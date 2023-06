Ab sofort wird es alle zwei Wochen eine Art „Tacheles auf Russisch“ geben

Tacheles auf Russisch

Sergej Filbert und ich werden ab sofort alle zwei Wochen eine Sendung auf Russisch machen, eine Art "Tacheles auf Russisch".

Sergej Filbert, der auf Deutsch den YouTube-Kanal Druschba-FM betreibt und auch den russischen Kanal Golos Germanii (Stimme Deutschlands) betreibt, wird mit mir ab sofort eine Art „Tacheles auf Russisch“ machen, nachdem meine Seite auch auf Russisch online ist.

Natürlich werden die Themen andere sein, als bei Tacheles mit Robert Stein, denn das meiste, was wir bei Tacheles besprechen und was für deutsche Zuschauer unbekannt ist, weil die deutschen Medien es verschweigen, ist den Russen bekannt. Aber dennoch haben wir schon bei der ersten Sendung, die wir vor einigen Tagen aufgenommen haben, festgestellt, dass es auf meiner Seite auch vieles gibt, was für Russen interessant sein dürfte.

Hier verlinke ich als Hinweis auf dieses neue Format für alle, die Russisch verstehen, unsere erste Sendung.

Рупор Ньюс с Томасом Рёпер №1: Горящие леопарды, Санкции, Северный поток и украинцы

