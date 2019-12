Mord in Berlin und Ausweisung russischer Diplomaten – Was ist bekannt, was Spekulation?

Wegen eines Mordes am 23. August in Berlin hat Deutschland heute zwei russische Diplomaten ausgewiesen, die Spuren führen angeblich nach Russland. Was ist in dem Fall bekannt, was ist Spekulation?

Am 23. August wurde in Berlin ein Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit auf offener Straße erschossen, der Täter wurde kurz darauf festgenommen. Spekulationen, Russland könne in den Mord verwickelt sein, begannen unmittelbar nach dem Mord.

Ich wurde immer wieder per Mail gefragt, warum ich über diesen Fall, der seit der Tat immer wieder in den Medien aufgetaucht ist, nichts schreibe. Der Grund ist einfach: Es gibt keine gesicherten Fakten, dafür aber Gerüchte, Behauptungen und Spekulationen, vor allem in der deutschen Presse. Ohne belastbare Fakten weiß ich beim besten Willen nicht, was ich über die Sache schreiben soll. Daher habe ich bisher nur Ende August einen Artikel mit einer Zusammenstellung der damals bekannten Fakten geschrieben, an denen sich bisher nicht viel geändert hat. Sie können das hier nachlesen.

Am Mittwoch hat sich jedoch etwas entscheidend Neues ergeben: Der Generalbundesanwalt hat den Fall an sich gezogen. Was unwichtig klingt, ist eine wichtige Aussage, denn der Generalbundesanwalt zieht nur Fälle an sich, die von nationalem Interesse sind. Ein „einfacher Mord“ gehört nicht dazu. Der Mordfall von Berlin wurde also gewissermaßen „aufgewertet“. Interessant dabei ist, dass der Generalbundesanwalt in seiner offiziellen Begründung aber im Grunde nur das wiederholt hat, was Medien schon Wochen vorher berichtet haben. Und das wirft Fragen auf.

Der Spiegel arbeitet regelmäßig mit Bellingcat, The Insider und dem Dossier Center in London zusammen. Das hat jedoch mit neutralem Journalismus nichts zu tun, denn alle drei Organisationen, mit denen der Spiegel zusammenarbeitet, sind keineswegs neutral, sondern von Interessen gesteuert. Bellingcat ist an das Atlantic Council angebunden und The Insider ist eine russische Plattform, die nach eigenen Angaben aus dem Westen finanziert wird. Das Dossier Center ist von Chodorkowski gegründet worden, der ein erklärter Gegner Putins ist.

All das ist legitim, nur sind die drei Partner des Spiegel eben keine neutralen, sondern Interessen gesteuerte Organisationen, die eines eint: Die Gegnerschaft zu Russland. Und mit dem Dossier Center hat der Spiegel sich schon im April furchtbar blamiert, weil die vom Dossier Center gekommenen und vom Spiegel übernommenen Fälschungen so plump waren, dass sie sofort ins Auge gesprungen sind.

Bellingcat hat ganz offensichtlich Geheimdienstverbindungen. Schon im Fall Skripal hat Bellingcat Informationen veröffentlicht, die es ohne Zusammenarbeit mit Geheimdiensten nicht hätte bekommen können. Wir erinnern uns an Fotos von Überwachungskameras, an Inhalte aus Ermittlungsakten, sogar Informationen über erteilte Visa für russische Staatsbürger und noch einiges mehr. All diese Informationen sind nicht offen zugänglich und kommen aus verschiedenen Behörden in verschiedenen Ländern, weshalb Bellingcat sie nur von Geheimdiensten bekommen haben kann. Dass Bellingcat in all diesen Behörden und Ländern Maulwürfe an den richtigen Stellen sitzen hat, ist schlicht undenkbar Und mit im Boot war schon damals The Insider.

Wenn Geheimdienste Informationen an die Öffentlichkeit geben, dann kann das politische Konsequenzen haben und es kann auch Misstrauen in der Öffentlichkeit erwecken. Daher werden Informationen (ob sie wahr sind, oder ob es sich um Desinformation handelt, ist erst einmal zweitrangig) von Geheimdiensten gerne an andere weitergegeben, die sie dann als „Enthüllung“ veröffentlichen. Das können Medien sein, oder auch solche Hilfsmittel, wie Bellingcat. Im Fall Skripal konnten wir das eindrücklich beobachten.

Die westlichen und auch die russischen Medien ziehen Parallelen zwischen dem Fall Skripal und dem Mord in Berlin. Im Fall Skripal ist bis heute nichts bekannt, außer den britischen Vorwürfen. Die OPWC, die für die Kontrolle über Chemiewaffen zuständig ist, konnte keine gesicherten Erkenntnisse präsentieren. Außer den britischen Anschuldigungen gegen Russland gibt es nichts belastbares. Und Anschuldigungen müssen bekanntlich nicht wahr sein. Die Skripals selbst sind seit dem verschwunden, niemand durfte mit ihnen reden, um ihre Version der Ereignisse zu erfahren, sie werden vom britischen Geheimdienst „an einem sicher Ort“ verwahrt. Die Details und die Chronologie zum Fall Skripal finden Sie hier.

Während die westlichen Medien die Parallelen der beiden Fälle als Hinweis auf Russlands Schuld im Berliner Mord werten, interpretieren die russischen Medien die Parallelen anders: Sie sehen darin einen Beleg dafür, dass hier wieder ohne jeden Beweis eine anti-russische Kampagne läuft. Und in einem haben die russischen Medien Recht: Weder im Fall Skripal, noch beim Berliner Mord gibt es bisher irgendwelche belastbaren Beweise für Russlands Beteiligung. Es gibt nur Anschuldigungen.

Wie im Fall Skripal waren es auch dieses Mal wieder Bellingcat und The Insider, die Informationen vorgelegt haben, die nur von Geheimdiensten kommen konnten. Das konnte man Anfangs auch noch in der Presse lesen, in späteren Artikeln verschwand der Hinweis. Der Spiegel schrieb am 12. September:

„US-amerikanischen Geheimdiensten ist es womöglich gelungen, die Identität des Mannes zu klären, der Ende August in Berlin den Georgier Zelimkhan Khangoshvili erschossen haben soll. Nach Informationen des SPIEGEL und seiner internationalen Recherchepartner „Bellingcat“, „The Insider“ und „Dossier Center“ handelt es sich um einen 48-jährigen russischen Staatsbürger.“

Woher aber wussten Spiegel, Bellingcat, The Insider und das Dossier Center von den Erkenntnissen der US-Geheimdienste? Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sie haben dort einen Informator, der ihnen ohne Erlaubnis diese Informationen zugespielt hat, oder die Geheimdienste haben die Informationen weitergeben. Ersteres würde ich ausschließen, denn wie die USA mit solchen Informanten umgehen, ist hinlänglich bekannt, fragen Sie mal Edward Snowden, Chelsea Manning oder Julian Assange.

Und davon, dass die US-Geheimdienst seit Anfang September einen Informanten in den eigenen Reihen suchen, der geheime Informationen an die Presse durchgestochen hat, ist nichts bekannt. Mit der Weitergabe der Informationen haben die US-Geheimdienste also offensichtlich kein Problem.

Bleibt nur die zweite Möglichkeit: Die US-Geheimdienste haben an Spiegel & Co Informationen durchgestochen, von denen natürlich nicht überprüfbar ist, ob sie tatsächlich wahr sind. Am 27. September legte der Spiegel nach und veröffentlichte eine Reihe von Informationen, die auch nur vom Geheimdienst kommen können. Der Spiegel hatte angeblich Zugriff auf die Passdatenbanken Russlands (wie das bitte?), der Spiegel kannte Details des beantragten Visums des mutmaßlichen Mörders, die nur staatliche Stellen kennen können und die nicht öffentlich sind. Und in dem Artikel vom 27. September fehlte bereits jeder Hinweis auf US-Geheimdienste oder andere Geheimdienste, jetzt waren das plötzlich alles Erkenntnisse der „Recherchen des SPIEGEL, der investigativen Webseiten Bellingcat und The Insider und des Londoner Dossier Centers„.

Das alles sagt nichts über den Wahrheitsgehalt der Informantionen im Spiegel aus. Es kann alles wahr sein, es kann auch alles Desinformation sein. Das kann niemand überprüfen, man muss den Geheimdiensten vertrauen. Oder auch nicht, das kann jeder selbst entscheiden.

Interessant ist dabei, dass die Geheimdienste ihre Informationen nicht in einer Presseerklärung veröffentlicht haben, sondern sie dem Spiegel, Bellingcat, The Insider und dem Dossier Center zugespielt habe, die diese Erkenntnisse nun als Ergebnis ihrer „Recherchen“ präsentieren. Auch dies eine Parallele zum Fall Skripal. Und sogar die Informationen sind die gleichen, wie bei Skripal: Fotos, die von Behörden stammen müssen, Daten über Visa und Daten aus russischen Passdatenbanken.

Über das Opfer ist bekannt, dass es im zweiten Tschetschenien-Krieg gegen Russland gekämpft hat, vielleicht ein Islamist war und in seiner Heimat zumindest Kontakt zur organisierten Kriminalität hatte. Auch Mordanschläge gab es auf das Opfer schon früher und angeblich ist der georgische Staatsbürger aus diesem Grund nach Deutschland geflohen: Er fürchtete in seiner Heimat um sein Leben. Hintergründe zu seiner Biographie finden Sie hier.

Es gibt also einige, die ihn nicht mögen und ihn vielleicht auch umbringen wollen. Das kann mit dem Krieg zu tun haben (immerhin war er ein Vertrauter des Anführers der Islamisten in Tschetschenien, gegen die Russland gekämpft hat und in der Position hat er sich sicher nicht nur Freund gemacht). Es kann auch mit organisierter Kriminalität zu tun haben oder es kann auch Russland sein, dass ihn auf einer „Abschussliste“ hat, wenn es so etwas in Russland denn gibt. Nichts ist sicher, nichts ist ausgeschlossen.

Ob es in Russland solche „Abschusslisten“ gibt, ist nicht bekannt. Aber die USA haben solche Listen, das ist kein Geheimnis, und sie haben bei der Durchführung ihrer Morde mit Drohnen tausende Unschuldiger als „Kollateralschaden“ mit ermordet. Auch der israelische Geheimdienst Mossad hat solche Listen und es ist kein Geheimnis, dass auch der Mossad schon viele Menschen im Ausland ohne Gerichtsverfahren ermordet hat. Für Russland ist im Gegensatz dazu noch kein einziger solcher Fall zweifelsfrei nachgewiesen. Das kann bedeutet, dass Russland keine solchen Listen hat, oder dass Russland viel diskreter vorgeht, als die USA und Israel. Dazu allerdings würde der „primitive“ Ansatz, mitten in Berlin jemanden am helllichten Tag vom Fahrrad aus zu erschießen, nicht passen.

Über den Täter hat der Spiegel viel geschrieben, was Sie in den oben verlinkten Spiegel-Artikeln nachlesen können. Interessant ist, dass der Generalbundesanwalt in seiner Presseerklärung die Angaben, die der Spiegel seit Monaten macht, bestätigt. Der Spiegel war also bestens informiert, offenbar besser (vor allem aber früher), als der Generalbundesanwalt. Oder wusste auch der Generalbundesanwalt all das schon lange? Dann stellt sich jedoch die Frage, warum er den Fall nicht früher an sich gezogen hat.

Und das sind die Gründe, warum ich über den Fall bisher so wenig berichtet habe: Es gibt zu viele offene Fragen und zu wenig Fakten. Wie nicht anders zu erwarten, wird Russland von der deutschen Presse auf Basis von „Recherchen“ der üblichen Russland-Gegner beschuldigt, den Mord begangen zu haben. Und wie üblich streitet Russland alles ab. Wenn sich die Informationen, die angeblich aus russischen Passdatenbanken kommen, als wahr erweisen, wäre das ein sehr starkes Indiz in Richtung Russland. Aber ob die Informationen echt sind, weiß heute niemand.

Wenn sie echt sind, stellt sich – neben der Schuldfrage – aber auch die Frage, warum die Medien vom Geheimdienst Informationen bekommen und diese dann als die Ergebnisse der eigenen Recherche verkaufen. Eine solche Nähe zwischen Geheimdiensten und Presse, die eigentlich den Mächtigen (also auch und gerade den Geheimdiensten) auf die Finger schauen soll, wäre mit einer vom Staat unabhängigen Presse nur schwer zu vereinbaren.

Während wir im Fall Skripal inzwischen auch unabhängige Ermittlungsergebnisse zum Beispiel von OPWC haben, die aber in der Schuldfrage zu keinem Ergebnis gekommen sind, haben wir im Berliner Mordfall noch gar nichts aus unabhängiger Quelle.

Der Fall ist natürlich auch ein Politikum und man sollte dabei im Hinterkopf haben, dass in Deutschland die Staatsanwaltschaft und damit auch der Generalbundesanwalt nicht unabhängig sind. Sie sind laut §146 und §147 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) ihrem Vorgesetzten gegenüber weisungsgebunden. Wenn das für Sie neu ist, lesen es hier nach, denn das ist keine Verschwörungstheorie. Es wurde im Mai 2019 sogar vom Europäischen Gerichtshof festgestellt, weshalb deutsche Staatsanwälte keinen europäischen Haftbefehl mehr ausstellen dürfen. Das dürfen seit dem Urteil nur noch Richter, weil die im Gegensatz zu deutschen Staatsanwälten dem Gesetz nach unabhängig von der deutschen Politik sind.

Eine solche weitreichende Entscheidung mit Folgen für die internationale Politik wird der Generalbundesanwalt also kaum ohne Rücksprache mit seiner Vorgesetzten, der Justizministerin, getroffen haben. Die Bundesregierung wusste also schon im Vorwege über die Entscheidung bescheid. Das wird auch dadurch bestätigt, dass es kaum eine Stunde seit der Mitteilung gedauert hat, bis das Außenministerium zwei russische Diplomaten aufgefordert hat, Deutschland binnen einer Woche zu verlassen. Aber die Entscheidung, wen man ausweist, trifft man nicht in der Kaffeepause, sondern da werden längere Sitzungen stattgefunden haben. Die Mitteilung des Generalbundesanwaltes und die Ausweisung russischer Diplomaten sind also koordiniert gewesen.

Das ist weder ungewöhnlich noch überraschend, aber man liest darüber nichts in der Presse. Wäre ich Hauptstadtreporter, würden mich folgende Fragen brennend interessieren:

Erstens: Warum verfügte der Spiegel schon im September über die Informationen, die erst im Dezember dazu geführt haben, dass der Generalbundesanwalt den Fall an sich nimmt?

Zweitens: Hatte der Generalbundesanwalt die Informationen auch schon so lange? Wenn ja, warum hat er dann so lange damit gewartet, den Fall an sich zu ziehen? Wenn nein, siehe Frage eins.

Drittens: Wer ist für den politischen Teil der Entscheidung verantwortlich? Aus dem GVG geht eindeutig hervor, dass der Generalbundesanwalt eine solche Entscheidung nicht ohne grünes Licht oder gar auf Anweisung der Regierung trifft.

Viertens: Wollte der Generalbundesanwalt selbst die Ermittlungen übernehmen und hat die Politik bedrängt, oder hat die Politik ihn bedrängt, die Ermittlungen zu übernehmen?

Aber diese Fragen stellt niemand in der deutschen Presse. Der Spiegel nutzt die Gelegenheit lediglich, um zum wiederholten Male seine „Recherchen“ zu präsentieren und darauf hinzuweisen, dass es sich bei den ausgewiesenen russischen Diplomaten im Geheimdienstmitarbeiter handelt.

Das ist sicher so, denn in jeder Botschaft eines Landes sind immer auch Mitarbeiter des Geheimdienstes und es ist für das Gastland auch kein Geheimnis, wer „echter“ Diplomat, und wer Geheimdienstmitarbeiter ist. Ich selber kenne nach über 20 Jahren in St. Petersburg auch viele Mitarbeiter des deutschen Konsulates. Und als seinerzeit im Fall Skripal der Westen Diplomaten ausgewiesen und Russland darauf ebenfalls mit der Ausweisung der gleichen Zahl von Diplomaten reagiert hat, saßen wir an einem Abend mit einer großen Gruppe in einer Kneipe und irgendjemand fragte, ob wir uns nun möglicherweise von einem unserer Freunde vom Konsulat verabschieden müssten, wenn demnächst bekannt gegeben würde, wen Russland ausweist. Die Reaktion der Diplomaten vergesse ich nie. Wörtliches Zitat: „Von uns keiner, wir sind nicht in der fraglichen Abteilung.“

Russlands Reaktion ist bisher zurückhaltend. Russland spricht von einem „unfreundlichen und unbegründeten Schritt der deutschen Seite“ und kündigt eine „gespiegelte Reaktion“ an. In der Vergangenheit hat Russland immer Gleiches mit Gleichem vergolten, es ist also zu erwarten, dass Moskau in den nächsten Tagen zwei deutsche Diplomaten „aus der fraglichen Abteilung“ ausweisen wird.

Welche Folgen der Fall haben wird, wird sich zeigen. Zum einen muss man abwarten, ob Russland tatsächlich etwas mit dem Mord zu tun hat. Dazu kann jeder seine Meinung haben, weil heute einfach zu wenig gesicherte Erkenntnisse öffentlich sind. Zum anderen ist die Frage, wie sehr Berlin und Moskau den Fall zu einer Verschlechterung der Beziehungen „nutzen“ wollen. Moskau hat daran kein Interesse, in Berlin jedoch arbeitet die mächtige Fraktion der Transatlantiker seit jeher offen daran. Wer sich in Berlin durchsetzt, muss man abwarten.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen