Schiffe und Flugzeuge der Nato versuchen, den Bau der Pipeline zu behindern

Ein Vertreter der Nord Stream 2 AG hat in einem Interview mitgeteilt, dass Kriegsschiffe und Flugzeuge der Nato versuchen, den Bau von Nord Stream 2 zu behindern.

Andrej Minin, Direktor bei der Nord Stream 2 AG, hat der russischen Nachrichtenagentur TASS mitgeteilt, dass sowohl zivile Schiffe, als auch Kriegsschiffe und Flugzeuge der Nato der Baustelle von Nord Stream 2 regelmäßig näher kommen, als es das Seerecht erlaubt. Ich habe die Meldung der TASS, über den heute russische Medien berichten, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nord Stream 2 meldet Aktivitäten ausländischer Schiffe im Baugebiet von „Nord Stream 2“

Das Unternehmen stellte fest, dass die Aktionen der Schiffe provozierend sind und die Gaspipeline beschädigen können.

MOSKAU, 1. April. /TASS/. Die Nord Stream 2 AG, der Betreiber der Nord Stream 2-Gaspipeline, erklärte, dass sich die Aktivitäten von Kriegsschiffen und zivilen Schiffen im Bereich der Pipelineverlegung verstärkt hätten. Die Aktionen seien provokativ und können zu Schäden an der Gasleitung führen, sagte Andrej Minin, Direktor einer Niederlassung der Nord Stream 2 AG, vor Reportern.

„Nach der Wiederaufnahme des Offshore-Abschnitts der Nord Stream 2-Gaspipeline im Januar 2021 hat es eine verstärkte Aktivität von Kriegsschiffen, Flugzeugen und Hubschraubern sowie zivilen Schiffen aus dem Ausland in dem Bauabschnitt gegeben, deren Aktionen oft eindeutig provozierend sind“, sagte er.

Minin erinnerte daran, dass bei der Durchführung solcher Projekte eine Sicherheitszone von 1,5 Meilen eingerichtet wird, in die Schiffe, die nicht am Bau beteiligt sind, nicht einfahren dürfen. „In der Nähe der technischen Schiffe, die die Arbeit ausführen, werden jedoch ständig ausländische Kriegsschiffe festgestellt. Polnische Anti-U-Boot-Flugzeuge vom Typ PZL-Mielec M-28B1 Rbi überfliegen den Arbeitsbereich regelmäßig in geringer Höhe und in unmittelbarer Nähe des Rohrverlegungsschiffes.“, sagte er.

Minin erklärte, dass die ausländischen Aktivitäten rund um die Rohrverlegungsschiffe in letzter Zeit zugenommen haben. So erschien am 28. März ein aufgetauchtes, nicht identifiziertes U-Boot in der Schutzzone des Rohrverlegungsschiffes in einer Entfernung von weniger als einer Meile. „Da die Fortuna-Ankertaue mehr als eine Meile entfernt verankert sind, könnten die Aktionen des U-Boots das gesamte Ankerpositioniersystem des Schiffes stören und Schäden an der Pipeline verursachen“, erklärte er.

Am nächsten Tag, dem 29. März, führte ein Schiff der polnischen Marine mit der Kennnummer 823 Manöver nahe des Rohrverlegungsschiffes „Fortuna“ durch. Dabei musste das Unterstützungsschiff „Spasitel Karev“ einen Parallelkurs einschlagen und das Kriegsschiff begleiten. Darüber hinaus habe die Zahl der Überflüge von ausländischen Flugzeugen in niedrigen Höhen über den Rohrverlegungsschiffen in der zweiten Märzhälfte zugenommen, sagte Minin.

Zwischenfälle mit Fischereifahrzeugen

Er wies darauf hin, dass es in den letzten Monaten „gefährlichere Zwischenfälle“ im Zusammenhang mit dem Eindringen von Fischereifahrzeugen in die Schutzzone gegeben habe, die nicht auf Funksprüche reagiert haben. „Am 22. Februar 2021 drang das polnische Fischereifahrzeug SWI-106 aus südlicher Richtung in die Schutzzone südlich der dänischen Insel Bornholm ein. Wiederholte Versuche, mit ihm Funkverbindung herzustellen, scheiterten. In dieser Situation musste das Versorgungsschiff „Vladislav Strizhev“ seinen Kurs ändern, wobei SWI-106 mit der „Vladislav Strizhev“ zusammenstieß. Nach der Kollision nahm der Kapitän des Fischereifahrzeugs Kontakt auf und nahm die Schuld an dem Vorfall auf sich.“, sagte Minin und bemerkte: „Ohne die entschiedenen Handlungen des Versorgungsschiffes wäre SWI-106 mit dem Rohrverlegungsschiff „Fortuna“ zusammengestoßen.“

Über das russische Konsulat in Deutschland hat wegen dem Vorfall Protest eingereicht.

Laut Minin wiederholte sich ein ähnlicher Vorfall am 30. März, als zwei nicht identifizierte Schiffe in der Nähe des Rohrverlegungsschiffes entdeckt wurden, von denen eines in Richtung „Fortuna“ fuhr und nicht auf Funksprüche reagierte.

„Es wurde beschlossen, den Kurs des Objekt zu kreuzen. Scheinwerfer des Schiffes wurden eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Gegen 4.00 Uhr wurde ein Fischerboot gefunden, das seinen Kurs nach Süden änderte und ohne in Funkkontakt zu treten davon fuhr. Auch das zweite Objekt, das im Südwesten der Fortuna stand, verschwand ohne in Funkkontakt zu treten“, so der Leiter der Niederlassung der Nord Stream 2 AG.

Er betonte, dass die Aktionen von Kriegsschiffen und Flugzeugen sowie zivilen Schiffen ausländischer Staaten, die die Sicherheitszone des internationalen Projekts verletzen, nicht auf Anrufe reagieren und sich dem Rohrverlegungsschiff gefährlich annähern, unverantwortlich und inakzeptabel sind. „Sie stellen eine reale Gefahr für Unfälle mit unvorhersehbaren Folgen dar“, sagte Minin.

„Es handelt sich eindeutig um geplante und vorbereitete Provokationen, sowohl mit Fischereifahrzeugen als auch mit Kriegsschiffen, U-Booten und Flugzeugen, um die Umsetzung des Projekts zu behindern. Das ist wahrscheinlich der erste und einzige Fall dieser Art in der Geschichte“, schloss er.

Das Projekt

Das Projekt Nord Stream 2 umfasst den Bau von zwei Pipelines mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste über die Ostsee nach Deutschland. Die Arbeiten wurden im Dezember 2019 ausgesetzt, nachdem die schweizerische Allseas sich wegen möglicher US-Sanktionen geweigert hatte, die Rohre zu verlegen. Doch im Dezember 2020 wurde der Bau der Pipeline nach einjähriger Pause wieder aufgenommen.

Im Dezember 2020 baute das Rohrverlegungsschiff „Fortuna“ eine 2,6 km lange Pipeline in der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands, jetzt verlegt es „Nord Stream 2“ in dänischen Hoheitsgewässern. Am Abend des 31. März traf der Rohrverlegungsschiff „Akademik Tschersky“ nach Vorbetriebstests vor der Küste von Kaliningrad an der Baustelle der Nord Stream 2-Gaspipeline ein.

Die Nord Stream 2 AG berichtete, dass Nord Stream 2″ derzeit zu 95 Prozent fertig gestellt ist, es müssten noch etwa 121 km Rohre verlegt werden.

Ende der Übersetzung



