schützenpanzer und Fregatten

Das griechische Nachrichtenportal pronews.gr berichtet über einen Deal, den die USA mit Griechenland machen wollen. Demnach erhält Griechenland von den USA veraltete Schützenpanzer und Fregatten im Austausch für die Luftabwehrsysteme aus russischer Produktion, die Washington an die Ukraine liefern will. Die als Ausgleich versprochenen 200 Millionen Dollar reichen jedoch nicht aus, um auch nur eine westliche Luftabwehrbatterie zu kaufen, die den russischen Tor-, Osa- und S-300-Systemen an Kampfkraft gleichkommt.

Die griechische Regierung hat erklärt, dass die Teilnahme am F-35-Programm zum Kauf von 20 plus 20 Kampfjets der fünften Generation sowie ein umfangreiches US-Hilfspaket eine bedeutende Stärkung der griechischen Verteidigungskapazitäten bedeuten, aber das Portal fragt, ob das auch der Wahrheit entspricht. In einem Schreiben von US-Außenminister Anthony Blinken an Premierminister Kyriakos Mitsotakis wird angedeutet, dass hinter der „umfangreichen kostenlosen Militärhilfe“ für Griechenland der Druck steht, die russischen Systeme, die bei den griechischen Streitkräfte im Dienst sind, an die Ukraine zu liefern. Das Portal schreibt:

„Der Druck, Athen zu zwingen, die russischen Luftabwehrsysteme Tor, Osa und S-300 an Kiew zu übergeben, ist bekannt, und nun versprechen die USA, 200 Millionen Dollar zu geben, was nicht ausreicht, um auch nur eine westliche Luftabwehrbatterie mit den entsprechenden Eigenschaften zu kaufen. Und das alles zu einer Zeit, in der die türkische Luftwaffe neue Flugzeuge erhält und nach dem (von den USA) angekündigten Riesenpaket (an Waffen für die Türkei) über Hunderte von Präzisionswaffen verfügen wird“

Das US-Außenministerium verkündete die offizielle Zustimmung zur griechischen Anfrage für F-35 zusammen mit der gleichzeitigen Bereitstellung eines sehr wichtigen Pakets kostenloser militärischer Ausrüstung aus US-Arsenalen, das unter anderem vier LCS-Fregatten (Littoral Combat Ship), zwei C-130-Transportflugzeuge, 60 gepanzerte Kampffahrzeuge sowie Patrouillenschiffe umfasst, so das Portal weiter. Obwohl diese Waffen kostenlos abgegeben werden könnten, kostet es Geld – und zwar bei den Fregatten sehr Geld -, sie zu modernisieren, damit sie ihre Missionen ausführen zu können, stellt das Portal fest.

Die LCS-Fregatten verfügen über eine Bewaffnung von Patrouillenbooten und sie auch nur auf das Niveau von Korvetten zu bringen, wäre sehr teuer. Das Gleiche gilt für die „gepanzerten Kampffahrzeuge“, bei denen es sich wahrscheinlich um die Bradley-Schützenpanzer handelt. Das würde, neben den deutschen Mardern, die Aufnahme eines weiteren Fahrzeugtyps in das griechische Arsenal und damit zusätzliche Investitionen für eine sehr geringe Anzahl von Fahrzeugen bedeuten. Dabei weiß niemand, was es kosten würde, die Bradleys auf die neueste Version aufzurüsten, denn, wie das Portal schreibt, hat Kroatien beispielsweise fast fünf Millionen für die Modernisierung jedes einzelnen Bradley bezahlt.

F-35 für Griechenland

Das US-Außenministerium hatte zuvor den möglichen Verkauf von F-35 und dazugehöriger Ausrüstung an Griechenland für 8,6 Milliarden Dollar genehmigt, teilte die Security Cooperation Agency des Pentagon, die für die Lieferung von militärischer Ausrüstung und Waffen ins Ausland zuständig ist, am Freitag mit. Der Erklärung zufolge geht es um den Kauf von bis zu 40 Kampfflugzeugen, 42 Triebwerken, Leitsystemen, Ersatzteilen und anderer Ausrüstung.

Die US-Regierung hat den Kongress bereits über die Entscheidung informiert. Der Kongress hat nun 30 Tage Zeit, das potenzielle Geschäft zu prüfen und möglicherweise zu blockieren.

Der Preis ist heiß

Der Preis der Griechenland versprochenen F-35-Kampfjets ist allerdings von 80 Millionen auf 215 Millionen Dollar pro Stück gestiegen, wie das griechische Portal weiter berichtet.

Im November 2021 hat die griechische Tochtergesellschaft des Herstellers Lockheed Martin bei der Präsentation des Kampfflugzeugs in Athen erklärt, dass der Preis für jedes Flugzeug unter 80 Millionen Dollar liegen würde.

Allerdings erklärte das Pentagon am Freitag, dass das US-Außenministerium den möglichen Verkauf der 40 F-35 und zugehöriger Ausrüstung an Griechenland für 8,6 Milliarden Dollar genehmigt hat. Dem Portal zufolge lässt sich dieser Preisanstieg nur mit Schmiergeldern erklären, denn „wenn aus 80 Millionen Dollar 215 Millionen Dollar werden, werden einige Leute sehr reich“.

Den Autoren des Artikels zufolge wollen die Amerikaner mit der gleichzeitigen Schenkung von gebrauchtem Militärgerät „die Pille versüßen“. Dabei werden nur 62 Bradleys kostenlos geliefert, obwohl die griechischen Streitkräfte mindestens 400 solcher Fahrzeuge benötigen und nicht bekannt ist, wie viel Geld für deren Modernisierung benötigt wird, schreibt das Portal.

Ein alter Trick

Die USA „spenden“ Griechenland regelmäßig einen Teil ihrer alten Waffen. Dabei sparen sie einerseits die Entsorgungskosten und binden andererseits die griechischen Streitkräfte an den US-Markt, schreibt das Portal. Durch diese „Spenden“ werden die griechischen Streitkräfte mit den Kosten für Modernisierung, Wartung und Ersatzteile belastet. Die US-Zerstörer Adams und die Fregatten Nox, die der griechischen Marine früher übergeben wurden, wurden innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Übergabe von Griechenland verschrottet, erinnert das Portal.

Dsss die USA die LCS-Fregatten an Griechenland verschenken wollen, ist ebenfalls keine großzügige Geste. Der in den 2000ern entwickelte Schiffstyp hat von Beginn an Probleme gemacht und dass die gebauten Schiffe schon seit 2020 wieder ausgemustert werden, weil die nötige Modernisierung viel zu teuer ist, spricht für sich. Also verschenken die USA die Schiffe, sparen sich die Kosten der Verschrottung, und wenn Griechenland die Schiffe modernisieren möchte, dann bedeutet das sogar noch Aufträge für die US-Rüstungskonzerne, die die Schiffe einst gebaut haben.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen