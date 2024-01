Der "Streisand-Effekt"

Der US-Verteidigungsminister ist, während sein Land in vielen Kriegen kämpft, in eine medizinische Behandlung verschwunden, ohne irgendwen zu informieren.

Über den Skandal um US-Verteidigungsminister Austin, der in eine medizinische Behandlung verschwunden ist, ohne irgendwen zu informieren, während sein Land in vielen Kriegen kämpft, schlägt in den USA hohe Wellen. Hier zeige ich, wie das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick darüber und über die anderen Ereignisse der politischen Woche in den USA berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Der Streisand-Effekt: Dem Pentagon-Chef droht wegen seiner Geheimniskrämerei ein Amtsenthebungsverfahren

Ein so radikaler chirurgischer Eingriff findet immer unter Vollnarkose statt und dauert mehr als eine Stunde. Das heißt, Vier-Sterne-General Austin wusste, dass er viele Stunden nicht erreichbar sein wird, und hat den Oberbefehlshaber der USA, Präsident Joseph Biden, nicht informiert.

Biden hat sich jedoch nicht darum gekümmert, genauso wenig wie er sich darum gekümmert hat, als Lloyd Austin am ersten Tag des neuen Jahres mit einer postoperativen eitrig-septischen Komplikation des Urogenitalsystems in die Intensivstation desselben Nationalen Militärmedizinischen Zentrums eingeliefert wurde, in dem er zuvor wegen Prostatakrebs operiert wurde. Diese Komplikation tritt bei solchen Operationen in etwa fünf Prozent der Fälle auf, verschwindet aber in der Regel schnell und zu Hause, aber bei Austin war sie besonders schwerwiegend. Das medizinische Zentrum teilte mit, dass der General „mit Übelkeit, starken Schmerzen im Bauch, in der Hüfte und im Bein“ eingeliefert wurde.

Lloyd Austin wiederum informierte das Weiße Haus nicht über sein Verschwinden und verwies später auf die intime Natur einer solchen Operation und die Komplikationen danach. Aber jetzt sprechen alle über die Details des Zustands des Ministers.

In der Soziologie nennt man das den „Streisand-Effekt“. Das Phänomen besteht darin, dass sich verborgene Informationen lawinenartig verbreiten und viel mehr Aufmerksamkeit erregen. Benannt ist der Effekt nach der Oscar-prämierten Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand. Vor etwas mehr als 20 Jahren verlangte sie unter Androhung einer Klage in Höhe von 50 Millionen Dollar, ein Foto ihres Hauses in Kalifornien zu löschen, doch der Rechtsstreit erregte erst die Aufmerksamkeit und das Bild von Streisands Haus verbreitete sich mit vielen Millionen Downloads im Netz. Jetzt hat der Streisand-Effekt Lloyd Austin getroffen.

Das Wichtigste an dieser Geschichte sind jedoch nicht die intimen Details der männlichen Gesundheit des Generals, sondern die Tatsache, dass der Verteidigungsminister einer Atommacht in einer Zeit, in der die USA an mehreren Fronten von der Ukraine bis zum Nahen Osten Kriegshandlungen mit der Aussicht auf eine scharfe und unerwartete Eskalation durchführen, es für möglich hält, sich unabgemeldet unter Narkose zu begeben, und dass der an Demenz leidende US-Präsident nicht das Bedürfnis verspürt, mit seinem Verteidigungsminister täglich wenigstens kurz zu reden. In Amerika hat man sich bereits an den Kopf gefasst und gesagt, dass Wladimir Putin und Xi Jinping genau wussten, wo Austin war, Biden aber nicht. Doch in Russland hat die Kehrtwende für Unverständnis gesorgt.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums kommentierte das wie folgt: „Eine gewisse Zeit – nicht Stunden, nicht einmal Tage, und vielleicht weiß niemand, wie lange – ist der US-Verteidigungsminister, die Person (…), die Präsident Biden eigentlich in allen Fragen militärischer und politischer Natur absichern sollte, nicht im Blickfeld des Präsidenten und der Schlüsselfiguren der US-Regierung. Die Menschen sind vor Entsetzen erstarrt. Wer hat in all diesen Tagen alles kontrolliert, was zum Beispiel mit Atomwaffen zu tun hat? Wer also hatte in den USA in diesen zehn Tagen die Kontrolle und beherrschte die Situation, insbesondere in Bezug auf die Atomwaffen? Das ist die wichtigste Frage in den USA, nachdem das alles herausgekommen ist. Wer? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort.“

Die Dringlichkeit der Situation wurde auch in den USA wahrgenommen. Zumindest der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses, Mike Rogers, sagte, dass der Verteidigungsminister des Landes in der Lage sein müsse, „jederzeit Entscheidungen zu treffen“, denn das Pentagon sei darauf ausgerichtet, „unter den Bedingungen eines feindlichen Angriffs zu arbeiten“ und „ist nicht für einen Minister bestimmt, der seine Arbeitsunfähigkeit verbirgt.“

Ein anderer Kongressabgeordneter, Matt Rosendale, hat eine Resolution für eine Amtsenthebung für Austin vorbereitet: „Morgen werde ich eine Amtsenthebungsresolution einbringen. Es ist sehr, sehr beängstigend, wenn der Verteidigungsminister verschwindet, es verschlimmert all die Bedrohungen für das Land, all die Konflikte, die gerade in der Welt stattfinden. Das ist sehr problematisch.“

Lloyd Austin hat bereits erklärt, dass er nicht zurücktreten wird, und zugegeben, dass er seine Mitteilungen beim nächsten Mal besser handhaben muss. Ein Beigeschmack bleibt jedoch bestehen.

Die Fox News-Reporterin Rebecca Grant sagte dazu: „Beamte in der militärischen Befehls- und Kontrollkette können nicht dieselbe Vertraulichkeit medizinischer Informationen erwarten, die normalen Bürgern garantiert ist, insbesondere wenn sie für Atomwaffen verantwortlich sind. Gewöhnliche Militärangehörige, die auf atomgetriebenen U-Booten, in Einheiten mit ballistischen Interkontinentalraketen oder in Bombereinheiten Dienst tun, unterliegen strengen Regeln, nach denen ihr Verhalten und ihre Gesundheit genau überwacht werden.“

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Ein neues Jahr, aber die alten Gewohnheiten. Bidens Urlaub ist so lang, dass die Journalisten kaum drei Veranstaltungen in drei Wochen gezählt haben. Wenn er mit der Presse sprach, dann nur im Vorbeigehen. Er lief vor unbequemen Fragen wie „Wie geht es weiter mit der Unterstützung für die Ukraine?“ davon, auf die er nur antwortete: „Wenn meine republikanischen Kollegen die Ukraine nicht unterstützen, werden sie für eine ganze Menge, eine Menge Dinge, bezahlen müssen.“

Der alte Präsident spricht in Halbsätzen. Seine Parteifreunde machen den Gegnern offen mit der russischen Drohung Angst. Chuck Schumer, der Vorsitzende der Demokraten im Senat, sagte: „Die Hilfe geht zu Ende und das freut Putin sehr. Jeder Senator sollte sich darüber im Klaren sein: Wenn der Senat nicht mehr Hilfe für die Ukraine bewilligt, könnte der Krieg, der sich jetzt schon zugunsten Russlands neigt, schon in einem Monat zugunsten Russlands kippen, weil die Waffen knapp werden.“

Das Betteln um Geld für die Ukraine wird noch schwieriger, nachdem der Bericht des Generalinspekteurs des Pentagon veröffentlicht wurde. Es stellte sich heraus, dass die Regierung nicht in der Lage war zu verfolgen, wohin Waffen im Wert von einer Milliarde Dollar gegangen sind, die an die Ukraine geliefert wurden. Es geht um tragbare Raketensysteme und 40.000 Drohnen, über die niemand Rechenschaft ablegen konnte.

Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green sagte dazu: „Wir haben die Möglichkeit, dieses korrupteste Land der Welt nicht länger zu unterstützen. Das ist ein Bürgerkrieg zwischen Russland und der Ukraine, der seit Jahren andauert, und wir haben Angst, dass er zu einem Dritten Weltkrieg eskaliert und Putin ganz Europa übernimmt. Währenddessen ist nicht klar, wohin unsere Waffen und unser Geld gehen.“

Wie Wladimir Selensky mit amerikanischem Geld umgeht, erzählte das ehemalige Mitglied der Werchowna Rada Andrej Derkatsch. In einem Interview, das er einer Journalistin aus den USA gab, sagte der Politiker über die Machenschaften der Bidens in der Ukraine: „Am 21. April 2022 übergibt das ukrainische Gericht im Einvernehmen mit den Vertretern von Burisma diese sechs Millionen in bar an den Hauptnachrichtendienst der Ukraine. Hier ist die Vorgangsnummer, es ist eine geheime Entscheidung, niemand hat sie bisher gesehen. Nach einer gewissen Zeit beginnen die „Nord Streams“ zu explodieren, es werden Anschläge auf Dugina, Prilepin und Tatarski verübt. Die Leiter der ukrainischen Geheimdienste machen keinen Hehl daraus, dass sie Terroranschläge und politische Attentate auf Kosten der Staatskasse durchführen. Das heißt, noch einmal: Bidens ukrainische Partner im Korruptionsgeschäft finanzieren Terrorakte und entziehen sich so der Verantwortung für die Korruption in der Ukraine.“

Die Spur der dunklen Taten im Zusammenhang mit der ukrainischen „Burisma“ zieht seit Bidens Vizepräsidentschaft hinter Amerikas wichtigster Familie her. Der einflussreiche Vater verschaffte seinem Sohn einen warmen Platz in einem Gaskonzern. Hunter, der keine Erfahrung in der Energiewirtschaft hatte, bekam Hunderttausende von Dollar. Es sind Gehälter, die an Bestechungsgelder erinnern. Der Sohn des Politikers zahlte keine Steuern auf das Geld und der US-Justizapparat deckte ihn.

Dazu sagte der Kongressabgeordnete Jim Jordan: „Er wurde nicht für den Steuerbetrug von 2014-2015 bestraft, als er Einkünfte von Burisma hatte. Nichts wurde untersucht. Der Staatsanwalt hat alle Fristen in diesem Fall verstreichen lassen, weil die Vorwürfe wegen illegalem Waffenbesitz das eine sind, eine Kleinigkeit, die die Ermittler nicht ins Weiße Haus bringen wird, aber die Burisma-Geschichte schon.“

Hunter hat einen kriminellen Blumenstrauß, in dem der illegale Waffenbesitz nur ein Blümchen ist. Es gibt Drogen und Alkoholkonsum mit Minderjährigen, und dann sind da noch Steuervergehen und der Handel mit dem Einfluss seines Vaters.

Reporter fragten Hunter Biden: „Warum haben Sie Ihren Vater auf Lautsprecher gestellt, wenn Sie mit Ihren Partnern gesprochen haben? Warum haben Sie das getan, wenn er in keiner Weise in Ihre Geschäfte verwickelt war?“

Hunter ignorierte die Fragen und antwortete nicht.

Auf dem Capitol Hill wurden für Hunter Biden viele unbequeme Fragen vorbereitet. Man hatte vor, ihn wegen Missachtung des Kongresses anzuklagen, denn der Sohn des Präsidenten war bei mehreren Vorladungen nicht erschienen. Aber selbst als er zu den Kongressabgeordneten kam, redete er nicht. Nach 15 Minuten floh er.

Ein anderer Wiederholungstäter hat härtere Nerven. Auch Donald Trump wurde von seinen Gegnern vor Gerichte gezerrt. Der 45. Präsident, der auch Kandidat als 47. Präsident ist, ist im Wahlkampf und sieht sich mehreren Strafverfahren gegenüber. Trump erklärte: „Wir halten das für eine verfassungswidrige Hexenjagd. Das ist Wahlbeeinflussung auf höchstem Niveau. Es ist eine Schande. Es ist alles mit dem Weißen Haus und Joe Biden abgestimmt, denn sie können die Wahl nicht ehrlich gewinnen.“

„Die Demokraten sind in Panik, sie werden das Justizministerium noch mehr einbinden, um Trump buchstäblich zu zerstören, sei es, indem sie seinen Namen von der Wahlliste streichen oder versuchen, ihn auszuschalten. Sie werden Trump buchstäblich in Ketten legen. Denn ein Sieg von Trump würde das Ende von allem bedeuten, was die Demokraten getan und woran sie geglaubt haben, und sie werden zu Verfassungsbrüchen greifen, nur um ihn zu zerstören“, sagte der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newton Gingrich.

Trumps Anhänger verbreiten in sozialen Medien nun allen Ernstes die Theorie, dass die Gegner mit schlechtem Wetter gegen ihren Kandidaten intrigieren. Iowa erlebt einen in der Geschichte des Staates noch nie dagewesenen Schneefall, Temperaturen von minus 30 Grad und endlose Niederschläge. Die Straßen sind so zugeschneit, dass man nicht mehr fahren kann. Mein Kollege, der Journalist Dmitri Melnikow, blieb auf dem Weg zum Drehort stecken. Und morgen ist in Iowa die erste Vorwahl der Republikaner. Sie gibt traditionell den Ton für das gesamte Rennen an und Wähler, die im Schneetreiben feststecken, schaffen es vielleicht nicht zu den Urnen. Wenn sie sich nicht von dem kalten Wetter abschrecken lassen und wählen gehen, wird Trump eine Armee von Anhängern haben.

„Wir waren noch nie in so einer Gefahr, den Dritten Weltkrieg auszulösen, wie jetzt. Und wie ich in jeder Rede, die ich halte, erkläre, werde ich den Dritten Weltkrieg verhindern, ich kenne all diese Menschen“, verspricht Trump den Wählern.

Umfragen zeigen: Der ehemalige Präsident hat einen mehr als doppelten Vorsprung vor seinem engsten Verfolger.

Ein Journalist fragte Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses: „Unter den Demokraten fühlt sich niemand wohl mit der Möglichkeit, dass Donald Trump der nächste Präsident werden könnte.“

„Ich glaube, viele von uns wissen, dass es unmöglich ist, dass er wieder Präsident wird“, antwortete sie selbstbewusst.

Es ist kein Zufall, dass einige Monate vor der US-Wahl Dokumente freigegeben wurden, die 150 Personen kompromittieren, darunter auch Donald Trump. Sowohl er als auch Bill Clinton und der britische Prinz Andrew tauchen im Dossier von Jeffrey Epstein auf, einem Millionär, der verdächtigt wurde, Minderjährige vergewaltigt und mit ihnen gehandelt zu haben.

Es gibt keine Fakten, die eine Verwicklung Trumps in Epsteins kriminelle Machenschaften bestätigen, aber die den Demokraten treu ergebenen Medien genießen seinen Namen und versuchen, den Politiker mit dem Pädophilen in Verbindung zu bringen.

Gleichzeitig wird Bill Clinton, der sich, wenn man den Zeugen glauben darf, mit Minderjährigen vergnügt hat, fast gar nicht erwähnt. Es gab sogar ein Porträt von ihm in einem blauen Kleid, das in Epsteins Herrenhaus hing. Aber die Staatsanwaltschaft hat keine Fragen an den ehemaligen Präsidenten.

Ende der Übersetzung

