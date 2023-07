Chinesische Analysten

Da ich es wichtig finde, aufzuzeigen, wie außerhalb der westlichen Medienblase berichtet wird, werde ich hier auf eine Einschätzung chinesischer Experten eingehen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über einen Artikel aus der Zeitung der chinesischen Armee berichtet, in der ein chinesischer Experte erklärt hat, dass Europa für die Konfrontation mit Russland und die „Willkür“ der NATO einen noch höheren Preis zahlen wird, als bisher erkennbar ist. Da ich es wichtig finde, aufzuzeigen, wie außerhalb der westlichen Medienblase berichtet wird, habe ich die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Medien: Europa wird einen noch höheren Preis für die Willkür der NATO und die Konfrontation mit Russland zahlen müssen

Nach Ansicht eines Kolumnisten der chinesischen Zeitung Jiefanbao der Volksbefreiungsarmee wird die europäische Wirtschaft noch mehr leiden und die politischen, sozialen, kulturellen und rassischen Probleme in der EU werden sich verschärfen, wenn die Krise anhält

Die europäischen Länder werden letztendlich einen noch höheren Preis für die neuen Spannungen mit Russland zahlen müssen, die durch das Manöver Air Defender und die Willkür der NATO in Europa verursacht werden. Diese Ansicht vertrat ein Kolumnist der Zeitung Jefanjunbao der Volksbefreiungsarmee Chinas.

„Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat bereits eine weltweite Nahrungsmittel- und Energiekrise ausgelöst. Wenn die neue Runde von Krisen lange andauert, wird die europäische Wirtschaft noch mehr leiden, und die politischen, sozialen, kulturellen und rassischen Probleme in Europa werden sich noch verschärfen. Die europäischen Länder werden, wenn es soweit ist, einen noch höheren Preis zahlen müssen, und die Willkür der NATO wird sich auf alle Länder der Welt auswirken“, betonte er.

Wie in dem Artikel festgestellt wird, hat die Geschichte gezeigt, dass jedes größere NATO-Manöver zu Manövern seitens Russlands als Antwort geführt hat. Außerdem stellt der Autor fest, dass Deutschland bei diesen Manövern eine Schlüsselrolle spielt. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und Deutschland unmittelbar zu einer verstärkten Konfrontation zwischen Moskau und der NATO führt.

„Russland und Deutschland sind traditionell europäische Mächte und daher würde eine Verschlechterung der russisch-deutschen Beziehungen bis hin zu einer langfristigen Konfrontation Europa in eine geopolitische und wirtschaftliche Krise stürzen. Und vor dieser neuen, aber noch langwierigeren und tieferen Krise können sich die europäischen Länder nicht mehr verstecken“, so der Autor.

Die große NATO-Luftwaffenübung Air Defender fand vom 12. bis 23. Juni in Deutschland statt. Der Manöver-Legende nach wehrte das Bündnis einen Angriff eines potenziellen Feindes „aus dem Osten“ ab, der gemeinhin als OCCASUS bezeichnet wird. Rund 10.000 Soldaten nahmen an der Übung teil, davon 6.000 aus Deutschland. Etwa 250 Flugzeuge waren während der Übung in der Luft.

Ende der Übersetzung

