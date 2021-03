Zahl der Korruptions- und Wirtschaftsverbrechen in Russland in 2021 angestiegen

Kriminalität in Russland

In Russland ist die Zahl der aufgedeckten Verbrechen in den Bereichen Wirtschaftskriminalität und Korruption in den ersten Monaten 2021 teilweise deutlich angestiegen.

Da ich immer wieder gefragt werde, ob das Problem der Korruption in Russland selbst auch thematisiert wird, habe ich einen Artikel des russischen Fernsehens zu dem Thema übersetzt. Die russische Regierung ist sich des Problems der Korruption bewusst und versucht, dagegen vorzugehen. Das Thema wird in Russland nicht verschwiegen, sondern ist ein wichtiges Thema in der russischen Politik.

Generell ist die Kriminalität in Russland übrigens viel geringer als in Deutschland, wie ich hier aufgezeigt habe. Allerdings werden in Russland wesentlich mehr Fälle von Korruption aufgedeckt, als in westlichen Ländern. Ob das daran liegt, dass im Westen weniger Korruption herrscht oder daran, dass vieles, was nach russischem Recht Korruption wäre, im Westen legal ist, kann ich nicht beurteilen. Aber dass zum Beispiel Lobbyismus, der im Westen legal ist, in Russland als Korruption bestraft wird, habe ich erst kürzlich aufgezeigt, denn auch Russland hat seinen „Maskenskandal“, jedoch wurde der beschuldigte Politiker verhaftet, während die Figuranten in Deutschland wohl ohne Haftstrafen davon kommen werden.

Nun zu der Meldung des russischen Fernsehens, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Zahl der Korruptionsdelikte in Russland stieg von Januar bis Februar im Vergleich zum Vorjahr um 11,8 Prozent. Fast 50 Prozent dieser Straftaten stehen im Zusammenhang mit Bestechung, berichtet die Generalstaatsanwaltschaft. (Anm. d. Übers.: Korruption ist nicht nur Schmiergeld, sondern auch jede andere Art von Vorteilsgewährung gegen Gegenleistungen)

Im Januar und Februar 2020 wurden 6.300 Korruptionsdelikte in Russland aufgedeckt, im Januar und Februar 2021 waren es 7.100, von denen 3.500 mit Bestechung zusammenhängen.

Dabei lag die Höhe der Bestechungsgelder in jedem dritten Fall unter 10.000 Rubel (ca. 110 Euro).

Moskau, Baschkirien und die Region Krasnodar gehörten zu den drei Regionen mit den meisten Fällen mit kleinen Bestechungssummen.

Unterdessen ist die Wirtschaftskriminalität von Januar bis Februar um ein Prozent gestiegen. Dabei stieg der Anteil dieser Straftaten in der Kriminalitätsstatistik von 7,8 Prozent auf 8,3 Prozent.

Fast 7.500 Wirtschaftsverbrechen wurden in den Bereich des großen und besonders großen Umfangs begangen (30 Prozent aller Straftaten dieser Kategorie). (Anm. d. Übers.: Die Größe des Umfangs hat Einfluss auf das Strafmaß, in Deutschland würde man von einem „besonders schweren Fall“ sprechen)

Der in den Voruntersuchungen festgestellte Schaden belief sich auf 65,3 Milliarden Rubel (ca. 700 Millionen Euro), teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Ende der Übersetzung



