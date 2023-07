40-prozentiger Personalabbau: Ändern die Soros-Stiftungen ihren Kurs?

Keine Farbrevolutionen mehr?

Alex Soros, der von seinem Vater die Leitung der Soros-Stiftungen übernommen hat, will 40 Prozent des Personals der Stiftungen feuern. Bedeutet das eine Abkehr von der Politik der Farbrevolutionen?

Alex Soros, der 37-jährige Erbe des riesigen Soros-Imperiums, will drastische Einschnitte vornehmen, wie Bloomberg berichtet. Die Übersetzung des Bloomberg-Artikels finden Sie am Ende meines Artikels.

Vor allem das Personal für Außenpolitik soll gekürzt werden. Das passt zu Alex‘ allgemeinem Konzept, denn er bezeichnet sich selbst als politischer als sein Vater es gewesen ist. Er ist nicht an Farbrevolutionen auf der ganzen Welt interessiert, sondern daran, Kulturkriege innerhalb der USA selbst zu führen.

Dafür gibt es objektive Gründe, schließlich haben die Soros-Stiftungen in den letzten Jahren auf der internationalen Bühne nicht mehr viel erreicht. Sie sind aus Osteuropa – Ungarn und Polen – verdrängt worden. In Israel haben sie die Proteste gegen Netanjahu aktiv unterstützt, aber seinen Sturz nicht erreicht. Anfang 2023 versuchte Soros, die Aktien des indischen Mischkonzerns Adani Group und die Rupie zum Absturz zu bringen. Das war ein Versuch, den alten Trick mit dem britischen Pfund zu wiederholen. Aber auch das endete in einem Fiasko.

Die internationale Medienmacht der Soros-Stiftungen ist zwar ungebrochen, aber greifbare Erfolge hatte Soros schon lange nicht mehr. Auch der Umsturzversuch in Weißrussland war erfolglos. Und in Georgien ist es Soros zwar gelungen, die Einführung eines Gesetzes über ausländische Agenten zu verhindern, indem er Proteste organisierte, aber sollte es sein Ziel gewesen sein, bei der Gelegenheit die georgische Regierung zu stürzen, war auch das nur ein bedingter Erfolg.

Daher spielt Soros nun vor allem in den USA eine wichtige Rolle. Die Soros-Stiftungen geben Hunderte von Millionen Dollar aus, um bei Wahlen auf allen Ebenen die liberalsten Kandidaten zu unterstützen. Einen besonderen Effekt hatte die Wahl von vielen linken Staatsanwälten in großen Städten, die für eine „Liberalisierung“ des Strafverfolgungssystems gesorgt haben. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten: die USA sahen sich mit einem Anstieg der Gewaltkriminalität konfrontiert, die Mordrate stieg innerhalb von zwei Jahren um 44 Prozent, und einige Stadtteile der US-Großstädte ähneln fast schon Kriegsgebieten.

Alex Soros hat das Weiße Haus schon oft besucht. Und er verspricht, im Jahr 2024 1,5 Milliarden Dollar für eine liberale Umstrukturierung der USA auszugeben. Es ist daher zu erwarten, dass die Kulturkriege mit neuer Kraft zu wüten beginnen und dass die Strategie des kontrollierten Chaos, die in anderen Ländern angewandt wurde, in den USA selbst weiter umgesetzt wird.

Wer in großen Zusammenhängen denkt, kann hier etwas erkennen, was in letzter Zeit immer wieder vermutet wurde: Der Versuch der USA, Russland über die Ukraine-Politik zu schwächen, war vielleicht Teil des letzten Aufbäumens der USA bei dem Versuch, die unipolare Welt, also die Weltherrschaft der USA, wiederzubeleben. Das westliche Wirtschaftssystem ist am Ende, die Staaten des Westens sind hoffnungslos überschuldet, das westliche Finanzsystem wird seit 15 Jahren nur dadurch am Leben erhalten, dass die westlichen Zentralbanken Billionen ungedeckten Geldes in System gepumpt haben, und so weiter.

Der von Klaus Schwab, dem Chef des Weltwirtschaftsforums, ausgerufene „Great Reset“ geht von einem Zusammenbruch der Wirtschaft aus, die danach im „Great Reset“ neu gestartet werden soll. Da sich der Großteil der Welt gegen dieses System ausgesprochen hat, war die vielleicht letzte Möglichkeit, diese Länder doch noch „zum Mitmachen“ zu zwingen, Russland zu schwächen oder zu zerschlagen. Das ist nicht gelungen.

Stattdessen kapselt der Westen sich zusehends vom Rest der Welt ab, indem er durch Sanktionen und Handelsschranken Barrieren aufbaut.

Das ist natürlich rein spekulativ, aber es ist möglich, dass die Eliten in den USA erkannt haben, dass sie zumindest kurzfristig keinen Erfolg dabei haben, den Rest der Welt unter ihr System zu unterwerfen und dass Soros Junior aus diesem Grund das Personal für „Auslandseinsätze“ kürzt, um sich ganz auf den Umbau der USA und damit der anderen westlichen Staaten zu konzentrieren. Die Teilung der Welt in „den Westen“ einerseits und den Rest der Welt andererseits ist ein realistisches Szenario geworden.

Das würde bedeuten, dass Soros (und vielleicht auch andere US-Oligarchen) sich nun darauf konzentrieren, ihre Macht im Westen zu sichern und den wahrscheinlich anstehenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaften im Westen zu forcieren. Ob das so ist, werden wir vielleicht erst in ein oder zwei Jahren sehen.

In jedem Fall kommt es einer Revolution gleich, dass Soros Junior offenbar den Kurs der Soros-Stiftungen ändert und den Fokus auf die US-Innenpolitik lenkt, anstatt „demokratische Revolutionen“ in aller Welt zu fördern.

Der Vollständigkeit halber kommen wir nun zu dem Artikel von Politico über den Personalabbau bei Soros.

Soros‘ Stiftungen bauen nach Übergabe an Sohn 40 Prozent des Personals ab

Die vom Milliardär George Soros gegründete Stiftung Open Society Foundations plant, in den kommenden Monaten mindestens 40 Prozent ihres Personals zu entlassen.

Die Wohltätigkeitsorganisation, die Anfang des Monats bestätigte, dass der 92-jährige Soros die Leitung an seinen Sohn Alex übergibt, teilte am Freitag mit, dass ihr Vorstand „signifikante Änderungen“ an ihrem Betriebsmodell beschlossen hat. Dazu gehöre „ein erheblicher Personalabbau von weltweit nicht weniger als 40 Prozent“, so ein Sprecher.

Soros hat mehr als 32 Milliarden Dollar an die Nonprofit-Organisation gespendet, die Ende 2021 mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigte und Geld für humanitäre und demokratische Zwecke von Strafrechtsreformen bis hin zu Klimaschutzinitiativen bereitstellt. Sie kontrolliert derzeit den Großteil des von seinem 25 Milliarden Dollar schweren Family Office verwalteten Vermögens.

„Der Vorstand will die Abläufe im gesamten globalen Netzwerk umgestalten, mit dem Ziel, eine flinkere Organisation zu schaffen“, heißt es in einer Erklärung, die vom jüngeren Soros und dem Präsidenten der gemeinnützigen Organisation, Mark Malloch-Brown, unterzeichnet wurde. „Während Open Society an diesen internen Veränderungen arbeitet, bleibt der Vorstand den Kernprioritäten der Stiftung – Demokratie, Menschenrechte, Klimagerechtigkeit und Bekämpfung von Ungerechtigkeit – fest verpflichtet.“

Die größten Ausgaben der Non-Profit-Organisation waren im Jahr 2021 laut dem letzten verfügbaren Steuerformular die Gehälter. Sie gab fast 72 Millionen Dollar für Gehälter und weitere 40 Millionen Dollar für Leistungen und Rentenpläne aus.

Alex Soros, 37, sagte kürzlich in einem Interview mit dem Wall Street Journal, er sei „politischer“ als sein Vater. Er fügte hinzu, dass er über die mögliche Kandidatur von Donald Trump für das Weiße Haus besorgt sei. „So gerne ich auch Geld aus der Politik heraushalten würde, solange die andere Seite es tut, werden wir es auch tun müssen“, sagte er der Zeitung.

Alex Soros traf sich kürzlich mit Vertretern der Biden-Administration, dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, um sich für die Belange der Familienstiftung einzusetzen, berichtete das Journal.

In einer internen E-Mail an die Manager vom Freitag wurden, gemäß einer Kopie, die Bloomberg vorliegt, Ressourcen und Tipps für die Kommunikation und die Unterstützung ihrer Teams während der Veränderungen mitgeteilt. Dazu gehörten ein „People and Culture Advisory Partner“, Workshops zum Thema „Wohlbefinden in unsicheren Zeiten“ und ein „kommender Solidaritätsraum“.

Der gebürtige Ungar George Soros ist als bedeutender Unterstützer liberaler Anliegen und demokratischer Politiker bekannt und ist seit langem ein Ziel der politischen Rechten. Er gründete die Soros Fund Management und verdiente ein Vermögen mit übergroßen Wetten, darunter eine berüchtigte Wette gegen das britische Pfund. Im Jahr 2011 wandelte er den Fonds in ein Family Office um. Seine Stiftung hat bisher 19,1 Milliarden Dollar ausgegeben.

Ende der Übersetzung

