Jedes Jahr findet in St. Petersburg eines der größten Volksfeste der Welt statt, das mit einem riesigen Feuerwerk endet, bei dem normalerweise Millionen Menschen im Stadtzentrum zuschauen. Die Atmosphäre kann man nicht beschreiben, die muss man erleben!

Seit Jahren feiert St. Petersburg seine Schulabgänger mit einem riesigen Volksfest. Der Schlossplatz, einer der größten Plätze der Welt, wird gesperrt und ist nur für die Schulabgänger zugänglich. Dort finden den ganzen Abend Konzerte statt. Der Höhepunkt ist ein 20-minütiges Feuerwerk nahe der Mündung der Neva. Das Feuerwerk findet unter musikalischer Begleitung statt, die mit Lautsprechern im ganzen Zentrum übertragen wird und die Salven werden vom Fluss aus auf einer von Fläche 1.800 mal 800 Metern abgefeuert.

Höhepunkt des Feuerwerks ist das Segelschiff mit den purpurnen Segeln, das den Fluss hochgefahren kommt und die geöffneten Klappbrücken passiert. Das Schiff symbolisiert, dass die Schulabgänger nun in einen neuen Abschnitt ihres Lebens „segeln“. Es symbolisiert Stolz auf den Schulabschluss einerseits und die neugierige Hoffnung der Jugendlichen auf den nun kommenden Lebensabschnitt als junge Erwachsene andererseits.

Diese Petersburger Tradition wird inzwischen in ganz Russland nachgeahmt und sogar in Mariupol gab es das Fest für die Schulabgänger, bei dem zwar kein großes Segelschiff in Hafen war, sondern nur ein kleines privates Segelboot mit einem purpurnen Segel, aber für die Jugendlichen der Stadt war das nach dem Horror der letzten Monate ein weiterer Schritt zurück in die Normalität.

Wer gerne Feuerwerke anschaut, wird dieses Video der Nacht mögen. Achten Sie vor allem darauf, wie das Feuerwerk mit der Zeit immer intensiver wird und wie die über 60.000 Schulabgänger auf den Uferstraßen und Brücken mitsingen und feiern. Das kann nur einen Hauch der tatsächlichen Atmosphäre vermitteln, aber immerhin. Das Festival wurde übrigens mehrmals zum besten Volksfest der Welt gekürt.

Алые паруса 2022 (Санкт - Петербург 24.06.2022) запись с прямой трансляции

Dem russischen Fernsehen war das Festival am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ einen Beitrag wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die weiße Nacht explodiert in Millionen von Lichtern und in diesem Funkenregen am Himmel fühlt man sich wie in einer wunderbaren Welt, in der die mutigsten Träume wahr werden. Die weiße Brigg unter den purpurroten Segeln „tanzt“ auf der dunklen Newa, triumphale Musik von Tschaikowsky und romantische Borodin-Klänge erklingen.

An diesem Abend befinden sich 65.000 Jugendliche im Parkett des Theaters, in das sich St. Petersburg verwandelt hat. Auf der Bühne an der Newa wird ein wahres Spektakel inszeniert. Das Segelschiff folgt zum ersten Mal der Route von der Verkündigungsbrücke zur Troizkij-Brücke und kreist lange Zeit auf der Wasserfläche zwischen der Peter-und-Paul-Festung und der Eremitage. Diese Schönheit lässt das Herz und die Seele aufsteigen. Die Schulkinder von gestern schauen auf die Brigg mit dem stolzen Namen „Russiya“ und träumen von der Zukunft.

„Für uns ist sie ein Symbol für unser Land, für die Einheit der Generationen von Erwachsenen und jungen Menschen. Russland ist das Land der Möglichkeiten.“ „Wir müssen eine gute Zukunft für unsere Kinder und Russland insgesamt schaffen.“ „Das Wichtigste ist, sich an die Geschichte zu erinnern und daran, was allein von uns abhängt. Wir sind es, die als die Zukunft Russlands angesehen werden“, sagen die Absolventen.

Die Kinder des Donbass waren Ehrengäste bei der Feier. Nach der schrecklichen Tortur, die sie durchgemacht haben, nach der Einschüchterung durch die ukrainische Propaganda, fanden sie sich in St. Petersburg wieder und sahen, wie es wirklich ist.

„Kaum waren wir angekommen, ging es direkt zu Ball, zur Stadtführung, wir haben Petersburg gesehen. Und dann nur kurz umziehen und wir sind direkt zu den Purpurnen Segeln gefahren, um zu feiern.“ „Das ist alles unglaublich. Unglaublich, weil es so schnell gegangen ist. Und so eine Reise ist wirklich total cool“, sagen die Jugendlichen aus Mariupol.

So wurde der Zug mit den Schulkindern aus Mariupol auf dem Bahnhof in Zelenogorsk empfangen. Die Kinder, müde und schläfrig von der Fahrt, versuchen, ihre Augen so weit wie möglich zu öffnen und so viel wie möglich zu sehen und für die Erinnerung zu speichern. Sie sind mit Unterstützung der Rossiya Bank Foundation zur Erholung und Behandlung gekommen. Vielleicht werden hier auch die seelischen Wunden dieser Kinder ein wenig heilen. Auf dem Programm stehen viele spannende Wanderungen und Ausflüge.

„Wir fahren zur Rennstrecke, in Museen, in den Petersburger Zirkus.“ „Das war so unerwartet, dass wir in die nördliche Hauptstadt Russlands fahren, in diese wundervolle Stadt“, erzählen sie.

Die Kinder erholen sich im Ferienlager in einem Kiefernwald an der Küste des Finnischen Meerbusens. Es sind 400 Jugendliche. Als erstes holen die Mädchen ihre Kleider aus den Koffern.

„Wir sind nur durch ein Wunder hier. Überhaupt haben wir in Mariupol nur durch ein Wunder überlebt. Ich bin wieder in die Schule gekommen und da haben sie die Tickets für diese Reise verteilt. Nach Petersburg, ins Ferienlager, zur Feier, zum Erholen und zur Behandlung“, sagt dieses Mädchen.

Und so stehen sie am Flussufer und werden davon überzeugt, dass Magie tatsächlich Wirklichkeit werden kann, dass das Leben nicht nur aus Trauer und Zerstörung besteht. Und sie sehen Mariupol, die Partnerstadt von St. Petersburg, auf den Bildschirmen. Dort finden die Purpurnen Segel auch statt. Wenn das kein Wunder ist?!

Die Geschichte der „Purpurnen Segel“ begann nicht märchenhaft. Grin hat eine Erzählung im hungernden, von der Revolution zerstörten Petrograd geschaffen, als der Typhus durch die eisige Stadt gewandert ist. Und er wurde von einem Spielzeugboot in einem Schaufenster inspiriert, das ihm zufällig ins Auge fiel.

„Dieses Spielzeug sagte mir etwas, aber ich wusste nicht, was. Dann habe ich mich gefragt, ob ein rotes Segel, oder besser gesagt, diese purpurne Farbe, mehr aussagen würde, denn in Purpur liegt ein heller Jubel. Jubel bedeutet zu wissen, warum Du Dich freust. Und so entfaltete ich mich, nahm die Wellen und das Schiff mit den purpurnen Segeln und sah den Sinn seines Daseins“, schrieb Alexander Grin.

Konnte sich der damalige Schriftsteller vorstellen, wie seine Überlegungen 100 Jahre später reflektiert werden würden? Die „Purpurnen Segel“ sind zum Symbol eines Wunders geworden. Die Kinder haben seit der ersten Klasse darauf gewartet, die Brigg persönlich zu sehen, und kommen alle feierlich zurechtgemacht zur Abschlussfeier.

„Wir haben alle Einsen!“ „Außer Katja!“ Sie lachen. „Alles Einser außer Katja!“

Sie sind so jung und so glücklich, voller Pläne und Hoffnungen.

„Was wollt Ihr werden?“

„Lehrerin für Fremdsprachen!“ „Biolehrer.“ „Ich will Trainerin werden, Sportler ausbilden und nur für den Sport Werbung machen!“ „Ich habe den Traum, die Computerprogramme in allen Krankenhäusern des Landes auf Vordermann bringen, damit alles funktioniert. Ich will ehrlich gesagt für unser Land arbeiten.“

Sie werden sich wahrscheinlich immer an diese Nacht erinnern. Ein Segelschiff begleitet die Absolventen ins Erwachsenenleben. Kann etwas, das so schön beginnt, langweilig sein? So wird vor unseren Augen ein Märchen Wirklichkeit, und wenn wir das können, dann können wir alles schaffen.

Ende der Übersetzung



