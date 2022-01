Das russische Außenministerium über das deutsche Urteil gegen einen Syrer wegen Folter im Syrienkrieg

Kriegsverbrechen

In Deutschland wurde ein Syrer wegen Folter in einem syrischen Gefängnis zu lebenslanger Haft verurteilt. Die offizielle Reaktion Russlands auf das Urteil dürfte viele überraschen.

Ich habe erst vor kurzem in einem anderen Zusammenhang darüber berichtet, dass in Deutschland zum ersten Mal ein Mann nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip verurteilt wurde. Dabei handelt es sich um einen Syrer, der in einem Gefängnis der syrischen Regierung Gefangene gefoltert haben soll. Das Weltrechtsprinzip ist durchaus umstritten, denn eigentlich dürfte Deutschland den Mann nicht verurteilen, weil die Straftat nicht auf deutschem Boden begangen wurde und weder Täter noch Opfer Deutsche waren. Aber das Weltrechtsprinzip macht solche Urteile bei bestimmten Delikten, wie zum Beispiel Folter, möglich.

Meine Kritik richtete sich nicht dagegen, dass der Mann in Deutschland wegen Folter verurteilt wurde, sondern dagegen, dass die deutsche Justiz das Weltrechtsprinzip selektiv anwendet und zum Beispiel keine Anklagen gegen Amerikaner erhebt, die für das Folterprogramm der CIA, für CIA-Foltergefängnisse in Europa oder für Guantanamo verantwortlich sind. Meinen Artikel dazu finden Sie hier.

Nun hat sich das russische Außenministerium zu dem Fall geäußert und ich habe die – für viele wohl durchaus überraschende – offizielle russische Erklärung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Es wurde berichtet, dass ein syrischer „Flüchtling“ in der BRD zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Die Medien berichten, dass der Prozess gegen den syrischen Staatsangehörigen Anwar Raslan, dem zuvor in Deutschland der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden war, am 13. Januar dieses Jahres beendet wurde.

Ihm wurde vorgeworfen, sein Amt als Mitarbeiter der syrischen Spionageabwehr missbraucht zu haben, indem er zwischen 2011 und 2012 Gefangene im al-Khatib-Gefängnis in Damaskus tötete, folterte und vergewaltigte. Da er offenbar gespürt hat, dass es unmöglich ist, diese Verbrechen zu verheimlichen, brach Raslan seinen Eid und wechselte auf die Seite der terroristischen Banden. Im Dezember 2012 wurden er und seine Familie nach Jordanien und 2014 als Flüchtlinge nach Deutschland gebracht. Die deutschen Behörden nahmen ihn 2019 fest.

Nach mehr als zwei Jahren Ermittlungen und Gerichtsverfahren wurde Anwar Raslan vom deutschen Landgericht auf der Grundlage vieler Beweise zu lebenslanger Haft verurteilt.

Wir haben die Akten nicht genau studiert, aber wir stellen die Integrität der deutschen Justiz nicht in Frage. Der Henker, Vergewaltiger, Verräter und Komplize der Terroristen hat, wie man so schön sagt, bekommen, was er verdient.

Wir sind davon überzeugt, dass er, wenn er in der Arabischen Republik Syrien aufgetaucht wäre, auch dort vor Gericht gestellt worden wäre. Tatsache ist, dass ihm in Syrien für ähnliche Verbrechen wahrscheinlich die Todesstrafe drohen würde, was nach den Vorschriften der Europäischen Union eine Auslieferung unmöglich macht. Die Anwendung des Weltrechtsprinzips auf diesen Menschen, wenn man ihn noch so bezeichnen kann, hat ihm also de facto das Leben gerettet.

Vor dem Hintergrund dieses aufsehenerregenden Prozesses, den einige der unversöhnlichen Gegner von Damaskus zu politisieren versuchen – angeblich habe dieser Verbrecher „dem Assad-Regime gedient“ und so weiter – stellt sich die Frage, welche Ungeheuer im Westen unter dem Deckmantel als Anhänger der Opposition, leuchtende Demokratisierer, Verteidiger der Menschenrechte und der Freiheit, Träger liberaler Werte und so weiter mit offenen Armen empfangen werden. Dabei geben sie ihnen alle möglichen Auszeichnungen, nur weil sie gegen das syrische „Regime“ seien. Es ist nicht schwer zu erraten, dass solche Geschichten über die Gewährung des Flüchtlingsstatus weitergehen werden – ich meine die Gewährung des Flüchtlingsstatus für Menschen, die nichts mit den Menschenrechten zu tun haben, sondern Terroristen, Militante, Extremisten oder einfache Kriminelle sind.

Zur Lösung des Flüchtlingsproblems müssen normale zwischenstaatliche Kontakte mit Syrien wiederhergestellt und eine konstruktive internationale Zusammenarbeit aufgebaut werden. Diese Zusammenarbeit sollte im Interesse des Gemeinwohls zivilisiert sein, damit solche juristischen Missgeschicke, bei denen solchen Menschen oder Unmenschen der Flüchtlingsstatus, einschließlich finanzieller und moralischer Unterstützung, gewährt wird, verhindert werden.

Ende der Übersetzung



