CNN tauscht Titelbild von Artikel über „russische Militärtransporte“ aus

Peinliche Propaganda-Panne

CNN hat in einem Artikel über die Ukraine berichtet und als Titelbild den angeblichen Transport russischer Panzer an die ukrainische Grenze gezeigt. Das Bild zeigte peinlicherweise aber den Transport ukrainischer Panzer in den Donbass.

CNN hat für einen Artikel über die Situation in der Ukraine ein Titelbild verwendet, das den Lesern suggerieren sollte, es würden Züge mit russischen Panzern an die ukrainische Grenze rollen. Das Problem dabei war, dass das Bild in Wahrheit ukrainische Panzer zeigt, die auf Zügen in den Donbass transportiert werden. Maria Sacharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat den Fall auf Facebook öffentlich gemacht und geschrieben:

„Liebes CNN und Dein freundliches Team. Wir verstehen, dass Ihr keine Zeit habt, Fakten zu überprüfen, weil Ihr so sehr mit dem ideologischen Kampf für den Sieg des Liberalismus beschäftigt seid. Aber doch nicht so sehr, dass Ihr ukrainische Panzer auf einem ukrainischen Bahnhof mit ukrainischen Zugwagons im Hintergrund als Russlands Vorbereitung auf einen Krieg ausgeben müsst.

Vielleicht sollten Eure Korrespondenten in Moskau sich weniger mit der Teilnahme am öffentlichen Leben in unserem Land beschäftigen (dafür haben sie ihren eigenen Staat, und wir kommen gut alleine klar) und ihrem Beruf ein wenig mehr Zeit widmen. Denn das ist einfach nur unanständig.“

Frau Sacharova hat dazu einen Screenshot des CNN-Artikels gepostet.

Auf dem Titelbild sind die ukrainischen Zugwagons klar erkennbar, wie die Vergrößerung zeigt, die Frau Sacharova auch gepostet hat.

CNN hat reagiert und still und heimlich das Titelbild ausgetauscht, natürlich ohne Zuschauer und Leser über den „Fehler“ zu informieren.

Man fühlt sich bei den „Qualitätsmedien“ des Westens doch stets bestens informiert.

Man fühlt sich bei den „Qualitätsmedien" des Westens doch stets bestens informiert.



