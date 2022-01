Das russische Fernsehen über die Inkompetenz westlicher Politiker

Westliche Politiker

Im Westen werden Regierungsposten mit Politikern und nicht mit Fachleuten besetzt, was dazu führt, dass oft Menschen Minister werden, die von ihrem Ressort keine Ahnung haben. In Russland schaut man auf diese Eigenheit des Westens mit Unglauben, wie ein Kommentar des russischen Fernsehens mal wieder zeigt.

Dass Ministerposten im Westen oft mit Menschen besetzt werden, die keinerlei Ahnung, Ausbildung oder Erfahrung in dem Ressort haben, für das sie verantwortlich sein sollen, ist nicht neu und ich habe das in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ ausführlich aufgezeigt. In dem Buch habe ich auch erklärt, warum diese Inkompetenz in Regierungspositionen kein Zufall, sondern gewollt ist. Außerhalb des Westens setzen Staaten hingegen darauf, Fachleute zu Ministern zu machen, die von ihrem Ressort auch etwas verstehen. Fachleute zu Ministern zu machen, ist im Westen hingegen nicht gewollt und wird als „Technokratenregierung“, einem negativ besetzten Begriff, bezeichnet.

In Russland schütteln die Menschen immer die ungläubig die Köpfe, wenn sie erfahren, welche Ausbildung und Berufserfahrung Minister im Westen mitbringen, denn für Russen ist es undenkbar, dass ein Minister von seinem Ressort keine Ahnung hat. Das weißrussische Fernsehen hat mich nach der Ernennung der neuen deutschen Regierung interviewt und nach dem Interview fragte mich der weißrussische Redakteur im Privatgespräch etwas ungläubig, ob es nur ihm so vorkomme, dass kein einziger neuer deutscher Minister auch nur einen blassen Schimmer von dem hat, wofür er nun Verantwortung tragen soll.

Ich habe bereits darüber berichtet, dass die britische Außenministerin sich vor einigen Tagen nach Kräften blamiert und eine sehr ironische Reaktion des russischen Außenministeriums provoziert hat. Den Vorfall hat der Moderator des allwöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens zum Anlass für einen Kommentar über die Kompetenz heutiger westlicher Regierungsmitglieder genommen, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wenig Bildung: Die Ignoranz der britischen Außenministerin

Wir haben schon oft über die Verschlechterung der westlichen Diplomatie gesprochen. Das ist ein Teil des gesamten Musters abnehmender Kompetenz in westlichen Regierungen. Die Inkompetenz hat zu der Energiekrise in Europa geführt. Die Inkompetenz treibt die Osterweiterung der NATO voran und bringt die Welt in die Gefahr der Vernichtung. Entscheidungen, die nicht auf Fachwissen gestützt sind, sind Abenteurertum. Verständlicherweise sind die Ergebnisse dann enttäuschend, was zu Aggressionen und dem Wunsch führt, anderen die Schuld zu geben. Im Westen ist es bereits üblich, Russland die Schuld zu geben.

Wie, bitte schön, ist es möglich, irgendeine nur halbgebildete Person zur Außenministerin Großbritanniens zu ernennen? Erinnern Sie sich, dass sie es war – Elizabeth Truss – die in Estland in einem Panzer wie ein moderner Zentaur herumfuhr. Sie hat Russland gedroht. In dieser Woche hat sie sich erneut hervorgetan, indem sie in Australien ihre Ignoranz aufblitzen ließ: „Die Ukraine ist ein stolzes Land mit einer jahrhundertelangen Geschichte. Sie haben schon früher Invasionen erlebt, von den Mongolen bis zu den Tataren. Sie haben unter staatlich geförderten Hungersnöten gelitten. Ihre Widerstandsfähigkeit ist sehr groß. Wenn sie müssen, werden sie kämpfen, um ihr Land zu verteidigen“

Und sofort sah sich Miss Truss mit vernichtenden Fragen von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, konfrontiert:

Wie viele Jahre sind zwischen den beiden Invasionen, der Mongolen und der Tataren, vergangen? Wurde das Leiden der Ukrainer unter dem Faschismus nicht erwähnt, weil es unbedeutend war oder weil die britische Krone den deutschen Nationalsozialismus bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht nur unterstützte, sondern von ihm angerührt war? Welcher Bildungseinrichtung hat Frau Truss ihr Diplom verliehen?

Sacharowa spielt damit eindeutig auf den mehr als bescheidenen Bildungsstand der Leiterin der britischen Diplomatie an – sie hat wenig Ausbildung genossen, hat, wie es in der UdSSR hieß, eine Partei- und Komsomol-Karriere gemacht und in jungen Jahren Ministerposten bekleidet, die sie wie Handschuhe gewechselt hat: Ministerin für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft, Bildungsministerin, Justizministerin, Ministerin für Außenhandel, Außenministerin… Wie gefällt Ihnen diese Bandbreite?

Es ist auch interessant, wen man in Europa mit dem Amt des Verteidigungsministers betraut… Die deutsche Gynäkologin Ursula von der Leyen ist jetzt Chefin der Europäischen Kommission und ehemalige deutsche Verteidigungsministerin. Die deutsche Verteidigungsministerin ist jetzt Juristin, Christina Lambrecht. Ihre Amtskollegin, die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles, ist ebenfalls Juristin. Florence Parly, eine gelernte Finanzfachfrau, ist Frankreichs Verteidigungsministerin.

Das ist übrigens eine Atommacht…

Ende der Übersetzung



