Sonderreihe Teil 4: Wie sehr die EU von einer Zusammenarbeit mit Russland profitieren würde

In dieser Woche habe ich in einer Sonderreihe analysiert, welche Folgen die anti-russische Politik des Westens für einzelne EU-Staaten hat, die diese am stärksten forcieren. In diesem letzten Teil werfe ich einen Blick auf die EU als Ganzes.

Ist Russland ein europäisches oder ein asiatisches Land? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn Russland ist beides. Russland ist Teil der europäischen Kultur und der Großteil der russischen Bevölkerung lebt im europäischen Teil des Landes. Aber der größte Teil Russlands liegt in Asien und in Russland leben viele asiatische Völker. Schon die Übersetzung des Namens des Staates als „Russische Föderation“ ist falsch. Korrekt übersetzt müsste es „Russländische Föderation“ heißen.

Was die EU von den Russländern lernen kann

Das bedeutet, dass sich all die über 130 Völker Russlands als „Russländer“ fühlen, nicht als Russen. Die Völker Russlands haben ihre eigenen Sprachen, Kulturen, Bräuche und Religionen behalten, kein Volk, das im Laufe der Geschichte Teil Russlands wurde, ist untergegangen oder so vollständig assimiliert worden, dass es als eigene Volksgruppe oder Ethnie verschwunden wäre. Es ist in Russland kein Widerspruch, zum Beispiel Tatare und Russländer zu sein, im Gegenteil. In Russland stellt man oft fest, dass Vertreter anderer Volksgruppen als der Russen, die größten „russländischen“ Patrioten sind.

Russland hat das geschafft, was die EU eigentlich erreichen will: Über 130 Völker fühlen sich als Russländer und als Mitglieder ihrer eigenen Volksgruppe und das ist dort völlig normal. Das ist doch das Ziel der EU: Die Menschen sollen sich als Europäer fühlen, sie sollen zu einer Einheit zusammenwachsen. In der EU jedoch funktioniert das bisher nicht wirklich.

Die EU könnte also von Russland eine Menge lernen, wenn es darum geht, wie man Völkern ihre eigene Identität lässt, aber sie trotzdem zu einer Gemeinschaft vereinen kann, die sich auch zusammengehörig fühlt. Das wichtigste, was die EU von Russland lernen könnte, wäre das Volk (oder die Völker) nicht zu spalten. In der EU erleben wir laufend die Konflikte zwischen nördlichen und südlichen Mitgliedern, zwischen den östlichen und westlichen und so weiter. Wir sehen Verteilungskämpfe, anstatt die Arbeit an gemeinsamen Zielen.

Als Deutschland die Austeritätspolitik durchgesetzt hat, unter Griechenland zu leiden hatte, war in Deutschland die Rede von den faulen Griechen und in Griechenland hat Merkel mit Hitler-Bärtchen die Titelseiten geschmückt. Trotz allen Geredes über das gemeinsame und solidarische Europa ist die EU meistens mit sich selbst beschäftigt, wenn Staaten versuchen, auch noch den kleinsten Vorteil für sich herauszuholen. Es ist oft eher ein Gegeneinander, als ein Miteinander.

Überhaupt ist es im Westen eine Tradition, zu spalten. In Medien und Politik wird das bei jeder Gelegenheit kultiviert. In der Rentendebatte werden die Generationen gegeneinander ausgespielt und es wird ein Kampf aus Alt gegen Jung daraus gemacht. Die Gesellschaften werden in der Genderdebatte in homo und hetero gespalten, bei der Gleichstellungsdebatte in Frauen gegen Männer und so weiter. Von Politik und Medien wird immer das Trennende betont, fast nie das Gemeinsame. Das Individuum wird als das große Ideal gepriesen, nicht die Gemeinschaft.

In Russland ist das Gegenteil der Fall, in Russland wird von Politik und Medien immer das Verbindende betont, es werden Gemeinsamkeiten gesucht und von diesem Standpunkt aus geht man an Probleme ganz anders heran. Man empfindet den anderen nicht als Gegner, den man im Kampf um Rechte oder ähnliches übervorteilen und besiegen muss, sondern man empfindet den anderen als Partner, mit dem man ein gemeinsames Problem angehen will. Probleme werden partnerschaftlich viel effektiver gelöst, als im Kampf gegeneinander.

Ein einfaches Beispiel: Während im Westen der Feminismus eine heilige Kuh ist, für die die Politik angeblich eintritt und bei der im Ergebnis Frauen gegen Männer (oder umgekehrt) in Stellung gebracht werden, gibt es das Phänomen in Russland nicht einmal. Frauen sind eben gleichberechtigt und fertig. Und während zum Beispiel in Deutschland mit all seinen Quoten und Gesetzen nur ca. 30 Prozent Frauen in Führungspositionen sind, sind es in Russland ganz ohne Quoten, ideologisierte Debatten und Streit 40 Prozent. Ich habe darüber schon ausführlich geschrieben, Details finden Sie hier.

Im Ergebnis sehen wir also, dass das Vorgehen des Westens bei dem Thema die Gesellschaft spaltet, Neiddebatten auslöst und so weiter, aber nicht einmal das gewünschte Ergebnis, nämlich bessere berufliche Chancen für Frauen, erreicht. Das ist der Grund, warum in Russland über den Feminismus des Westens gelacht wird. Darüber (und auch über andere Auswüchse ideologischer Debatten im Westen) gibt es in Russland ungezählte Witze und zwar nicht, weil Russland frauenfeindlich wäre, sondern weil es das Problem dort gar nicht gibt und weil die Russen mit Ideologien nichts anfangen können. Sie sind Pragmatiker, die ein bestehendes Problem partnerschaftlich angehen und gemeinsame Lösungen suchen, anstatt sich in einem ideologisierten Kampf an die Gurgel zu gehen.

Ein anderes Beispiel: Während die Medien im Westen in der Rentendebatte ständig einen Konflikt zwischen Alt und Jung bei der Frage der Rentenbeiträge einerseits und der Höhe der Renten andererseits konstruieren, gibt es diese Diskussion in Russland nicht. Die jungen Leute ärgern sich über die Höhe der Rentenbeiträge und die Rentner ärgern sich über niedrige Renten. Und gemeinsam schimpfen sie auf die Regierung, anstatt aufeinander.

Wobei: Ich habe in Deutschland auch nicht erlebt, dass es in der Gesellschaft diese Neiddebatte in der Rentenfrage gibt, aber trotzdem reden die Medien immer wieder von einem Konflikt der Generationen. Auf die Idee würden russische Medien gar nicht kommen. Dort herrscht Einigkeit in der Frage, dass junge Leute in die Rente einzahlen müssen und darüber, dass Rentner für ihre Lebensleistung eine anständige Rente verdient haben. Und in Russland wird die Regierung kritisiert, wenn da ein Missverhältnis entsteht, nicht die andere Generation.

So kann man sich jedes Thema vornehmen, über das im Westen gesellschaftliche Diskussionen geführt werden. Während im Westen zwei gesellschaftlich Lager kultiviert werden, die sich im Streit gegenüber stehen, geht man in Russland gemeinsam an die Lösung gesellschaftlicher Themen.

Das ist ein fester Bestandteil der russischen Mentalität. Es ist bezeichnend, dass es in Russland keine Glaubenskriege gegeben hat, obwohl in Russland schon immer verschiedene Religionen in einem Staat zusammen gelebt haben, während in Europa sogar die Christen untereinander Glaubenskriege geführt haben.

Während „Multikulti“ von vielen in Europa als Schimpfwort empfunden wird, leben die Menschen in Russland das wie selbstverständlich seit Jahrhunderten.

Die EU könnte also – wenn sie es mit ihren angeblichen Werten und Zielen ernst meinen würde – eine ganze Menge von Russland lernen.

Die materielle Seite

Eigentlich passen Europa und Russland wirtschaftlich ideal zusammen. Die westliche Technik und Industrie und die russischen Rohstoffe würden sich ideal ergänzen. Und sie liegen auch noch schön nahe beieinander, was ein Verschiffen von Gütern um die halbe Welt unnötig machen würde. Die Bahn würde völlig ausreichen. Daher ist es verwunderlich, dass ausgerechnet die Grünen so vehemente Russland-Gegner sind, denn ein intensiverer wirtschaftlicher Austausch zwischen Russland und Europa wäre wesentlich umweltfreundlicher, als die vom Westen forcierte Globalisierung, die den umweltschädlichen Schiffsverkehr unnötig aufbläht. Aber das nur nebenbei.

Wie sehr sich eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland lohnt, zeigt das Beispiel China. Früher war Deutschland Russlands wichtigster Handelspartner, aber nach Einführung der Russland-Sanktionen ist der deutsche Handel mit Russland in einem Jahr um 25 Prozent oder fast 10 Milliarden gefallen. Die Lücke hat China geschlossen, das Deutschland längst als Russlands größter Handelspartner abgelöst hat. Der chinesische Handel mit Russland ist inzwischen doppelt so groß, wie der deutsche Handel mit Russland.

Und der russische Markt ist riesig, nicht nur weil Russland ein großes Land mit über 140 Millionen Menschen ist, sondern auch, weil Russland möglicherweise schon in diesem Jahr Deutschland als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ablösen wird.

Während im Westen normalerweise die Interessen der Wirtschaft an erster Stelle stehen, gilt das im Falle Russlands nicht. Da akzeptiert es die Regierung, wenn ihre Politik der eigenen Wirtschaft schadet.

Wenn man könnte, wie man wollte

Es gibt eigentlich keine Gründe, die gegen ein Zusammengehen der EU mit Russland sprechen. Beide Seiten würden massiv gewinnen und da Russland eben auch ein asiatisches Land ist, könnte ein solches Zusammengehen der EU sogar eine neue Tür nach Asien öffnen.

Stattdessen setzt die EU auf eine Zusammenarbeit mit den USA gegen Russland. Und das sogar zum eigenen Schaden.

Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat gerade in einer Studie errechnet, wie hoch die jährlichen Kosten für die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind. Das Ergebnis: Für Deutschland betragen die Kosten 0,23 Prozent des BIP, das sind ca. 10 Milliarden Euro pro Jahr. Für die EU sind es 0,14 Prozent des BIP, also ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr. Deutschland trägt damit die Hauptlast in Europa.

Bei den USA sind es jedoch nur 0,01 Prozent des BIP, das entspricht zwei Milliarden Euro.

Wenn man nun noch bedenkt, dass die Sanktionen nur auf Druck der USA zu Stande gekommen sind und dass die EU die Sanktionen eigentlich gar nicht wollte, dann wird klar, dass die EU auf Druck der USA eine Politik macht, die ihr selbst schadet. Da die USA praktisch keinen Schaden erleiden, trägt die EU de facto die Kosten der US-amerikanischen Russlandpolitik.

USA: Obama forced EU states to impose sanctions on Russia - VP Biden

Dieses Video auf YouTube ansehen

Da muss man sich nicht wundern, wenn die EU-Staaten in den USA ganz offen als Vasallen bezeichnet werden.

Man kann in unser aller Interesse nur hoffen, dass die Menschen in Europa das irgendwann begreifen, die Politiker werden diese Politik ohne Druck von unten ganz sicher nicht ändern.



