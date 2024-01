Terrorangriff auf Donezk

Am Sonntag hat die ukrainische Armee bei einem Terrorangriff mit Artillerie auf einen belebten Markt geschossen. Es gab 25 Tote und genauso viele Verletzte. Der Angriff war so barbarisch, dass sogar der UNO-Generalsekretär ihn verurteilt hat.

Am Sonntagmorgen hat die ukrainische Armee mit Artillerie einen belebten Markt in Donezk beschossen. Dabei wurde aus dem Westen gelieferte Artillerie des Kalibers 155-Millimeter eingesetzt. 25 Menschen wurden getötet, etwa genauso viele teilweise schwer verletzt. Die Krankenhäuser berichten abgerissenen Gliedmaßen bei einigen Verletzten.

Die Reaktion der UNO

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich beim Ukraine-Konflikt bisher nicht mit Ruhm bekleckert, da er und seine Sprecher Antworten auf Fragen zu ukrainischen Kriegsverbrechen meist ausgewichen sind. Das verwundert nicht, schließlich war Guterres sieben Jahre lange Ministerpräsident des NATO-Landes Portugal. Von ihm oder seinem Büro hört man daher nur dann Kritik an der Linie der US-Politik, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt.

Daher ist es bemerkenswert, dass sein Büro nun eine Mitteilung verbreiten ließ, in der es unter anderem heißt:

„Der Generalsekretär verurteilt alle Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, einschließlich des heutigen Beschusses von Donezk, auf das Schärfste“

Die russische Reaktion

Auch das russische Außenministerium hat sich dazu geäußert. Es will den Kiewer Terrorangriff gegen die Zivilbevölkerung vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Außerdem hat Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, eine offizielle Erklärung veröffentlicht, die ich komplett übersetzt habe. Beachten Sie dabei die Formulierungen, die zeigen, wie die russische Regierung inzwischen über den Westen nicht nur denkt, sondern es auch in offiziellen Erklärungen sagt.

Vor 2022 wäre es beispielsweise undenkbar gewesen, dass das russische Außenministerium die EU-Staaten in offiziellen Erklärungen als „Satelliten“ der USA bezeichnet. Die russische Regierung hatte bis zuletzt gehofft, dass sich in der EU der „gesunde Menschenverstand“ durchsetzt, wie es Präsident Putin immer formuliert hat. Daher hat das offizielle Russland bis zuletzt jede harte Formulierung gegen die EU-Staaten vermieden und seine Kritik an der westlichen Politik immer an die USA gerichtet.

Dass Russland die EU-Staaten in offiziellen Erklärungen nur noch als „Satelliten“ der USA bezeichnet, zeigt auch, dass Russland die EU nicht als eigenständige politische Kraft der internationalen Politik ansieht. Das dürften viele Länder der Welt genauso sehen, denn wie die EU zu einem Befehlsempfänger der USA geworden ist, die der US-Politik auch dann noch folgt, wenn sie für die EU schädlich ist, sorgt auf der ganzen Welt für Stirnrunzeln.

Kommen wir nun zur russischen Erklärung, die man genau lesen sollte, weil die russischen Diplomaten ihre Worte sehr genau abwägen.

Beginn der Übersetzung:

Das neonazistische Regime in Kiew, das von den USA und ihren Satelliten unterstützt wird, hat erneut einen barbarischen Terrorakt gegen die russische Zivilbevölkerung begangen.

Am Morgen des 21. Januar haben bewaffnete Formationen der Banderisten mit mehreren Raketenwerfern gezielt einen Markt und Geschäfte im Tekstilschchik-Viertel des Donezker Stadtteils Kirowski beschossen. Insgesamt wurden sechs Artillerieangriffe auf Orte durchgeführt, an denen Menschenansammlungen waren. Es gibt eine große Zahl von Opfern. Nach den eingegangenen Informationen wurden mindestens 25 Menschen getötet und 20 verletzt.

Das russische Ermittlungskomitee hat umgehend eine Untersuchung dieses Verbrechens eingeleitet. Alle Beteiligten und Verantwortlichen für diesen und andere Terrorangriffe auf unser Land werden unweigerlich bestraft werden.

Es wurde festgestellt, dass der Beschuss von Awdejewka aus erfolgte, das immer noch unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte steht, und zwar mit vom Westen gelieferten Waffen. All dies bestätigt einmal mehr die direkte Verwicklung des Westens in den Konflikt und macht ihn mitschuldig an den verbrecherischen Handlungen des Selensky-Regimes, das einmal mehr Unmenschlichkeit und Hass gegenüber unschuldigen Menschen an den Tag gelegt hat. Die Kiewer Führung bezeichnet sie als „Subjekte“ und ist bereit, sie gnadenlos zu töten.

Die russische Seite verurteilt diesen heimtückischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung kategorisch. Der ungezügelte Wunsch des Westens, Russland durch seine ukrainische Marionetten, die er rücksichtslos und grenzenlos zu unterstützen bereit ist, eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, treibt das Kiewer Regime zu immer rücksichtsloseren Schritten, einschließlich Terrorakten, massiven Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und Kriegsverbrechen. Russland appelliert an alle verantwortlichen Regierungen und die zuständigen internationalen Strukturen, diesen brutalen Terrorangriff scharf zu verurteilen. Ihr Schweigen bedeutet eine stillschweigende Billigung der Tötung von Zivilisten und ermutigt die ukrainischen Neonazis zu noch blutigeren Gräueltaten.

Die Terrorangriffe des Kiewer Regimes sind ein klarer Beweis für seinen mangelnden politischen Willen zum Frieden und zur Beilegung des Konflikts mit diplomatischen Mitteln.

Die Notwendigkeit, alle Ziele der Militäroperation zu erreichen, ist offensichtlich. Vom Gebiet der Ukraine dürfen keine Sicherheitsbedrohungen und Terrorakte ausgehen.

Ende der Übersetzung

