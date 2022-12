Der Inhalt eines Arbeitspapieres zur „russischen Weltordnung“

Mein neues Buch

Nun ist es endlich soweit, mein neues Buch über die Ziele Russlands in der Geopolitik ist endlich lieferbar. Was will Russland und welche Alternative zur westlichen Weltordnung schlägt Putin vor?

Mein neues Buch Putins Plan (Mit Europa und den USA endet die Welt nicht) – Wie das westliche System sich gerade selbst zerstört und was Russland wirklich will ist endlich lieferbar, wer sich mit der Bestellung beeilt, kann es noch vor Weihnachten geliefert bekommen.

Seit Freitag veröffentliche ich eine Woche lang jeden Tag ein eine Leseprobe aus dem Buch.

Als ich Gesprächspartnern in Moskau von meinem Buchprojekt über den Ost-West-Konflikt und die wahren Gründe dafür erzählt habe, hat mir ein Mitarbeiter des russischen Außenministeriums ein Arbeitspapier gegeben, in dem es um die russischen Vorstellungen für eine Weltordnung geht, die Russland der Weltgemeinschaft als Alternative zur „regelbasierten Weltordnung“ des Westens anbieten will. Über die „regelbasierte Weltordnung“ und was sich in Wahrheit dahinter verbirgt, habe ich gestern berichtet. Hier zitiere ich aus dem Kapitel meines Buches über das russische Arbeitspapier.

Ein Einblick in die Arbeitspapiere zur „Russischen Weltordnung“

Nachdem ich in meinem Buch ausführlich darauf eingegangen bin, wie die Weltordnung des von den USA angeführten Westens aussieht, wenn man sie nicht durch die rosa-rote Brille der westlichen Medien betrachtet, beschreibe ich in dem Buch auch, was Russland der Welt anbietet. In der Tat ist es nämlich so, dass Russland sich nicht etwa in einem Krieg mit der Ukraine sieht, sondern dass Russland sich in einem Krieg mit dem Westen sieht, bei dem die Ukraine nur der Zündfunke war, wie ich in dem Buch aufgezeigt habe.

Der Westen hat sich die internationalen Institutionen unterworfen. Die OSZE ist durch die Stimmenmehrheit der westlichen Staaten zu einem Instrument der westlichen Politik geworden, für internationale Abkommen wie die Chemie- oder Biowaffenkonvention gilt das gleiche. Die Ratingagenturen lassen sich nicht selten von politischen Überlegungen anstatt von objektiven wirtschaftlichen Kennzahlen leiten. Vorgeblich neutrale NGOs wie die Reporter ohne Grenzen werden vom Westen finanziert und liefern genau das ab, was man im Westen hören möchte.

Über jede dieser genannten – und noch viele andere – angeblich neutrale internationale Organisationen habe ich in meinem Buch jeweils ein eigenes Kapitel geschrieben, in denen ich diese Vorwürfe mit Quellen und Beispielen aus der politischen Praxis belege.

In Russland wird daher darüber nachgedacht, alternative Organisationen dieser Art zu schaffen, die nicht der Kontrolle einzelner Staaten oder einer Gruppe von Staaten unterstehen, sondern wirklich neutral sind. Es geht darum, dem vom Westen kontrollierten und daher oft politisch missbrauchten Instrumentarium etwas entgegenzusetzen, was international Vertrauen genießt und nicht von politischen Interessen geleitet wird.

Ich werde hier aus einem Arbeitspapier zitieren, das mir in Moskau von Mitarbeitern des russischen Außenministeriums gegeben wurde, als ich denen von diesem Buchprojekt erzählt habe. Das Papier ist Teil der Überlegungen Russlands, wie man wieder objektive und international geachtete Organisationen schaffen kann, die die vom Westen übernommenen und damit diskreditierten Organisationen ersetzen können.

Es werden dabei drei Kernthemen genannt:

1) Wahlen – „Internationale Agentur für Wahlbeobachtung und Expertise“.

Die Hauptaufgaben dieser Agentur werden sein:

– Die Durchführung von Langzeit- und Kurzzeitbeobachtungsmissionen in verschiedenen Ländern,

– Ausarbeitung von Methodik und Gutachten zu internationalen

Wahlen,

– Untersuchung der internationalen Erfahrungen im Bereich der elektronischen Stimmabgabe mit Schwerpunkt auf Russland, um über das IASHE-Partnernetz die besten Praktiken in verschiedenen Ländern zu beraten und umzusetzen.

2) Sozialpolitischer Block – Einrichtung von Organisationen zur Bewertung der demokratischen Struktur von Staaten und der Einhaltung der Menschenrechte

Die Hauptaktivitäten dieser Organisationen werden sein:

– Erstellung einer eigenen Bewertung des Niveaus der Demokratie

und des Schutzes der Bürgerrechte in den Ländern,

– Veröffentlichung von Berichten und Artikeln zu den oben genannten Themen,

– Überwachung von Fällen, in denen die Wahl- und politischen

Rechte der Bürger im Ausland verletzt werden,

– Unverzügliche Reaktion auf Verstöße gegen die Wahl- und politischen Rechte und Freiheiten der Bürger in Form von offiziellen Erklärungen, Pressemitteilungen und Kommentaren

3) Sozioökonomischer Block – Einrichtung einer Reihe von sektoralen Experten- und Genehmigungsstrukturen

Die Hauptaktivitäten dieser Organisationen werden sein:

– Expertenbewertung und Ranking von Wirtschaftsunternehmen,

– Erteilung internationaler Lizenzen in verschiedenen Wirtschaftssektoren für die Handelszusammenarbeit mit nicht-westlichen Ländern,

– Veröffentlichung verschiedener Materialien über die internationale

Wirtschaft.“

Das ist nur ein Arbeitspapier, aber es zeigt deutlich, worüber in Russland nachgedacht wird: Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das Ersetzen der vom Westen instrumentalisierten Organisationen, wie zum Beispiel der OSZE, und um die Schaffung von Alternativen für NGOs wie Reporter ohne Grenzen, wobei es Russlands Ziel ist, möglichst viele Staaten an diesen Projekten zu beteiligen und wirklich objektive und überparteiliche Plattformen zu schaffen, die nicht von einem Staat (oder einer Gruppe von Staaten) „gekapert“ werden können.

