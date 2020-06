„Trump erniedrigt die Deutschen“ – Das russische Fernsehen über den US-Truppenabzug aus Deutschland

Der angeblich geplante Abzug von US-Truppen aus Deutschland ist auch ein Thema in den russischen Medien. Wer nun aber meint, das russische Fernsehen brenne deswegen ein Freudenfeuer ab, der hat sich getäuscht.

In Russland sind – das ist mein Eindruck und jeder kann sich anhand meiner vielen Übersetzungen russischer Medienberichte ein eigenes Bild machen – wesentlich analytischer, als westliche und vor allem deutsche Medien. Bunte Bilder und Effekt heischende Überschriften sind auch in „seriösen“ deutschen „Qualitätsmedien“ oft wichtiger, als wirkliche Hintergrundanalysen, die versuchen, die wahren Gründen hinter einer Meldung zu beleuchten.

Das finde ich in der Berichterstattung über den angeblich geplanten Abzug von fast 10.000 US-Soldaten aus Deutschland bestätigt. Die deutschen Medien und Politiker sind so geschockt, dass die Besatzungsmacht einen Teil ihrer Truppen abziehen will, dass sie deswegen fast schon den Untergang der westlichen Zivilisation kommen sehen. Man liest überall, wie schockiert die Politiker sind, wie schlimm das wäre und natürlich, wie durchgeknallt Trump sein muss, wenn er über sowas auch nur nachdenkt.

Aber welche Hintergründe es haben könnte, welche politischen Spielchen gespielt werden, in welchen Zusammenhängen das stehen kann, liest man in Deutschland fast nirgends. Und wenn doch, dann nur andeutungsweise. Das ist mein Eindruck, den Sie vielleicht teilen, vielleicht auch nicht. Damit Sie sich ein eigenes Bild machen können, habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens zu dem Thema übersetzt, der am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ ausgestrahlt wurde.

Ich denke, es wird keinen Abzug geben, selbst wenn Trump es wirklich wollte, wird der Machtapparat in Washington das zu verhindern wissen. Dass das geht, konnten wir nach Trumps Ankündigung, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, sehen. Das war im Dezember 2018 und sie sind immer noch dort.

Nun aber zu dem Bericht des russischen Fernsehens.

Beginn der Übersetzung:

Trump hat ein Thema gefunden, mit dem er die Deutschen quälen und erniedrigen kann

Der US-Präsident will das US-Militärkontingent in Deutschland um 9.000 Soldaten reduzieren. Das ist fast ein Drittel. Das berichtete das Magazin Spiegel und die Bundesregierung bestätigte, dass sie von den Plänen des NATO-Verbündeten wisse. Dies ist ein weiterer Schritt von Donald Trump gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die einfach nicht 2 Prozent des BIP des Landes an den NATO-Haushalt zahlen will. Überhaupt hat sich bei den Deutschen einiges angestaut. Jeden Tag gibt es mehr Unstimmigkeiten mit Amerika.

Die gegenseitige Abneigung zwischen der deutschen Kanzlerin und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten hat eine lange und reichhaltige Geschichte. Es ist bekannt, welche Gefühle Merkel persönlich für Trump hat, und Trump projiziert seine Gefühle gegen Merkel auf ganz Deutschland, das zu wenig an der NATO zahlt, einen Überschuss im Handel mit Amerika hat und immer noch Gas von den Russen kauft.

In der vergangenen Woche hat sich in der gegenseitigen Haltung der beiden Staatsführer nichts grundlegendes geändert, es wurde einfach nur noch schlimmer. Merkel wurde kürzlich gebeten, sich zu den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten zu äußern. Ist Trump für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich?

Merkel zeigte sich zuversichtlich, dass Trump die Probleme lösen werde, aber die Antwort klang so: Ja, Trump ist schuld. Solche Grüße bekommt das Weiße Haus selten übermittelt, aber wie es der Zufall wollte, hat Trump fast sofort Merkels Einschätzung über seinen politischen Stils bestätigt: Ohne auch nur seine Generäle zu informieren, kündigte der US-Präsident an, die US-Militärpräsenz in Deutschland um mehr als ein Viertel zu reduzieren.

Komiker aus der deutschen „heute show“ haben das Spiel „Beschütze Deutschland ohne die Amerikaner“ entwickelt. Alles ist kaputt, man muss die Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge und Sturmgewehre reparieren und – das ist am schwierigsten – das Fahrrad der Verteidigungsministerin.

Trump verspricht, die Zahl der US-Truppen im Land von 34.000 auf 25.000 zu reduzieren. Das soll im Herbst passieren. Einige der 9.000 Soldaten werden in die Vereinigten Staaten zurückkehren, der Rest kann nach Polen und Rumänien gehen, wo man das groß feiern würde. In Deutschland selbst wurden Trumps Pläne von der linken Opposition begrüßt, die darin Chancen sehen.

„Der US-Truppabzug muss als Chance begriffen werden. Die Bundesregierung sollte dankend annehmen und zeitnah einen Komplettabzug der US-Soldaten mit der Trump-Administration vorbereiten. Wenn die Soldaten abgezogen werden, sollten sie gleichzeitig die Atombomben mitnehmen“, erklärte Die Linke.

Die Regierenden in Deutschland erfuhren von der bevorstehenden Reduzierung der amerikanischen Soldaten aus den Medien und sahen darin einen weiteren Schritt zur Verschlechterung der bilateralen Beziehungen. Genau das wollte Trump erreichen, aber Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hofft, dass es noch nicht sicher ist.

Doch nach Trumps Ansicht erfordert die Situation offensichtlich eine starke Geste. Der US-Präsident war offen beleidigt über Merkels Weigerung, zum G7-Treffen nach Washington zu kommen – die Kanzlerin hat die Absage mit dem Coronavirus begründet. Dem Weißen Haus werden auch Merkels Bemühungen, einen „EU-China-Gipfel“ zu organisieren, nicht entgangen sein, der nur den Verdacht wecken konnte, dass irgendwas hinter Trumps Rücken ausgeheckt werden soll. Es gibt reichlich gegenseitige Verärgerungen, die nach Rache schreien. Parallel zu impulsiven Entscheidungen, wie der Reduzierung des Militärkontingents, arbeiten die Vereinigten Staaten weiterhin systematisch daran, die deutsche Wirtschaft zu schädigen. Die Republikaner im Senat arbeiten an einem Gesetzentwurf zu neuen, ultimativen Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream-2.

„Die Methoden, mit denen amerikanische Abgeordnete das Projekt stoppen wollen, sind freilich unannehmbar. Gegner des Projektes in Warschau, Kiew und den baltischen Hauptstädten, die sich nun darüber freuen, denken kurzfristig. Jede Vertiefung der Risse zwischen den Vereinigten Staaten und Europa geht zu ihren Lasten. Und hier handelt es sich um einen Konflikt, der nicht verschwinden wird, wenn Amerika nach den Wahlen im November wieder einen zurechnungsfähigen Präsidenten bekommen sollte“, schreibt die FAZ.

Zurechnungsfähig bedeutet, jeder außer Trump. Europa – muss man darauf hinweisen, dass das alte Europa gemeint ist – erwartet von Trump jeden Tag neue Boshaftigkeiten. Man erinnert sich sofort an den Ausstieg der USA aus den Pariser Klimaabkommen und dem Atomabkommen mit dem Iran, an die Kündigung internationaler Abrüstungsverträge, an den Rückzug aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und aus dem Open-Skies-Abkommen. Das Neueste sind die Sanktionen gegen Personen, die mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Verbindung stehen, der Verbrechen der US-Armee und US-Geheimdienste in Afghanistan untersucht. Die Europäische Union sei darüber besorgt, sagte Josep Borell, der für auswärtige Angelegenheiten zuständige EU-Kommissar. Aber mehr als Sorgen zu äußern, wird Europa nicht tun.

„Sie wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie sich daran gewöhnt haben. Ich habe es mal eine religiöse Anbetung Amerikas genannt, die in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Die Europäer haben keine Strategie, sich in dieser multipolaren Welt zu sehen, sie haben schon vor diesem Wort Angst. Das muss man verstehen, jetzt hoffen sie, dass Trump bald gehen wird und dass alles in diesen Beziehungen wieder gut wird“, sagte der Politologe Alexander Rahr.

Während der Jahrzehnte der US-Herrschaft in Europa hat man vergessen, selbständig zu denken. Gleichzeitig wird sich, wie die Frankfurter Allgemeine betonte, auch bei einem Sieg Bidens bei den Wahlen im November wenig ändern: In der Situation einander aufschaukelnder Krisen werden die Vereinigten Staaten Europa demütigen und die gleichen Forderungen stellen, wie Trump. Nur in einem weniger harten Ton.

Und hier ist es sinnvoll, noch einmal zu der möglichen Reduzierung der amerikanischen Truppen zurückzukehren. Ob hier 34.000 Amerikaner sind, oder 25.000 oder 10.000, das hat keinerlei Einfluss auf die Sicherheitslage, das wissen alle Beteiligten. Vor allem, weil Deutschland keine äußeren Feinde hat. Trump hat einfach nur ein Thema gefunden, mit dem er die Deutschen quälen und demütigen kann: Wenn er will, zieht er die Truppen ab, wenn er will, lässt er sie da. Deutschland hat dabei keinerlei Mitspracherecht.

Ende der Übersetzung



