Russische False-Flag-Operation oder ukrainischer Angriff? Sabotage von Chemietanks in Donezk vereitelt

Der amerikanische Außenminister Blinken hat in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar im UNO Sicherheitsrat behauptet, Russland bereite eine False-Flag-Operation im Donbass vor, um einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen im Donbass zu haben. Unter anderem, so meinte er, sei ein echter oder vorgetäuschter Angriff mit Chemiewaffen denkbar. Wörtlich sagte er:

Zur gleichen Zeit wurde in Donezk genau das, was Blinken angekündigt hat, verhindert. Die Regierung von Donezk meldete, dass Saboteure der Spezialkräfte der ukrainischen Armee versucht hätten, auf das Gebiet der Rebellen-Republik vorzudringen und zwei chemische Anlagen zu sabotieren:

„Sabotagegruppen der ukrainischen Streitkräfte planten die Sprengung eines Chlorbehälters in einer Kläranlage in der Nähe von Gorlowka und zwei ihrer Mitglieder wurden bei dem Versuch, in das Gebiet der Volksrepublik Donezk einzudringen, getötet, teilte die DNR auf ihrem Telegrammkanal mit. „Bei Gorlowka vereitelten DNR-Soldaten den Versuch einer feindlichen Sabotagegruppe, in das DNR-Gebiet einzudringen. Entlang des Waldgürtels in der Nähe des Dorfes Zheleznaya Balka entdeckten unsere Beobachter die Bewegung von zwei Spezialgruppen der ukrainischen Streitkräfte aus 10 und 12 Mann. Unsere Verteidiger waren gezwungen, das Feuer zu eröffnen. Der Feind erlitt Verluste von mindestens zwei getöteten und drei verwundeten Kämpfern und war gezwungen, sich zurückzuziehen. Nach unseren Erkenntnissen hatten Saboteure geplant, einen Chlortank in einer Aufbereitungsanlage in der Nähe der Stadt Gorlowka in die Luft zu sprengen“, heißt es in der Erklärung.

In der Erklärung heißt es, dass „Gespräche von Saboteuren in polnischer Sprache abgehört wurden.“ „Kurz vor dem Einsatz haben wir Gespräche von Saboteuren in polnischer Sprache abgefangen. Wir hatten zuvor über die Beteiligung polnischer Söldner an der Seite der ukrainischen Kämpfer berichtet“, so das Verteidigungsministerium der DNR in einer Erklärung.

(…)

Die DNR berichtete am Freitag auch von einem gescheiterten Versuch ukrainischer Saboteure, einen Ammoniak-Lagertank im Stirol-Werk in Gorlowka in die Luft zu sprengen. „Nach Informationen der DNR hat heute gegen 04.00 Uhr morgens eine Gruppe ukrainischer Saboteure versucht, einen Ammoniak-Lagertank im Stirol-Werk in Gorlowka zu sprengen. Bei dem Angriff wurde ein Wachmann des Werks verletzt, als er die Gruppe von Saboteuren entdeckte. Er wurde medizinisch behandelt und ist nicht in Lebensgefahr“, berichtete die Nachrichtenagentur der Donezker Volksrepublik. Dem Bericht zufolge sind Spezialkräfte vor Ort im Einsatz.“