Türkei schießt syrische Kampfflugzeuge ab und lässt über 76.000 Flüchtlinge nach Griechenland

Während in Syrien die Heftigkeit der Kämpfe zunimmt, meldet die Türkei, dass nach ihrer Grenzöffnung bis Sonntag morgen bereits über 76.000 Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland gelangt sind.

In den deutschen Medien finden sich viele Berichte über die Situation an der griechisch-türkischen Grenze, wo griechische Polizisten versuchen, die Flüchtlinge mit so ziemlich allen Mitteln aufzuhalten, während die Türkei ihnen sogar kostenlos Busse gechartert hat, damit sie zur Grenze kommen. Informationen über die Hintergründe der aktuellen Situation finden Sie hier und hier.

Der türkische Innenminister hat am Sonntag einen Tweet veröffentlicht, in dem er gemeldet hat, es hätten bis 9.55 Uhr morgens bereits 76.358 Flüchtlinge die Grenze nach Griechenland überschritten, obwohl die griechische Polizei alles versucht, sie am Grenzübertritt zu hindern.

Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

Während die Türkei damit Griechenland und die EU provoziert und der Flüchtlingsdeal mit der Türkei, den die EU ohnehin nie erfüllt hat, am Ende sein dürfte, sind die Kämpfe in Syrien noch einmal heftiger geworden. Das türkische Militär hat gemeldet, es habe zwei syrische Kampfflugzeuge vom Typ SU-24 abgeschossen. Syrien hat den Abschuss mehrerer türkischer Drohnen gemeldet.

Außerdem hat Syrien über den Nordosten des Landes, wo die Kampfhandlungen stattfinden, eine Flugverbotszone verhängt. Der Meldung zufolge will Syrien ab sofort alle Flugzeuge, die in dem Luftraum unterwegs sind, als „feindlich“ betrachten und abschießen.

Die Situation verschärft sich weiter und nun muss man abwarten, was bei den Treffen zwischen Putin und Erdogan herauskommen wird, das Ende der Woche stattfinden soll.



