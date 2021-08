Weltfremd oder unzurechnungsfähig? Lauterbach und seine Vorschläge zu Afghanistan

Deutsche Impfstoffe nach Kabul!

Der selbsternannte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat endlich eine Lösung für Afghanistan gefunden: Einfach überflüssige Impfstoffe nach Kabul bringen. Ein Kommentar.

Karl Lauterbach nimmt jeden Talkshow-Auftritt mit und wird nicht müde, sich auch auf Twitter täglich auf´s Neue zu blamieren. Die Impffreude in Deutschland lässt nach und die Deutschen müssen inzwischen mir Gratis-Bratwürsten dazu gebracht werden, sich gegen die tödliche Seuche, an der kaum jemand stirbt, impfen zu lassen. Als so gefährlich schätzen viele Covid-19 ein, dass sie sich ohne Bratwurst nicht pieksen lassen wollen.

Und der Wahlkampf zur nächsten „Schicksalswahl“ in Deutschland ist so spannend, wie Heimatfilm aus den 1950er Jahren. Das hat einen Twitter-User zu folgendem Tweet provoziert:

„Kann es sein, dass der Wahlkampf sich gerade auf die Alternativen „Currywurst retten“ oder „Welt retten“ zuspitzt?“

Kann es sein, dass der Wahlkampf sich gerade auf die Alternativen "Currywurst retten" oder "Welt retten" zuspitzt? — Stefan Rahmstorf 🌏 (@rahmstorf) August 13, 2021

Karl Lauterbach hat aber gar nicht verstanden, worum es geht, denn seine Antwort darauf war folgende:

„Stimmt. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft“

Stimmt. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft https://t.co/ZP7W07PD4B — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 13, 2021

Lauterbach kann eben den Mund nicht halten und muss in seiner Selbstverliebtheit zu allen Stellung nehmen. Er weiß alles und er weiß es vor allem besser. Die Impfungen sind seiner Meinung nach „nebenwirkungsfrei“, wofür er eigentlich von Twitter wegen der Verbreitung von Fake-News gesperrt werden müsste, denn dass die Impfungen Nebenwirkungen haben, bestreitet niemand und das PEI meldet sie auch ständig. Der Mann lebt eben in seinem eigenen Universum.

Nun also Afghanistan. Während die Welt geschockt auf die Bilder aus Kabul blickt, hat Lauterbach auch für das Land am Hindukusch schon die Lösung parat. Und er löst auch gleich das deutsche Problem der überzähligen Impfstoffe, deren Haltbarkeitsdatum abläuft, weil die Deutschen keine Lust auf Impfungen haben. Lauterbach hat seine Lösung wieder auf Twitter präsentiert:

„Der Impfstoff verfällt und kann nicht weitergegeben werden. Hier brauchen wir eine schnelle unbürokratische Lösung. Der Impfstoff könnte zB nach Afghanistan gegeben werden. Dort liegt die Impfquote bei 2%.“

Der Impfstoff verfällt und kann nicht weitergegeben werden. Hier brauchen wir eine schnelle unbürokratische Lösung. Der Impfstoff könnte zB nach Afghanistan gegeben werden. Dort liegt die Impfquote bei 2%. https://t.co/uV662aahjU — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 17, 2021

So einfach ist das, meint zumindest Karlchen Klabauterbach: Man schickt die Bundeswehr-Flugzeuge, die für Kosten in Höhe von 40 Millionen Euro Deutsche aus Afghanistan evakuieren sollen und bei ihrem ersten Flug nur 7 (in Worten sieben) Menschen evakuiert haben, einfach vollgepackt mit Impfstoffen nach Kabul!

Die Afghanen haben ja keine anderen Probleme. Sie machen sich – so scheint Lauterbach zu denken – nur Sorgen um Covid-19 und nicht um Krieg, die Taliban oder ihr zerstörtes Land. Wahrscheinlich glaubt Lauterbach auch, dass die Afghanen deshalb aus ihrem Land nach Europa fliehen, weil sie in Europa endlich den „rettenden Pieks“ bekommen. Immerhin, auch das scheint Lauterbach nicht zu wissen, haben die Taliban gerade erst die Codid-Impfungen verboten. Nur deshalb fliehen die Afghanen nach Deutschland, denkt sich Karlchen.

Man ist ja einiges gewöhnt von denen, die sich als Volksvertreter verstehen und in Berlin ihren gequirlten Blödsinn in jede Kamera absondern (oder, wenn keine Kamera in der Nähe ist, ihren Blödsinn eben über Twitter in die Welt setzen), aber auf Lauterbach ist Verlass, wenn es darum geht, alle noch einmal zu toppen.

RT-Deutsch hatte dazu einen guten Vorschlag: Unter der Überschrift „Neue Zukunft für Lauterbach: Gebrauchte Politiker an Afghanen spenden“ hat Arthur Buchholz dort einen sehr lesenswerten Kommentar geschrieben, der mit folgenden Absätzen endet:

„Warum aber nicht einen Schritt weiterdenken. Man könnte nicht nur bald ablaufende Impfstoffe und weiteres ausgemustertes Zeug von der Resterampe rüberfliegen. Warum nicht gleich Lauterbach mit einem One-Way-Ticket in den Airbus setzen. Als Dreingabe liegt im Flieger bereits ein schöner Turban bereit und schwups: Am Kabuler Flughafen steigt Abu Al-Vakzini von der Gangway.

Mit etwas Überzeugungskraft kann er die Anführer der Taliban zu einer landesweiten Impfkampagne überreden. Für den Erfolg einer solchen Aktion spräche die weithin bekannte robuste Mentalität der Taliban bei der Durchsetzung von Bestimmungen. Lauterbach würde nie wieder über diese mangelnden Fortschritte wie in Deutschland klagen.

Und wenn wir dann noch Claudia Roth dazugeben, wer weiß, vielleicht können wir die Taliban doch noch besiegen?“

Die Chancen für einen Sieg gegen die Taliban würden sich erhöhen, wenn man denen Karl Lauterbach und Claudia Roth als politische Berater unterjubeln könnte. Die beiden reihen sich ein die Traditionen deutscher Politiker aus der Zeit von Rot-Grün. Erinnerns Sie sich noch, wie damals ein SPD-Politiker der Meinung war, dass unsere „Freiheit auch am Hindukusch“ verteidigt würde?

Wie gut das funktioniert hat, haben wir bei der Flüchtlingswelle 2015 gesehen und wem das nicht ausgereicht hat, der kann sich nun an den Bildern aus Kabul davon überzeugen, wie gut die Tipps deutscher Politiker für andere Länder sind.

Aber ich bin sicher, die Taliban hätten Verwendung für Karl Lauterbach und Claudia Roth, nur möchte ich nicht darüber spekulieren, wie die aussehen könnte. Hier soll jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen.



