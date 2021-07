Russland stellt Konkurrenten für amerikanische F-35 vor

Militärtechnik

Auf der Moskauer Luftfahrtmesse hat Russland ein Flugzeug vorgestellt, das als Exportmodell der amerikanischen F-35 Konkurrenz machen soll. Dabei ist es nach den technischen Daten besser als die F-35 und auch noch wesentlich günstiger.

Die Kampfflugzeuge der 5. Generation der USA, also die Tarnkappen-Jäger F-22 und F-35, machen vor allem durch Pannen und ihren hohen Preis Schlagzeilen. Im deutschsprachigen Raum findet man darüber viele Meldungen in der Schweizer Presse, da sich das Land für die Anschaffung der F-35 entschieden hat. Die Anschaffungskosten werden auf etwas über fünf Milliarden Franken (ca. 5,5 Mrd. Dollar) beziffert, was bei 36 Flugzeugen einem Preis von 138 Millionen Franken (ca. 150 Mio. Dollar) pro Jäger entspricht. Hinzu kommen die veranschlagten Unterhaltskosten, die mit 15,5 Milliarden Franken angegeben werden, was allerdings als sehr günstig gilt.

Das Problem ist, dass sich die Unterhaltskosten für die F-35 in der Vergangenheit immer als zu niedrig angesetzt erwiesen haben, wie in der Schweiz immer wieder berichtet wurde. Als Beispiele wurden Dänemark, Norwegen und die Niederlande genannt, die alle die F-35 angeschafft haben und allen Fällen war sie im Unterhalt dann wesentlich teurer als geplant.

Und das ist das Problem mit amerikanischen Waffensystemen. Da die USA sich fast drei Jahrzehnte lang als unangefochtener Marktführer bei Hightech-Waffen gesehen haben, scheint man dort nicht mehr auf die Kosten geachtet zu haben. Die US-Waffen sind ungleich teurer als ihre Konkurrenten aus Russland und anderen Ländern, die den technischen Vorsprung der USA wettgemacht haben. Das gilt auch für das nun in Russland präsentierte Kampfflugzeug, das als Konkurrent der F-35 konzipiert wurde.

Schach und Matt

Dass das neue russische Flugzeug in erster Linie für den Export gedacht ist, sieht man schon an dem Namen. Es wird von Sukhoi entwickelt, trägt aber bisher keinen der üblichen Namen dieser Flugzeuge, wie zum Beispiel der derzeit modernste russische Jäger SU-57. Stattdessen wird das Flugzeug auf Englisch“Checkmate“ (auf Deutsch „Schachmatt“) genannt. Dass die Russen einem ihrer Waffensysteme einen englischen Namen geben, hat es meines Wissens noch nicht gegeben, was eindeutig zeigt, dass das Flugzeug für den Export bestimmt ist. Wen man mit der Checkmate „Schachmatt“ setzen möchte, ist leicht zu erraten.

Und auch das erste Werbevideo richtet sich eindeutig an potenzielle Kunden im Ausland, die Rede ist von arabischen und afrikanischen Ländern, aber auch zum Beispiel von Indien und Vietnam.

Die Checkmate ist günstiger als die F-35 und ist ihr nach den technischen Daten überlegen. Der Kaufpreis der Checkmate wird mit nur 25 bis 30 Millionen Dollar angegeben. Ihre Höchstgeschwindigkeit soll bei Mach zwei (ca. 1.900 Stundenkilomter) liegen, womit sie 300 Stundenkilomter schneller wäre als die F-35. Hinzu kommt, dass die Checkmate mit 3.000 Kilometern Reichweite der F-35 auch in diesem Punkt um etwa 1.000 Kilometer überlegen ist. Lediglich bei der Waffenzuladung liegt die F-35 mit etwas über acht Tonnen vor der Checkmate, deren Waffenzuladung mit „über sieben Tonnen“ angegeben wird.

Die Checkmate dürfte für die US-Kampfflugzeuge also ein harter Konkurrent auf dem Waffenmarkt werden.

Was in Russland berichtet wird

Zur Präsentation der Checkmate gab es auf der Seite des russischen Fernsehens einen Artikel mit den bisher bekannten Details über das noch streng geheime Flugzeug, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Russlands neuestes leichtes Kampfflugzeug Checkmate wird innerhalb von 4 Jahren fertig sein, sagte Denis Manturov, Minister für Industrie und Handel. Der Minister äußerte auch die Hoffnung, dass die russischen Streitkräfte das Kampfflugzeug bestellen werden, zumal es weitestgehend mit der bereits im Dienst befindlichen SU-57 vereinheitlicht ist.

Auf dem internationalen Markt werde die russische Checkmate mit Flugzeugen wie der US-amerikanischen F-35A und dem schwedischen Gripen konkurrieren, so Manturov weiter.

Der stellvertretende Ministerpräsident Juri Borissow glaubt seinerseits, dass ausländische Kunden etwa 300 Checkmate-Kampfjets kaufen werden. In erster Linie wird das Kampffahrzeug in Afrika, Indien und Vietnam zum Einsatz kommen. Das neueste Flugzeug kann in fünf Jahren auf den ausländischen Markt kommen.

Was die Kosten der Checkmate betrifft, so wird der Preis laut Sergei Chemezov, dem Chef von Rostec, zwischen 25 und 30 Millionen Dollar liegen. Im Vergleich dazu würden ähnliche Flugzeuge, die in Europa und den USA gebaut werden, 60 oder sogar 90 Millionen Dollar kosten, schrieb die Nachrichtenagentur TASS.

Chemezov sagte auch, dass der Checkmate in der Lage sein wird, Geschwindigkeiten von bis zu 1.900 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ihre maximale Flugreichweite wird 3.000 Kilometer betragen und die maximale Waffenlast wird 7 Tonnen überschreiten.

Ende der Übersetzung

Man sieht, dass noch kaum etwas über das Flugzeug bekannt ist. Das oben verlinkte Video, das am 19. Juli online gestellt wurde, enthielt die ersten überhaupt veröffentlichten Bilder der Checkmate. Ob die Russen die ehrgeizigen Pläne, das Flugzeug schon in fünf Jahren ins Ausland auszuliefern, einhalten können, wird sich zeigen. Bisher hat das Flugzeug noch nicht einmal seinen Jungfernflug absolviert.

Dieses Video auf Englisch wurde nach der Präsentation der Checkmate veröffentlicht.



