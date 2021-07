41 Prozent der Ukrainer meinen, Russen und Ukrainer sind ein Volk

Reaktion auf Putins Artikel

Nachdem der russische Präsident Putin in einem Artikel erklärt hat, dass er Russen und Ukrainer für ein Volk hält, hat eine Umfrage in der Ukraine ergeben, dass 41 Prozent der Ukrainer diese Meinung teilen.

Der russische Präsident Putin hat vor zwei Wochen einen sehr langen Artikel veröffentlicht, in dem er seine Sicht auf die Ukraine und Russland dargelegt hat. Der Tenor seines Artikels war geprägt von den Respekt vor dem Wunsch der Ukrainer, einen eigenen Staat haben zu wollen, aber Putin hat auch dargelegt, warum er Ukrainer und Russen für ein gemeinsames Volk hält. Und vor allem hat er die Frage gestellt, wem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nützt, denn gemeinsam seien beide Länder stärker, als getrennt. Dabei hat er übrigens auch auf das Beispiel von Deutschland und Österreich hingewiesen, denn historisch Interessierte wissen, dass Österreicher sich noch vor hundert Jahren als Deutsche empfunden haben. Auch wenn das heute wohl nicht mehr so ist, leben Deutsche und Österreicher in zwei Staaten friedlich zusammen, anstatt sich zu bekämpfen. Putin fragte daher, warum Ukrainer und Russen sich daran kein Beispiel nehmen. Ich habe den langen Artikel von Putin übersetzt, Sie finden ihn hier.

Anscheinend war vielen die Sprengkraft von Putins Artikel durchaus bewusst, denn er hat – so mein Empfinden – sachlich, logisch, korrekt und überzeugend argumentiert. Dem Spiegel war Putins Artikel denn auch eine Reaktion wert, auf die ich nicht noch einmal eingehen möchte, da die Reaktion des Spiegel unglaublich geschmacklos gewesen ist und sehr unappetitliche Einblicke in das Weltbild des Autors gewährt hat. Bei Interesse finden Sie hier die Details.

Sind Russen und Ukrainer ein Volk?

Eines der wichtigsten Umfrageinstitute der Ukraine nennt sich „Rating“ und dort wurde am Mittwoch eine Umfrage zu vielen Themen veröffentlicht. Neben den üblichen Fragen nach dem Vertrauen zu den unterschiedlichen Parteien und Politikern werden die Ukrainer auch regelmäßig danach gefragt, ob sie den Kurs des Landes für richtig halten und wie immer ist das Ergebnis niederschmetternd, denn aktuell sagen 67 Prozent der Ukrainer, ihr Land bewege sich in die falsche Richtung. Das ist schon seit Jahren so, nur es hat keine der Regierungen des Landes daran gehindert, fröhlich weiterzumachen. Die Ukraine ist eben eine vorbildliche Demokratie.

Besonders interessant war jedoch, dass Rating nach Putins Artikel auch danach gefragt hat, ob die Ukrainer Russen und Ukrainer als ein gemeinsames Volk, oder als zwei getrennte Völker ansehen. Wenn man bedenkt, wie heftig die anti-russische Propaganda in der Ukraine ist, dann verwundern die Ergebnisse. Immerhin wird Russland von ukrainischen Politikern seit 2014 beschuldigt, an dem Krieg schuld zu sein, den die Maidan-Regierung im April 2014 im Donbass entfesselt hat. Russland wird in der Ukraine seit 2014 überhaupt für alles die Schuld gegeben, was die Maidan-Regierungen anrichten. Außerdem wird Russland in der Ukraine offiziell als „Aggressorstaat“ bezeichnet und seit es keine oppositionellen Medien mehr in dem Land gibt, steht dieser Dauer-Propaganda nichts mehr entgegen.

Das gespaltene Land

Trotzdem haben 41 Prozent der Ukrainer geantwortet, dass sie Putins These zustimmen, dass Russen und Ukrainer ein Volk sind. 55 Prozent stimmten der These nicht zu. Die Verteilung war wie man erwarten konnte: Im russisch bewohnten Osten der Ukraine haben Putins These mehr als 60 Prozent zugestimmt, wobei man bedenken muss, dass der umkämpfte Donbass an der Umfrage nicht teilgenommen hat, sonst wäre das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen. Im Westen der Ukraine haben hingegen 70 Prozent der Ukrainer Putins These widersprochen.

Das zeigt, wie gespalten die Ukraine auch heute noch ist. Vor 2014, als der Donbass und die Krim noch unbestrittene Teile der Ukraine waren, war die Spaltung noch deutlicher und lag ziemlich genau bei 50:50. Daher ist der nationalistische Kurs der Maidan-Regierungen, die alles Russische im eigenen Land bekämpfen, auch so gefährlich. Sie kämpfen nicht nur in der von ihnen kontrollierten Ukraine politisch gegen fast die Hälfte ihrer Bevölkerung, im Osten des Landes kämpfen sie sogar mit Waffen gegen ihre eigene Bevölkerung.

Wenn die ukrainische Regierung nicht endlich den Weg der Verständigung geht, wird es nicht nur keinen Frieden in der Ukraine geben. Es besteht sogar die Gefahr, dass das verarmte Land unregierbar wird und auseinanderfällt. Ob das all die EU-Politiker, die Kiew unterstützen und anfeuern, verstehen? Immerhin würde das einen Failed State an den Grenzen der EU bedeuten, dabei sind Failed States bisher Erscheinungen, die wir nur aus Afrika oder Afghanistan kennen.



