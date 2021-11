An der polnisch-weißrussischen Grenze wächst die Kriegsgefahr

EU vs. Weißrussland

Unbeachtet von den westlichen Medien hat Polen nicht nur Soldaten an die weißrussische Grenze verlegt, sondern auch Panzer. Da aus der Ukraine auch versucht wird, den Flüchtlingen Waffen zu liefern, wächst in Minsk die Angst vor einer militärischen Provokation.

Ich habe am 10. November bereits berichtet, dass Polen Panzer an die weißrussische Grenze verlegt hat. Das sorgt in Weißrussland für Sorgen, denn Panzer sind normalerweise nicht das Mittel der Wahl, wenn man Migranten aufhalten möchte. Hinzu kommt, dass aus Weißrussland gemeldet wird, dass aus der Ukraine Waffen nach Weißrussland geschmuggelt werden und versucht wird, diese Waffen an die Flüchtlinge zu übergeben.

Da die meisten der Flüchtlinge an der polnisch-weißrussischen Grenze erfahrene kurdische Kämpfer sind, wächst die Gefahr vor einem bewaffneten Zwischenfall, der zu unkontrollierbaren Folgen führen kann. Dazu hat sich der weißrussische Präsident Lukaschenko sich am 11. November im Fernsehen geäußert und ich habe die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Lukaschenko befürchtet, dass Waffen und Munition in Migrantenlager gebracht werden könnten

Der weißrussische Präsident hat das weißrussische Verteidigungsministerium, den KGB und den Grenzschutz angewiesen, die Kontrolle über die Bewegung von Truppen aus Polen und anderen NATO-Ländern an der Grenze sicherzustellen.

MINSK, 11. November. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko befürchtet, dass Waffen und Munition, die hauptsächlich aus dem Donbass stammen, in Migrantenlager gebracht werden könnten.

„Wir haben dort eine sehr gefährliche Tendenz, das hatte ich vermutet. Das ist eine Angelegenheit unseres Militärs und des KGB. Es hat Versuche gegeben, den Menschen im Lager Waffen, Munition und Sprengstoff zu bringen“, zitierte die Nachrichtenagentur BelTA Lukaschenko bei einem Treffen mit der Regierung am Donnerstag.

Ihm zufolge „wurden in den letzten zwei Tagen Waffen gebracht. Die meisten Waffen kommen aus dem Donbass, und die Russen und ich halten dieses Thema unter Kontrolle, wir haben mit [dem russischen Präsidenten Wladimir] Putin darüber gesprochen. Wozu werden Waffen gebracht? Man will hier eine Provokation veranstalten, um damit unsere Grenzschützer und unser Militär einzuschüchtern.“

Kontrolle der Situation

Laut Lukaschenko muss die weißrussische Seite daher „die Situation entlang der Grenze kontrollieren, damit ihnen keine Waffen gebracht werden, weil dort Kurden sind. Und die Kurden sind Kämpfer. Und wenn sie (die polnische Seite – TASS-Kommentar) sie abschlachten, schlagen und so weiter, sind die Menschen verzweifelt. Jedes Gewehr, jede Pistole, jede Provokation können eine militärische Auseinandersetzung provozieren“, sagte das Staatsoberhaupt.

Lukaschenko wies das Verteidigungsministerium, den KGB und den Grenzschutz an, die Bewegungen der Truppen Polens und anderer NATO-Länder an der Grenze zu kontrollieren. „Das Verteidigungsministerium, der KGB und die Grenztruppen müssen die Kontrolle der Bewegungen der NATO und der polnischen Truppen sicherstellen. Sie sehen, dass bereits 15.000 Soldaten, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber eingeflogen wurden. Sie haben sich dreist unserer Grenze genähert, ohne jemanden zu informieren“, sagte Lukaschenko. Er sagte auch, dass die weißrussischen Sicherheitskräfte „Pläne haben müssen, um dem entgegenzuwirken. Gott bewahre. Wir stationieren unsere Streitkräfte dort nicht, ich habe unseren Streitkräften keine derartigen Anweisungen gegeben. Aber hinschauen müssen wir. Und alles vorhersehen. Damit sie an der Grenze keinen Krieg gegen uns führen, auf den wir nicht vorbereitet sind“, betonte Lukaschenko.

Ende der Übersetzung



