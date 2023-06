Chinesen auf Kuba stören die Weltmachtsfantasien der USA

Das Imperium wankt

Offensichtlich will China auf Kuba eine Spionagestation einrichten, um Funkverkehr und andere elektronische Signale im Süden der USA abzuhören. Die Reaktion der USA zeigt die ganze Doppelmoral der USA auf.

Vor einigen Tagen hat das Wallstreet Journal berichtet, dass Kuba über eine Station zum Abhören und Abfangen von E-Mails im Südosten der USA verfügt, die Kuba zusammen mit China betreibt und die die vielen US-Militärstützpunkte in der Region abhören und auch die Bewegungen von US-Kriegsschiffen überwachen kann. Die Abhörstation soll etwa 100 Kilometer von Florida entfernt sein. US-Beamte gehen davon aus, dass die Station es China ermöglichen wird, Funkaufklärung zu betreiben, wozu die Überwachung einer Vielzahl von Informationskanälen wie E-Mails, Telefongespräche und Satellitenkommunikation gehört.

Einige Tage später meldete das Wallstreet Journal, dass China mit Kuba kurz vor einer Vereinbarung über den Bau eines militärischen Ausbildungslagers steht, das zu einer dauerhaften Stationierung chinesischer Truppen auf der Insel führen könnte.

Das findet die US-Regierung gar nicht witzig. US-Außenminister Blinken wurde nach seiner Chinareise auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Außenminister James Cleverly danach gefragt und er antwortete:

„Ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir über militärische oder geheimdienstliche Aktivitäten Chinas in Kuba zutiefst besorgt wären (…) Wir werden das sehr genau beobachten. Das haben wir deutlich gesagt. Und wir werden unser Land und unsere Interessen verteidigen“

Was die USA dürfen, dürfen andere noch lange nicht!

Diese Reaktion bestätigt, was Kritiker der US-Politik schon lange sagen: Die USA würden es gar nicht lustig finden, wenn Russland oder China mit Mexiko oder Kuba ein Bündnis schließen und dort Truppen unmittelbar vor der Haustür der USA stationieren würden. Immerhin sorgt schon eine kleine Abhörstation und ein paar chinesische Militärausbilder auf Kuba dafür, dass die USA „zutiefst besorgt“ sind.

Aber was tun denn die USA?

Sie bewaffnen Taiwan, das direkt vor der chinesischen Küste liegt. Sie stellen Atomraketensilos in Polen und Rumänien auf (Details dazu finden Sie hier) und überwachen Russland mit den dazugehörigen Langstreckenradaren bis fast zum Ural.

Außerdem fliegen die USA täglich mit Spionageflugzeugen und Spionagedrohnen an den russischen und chinesischen Küsten entlang, fahren mit ihren Kriegsschiffen entlang der chinesischen Küste, führen große NATO-Manöver direkt vor dem russischen Kaliningrad durch, und so weiter. Die USA nehmen sich das Recht heraus, andere Länder auszuspionieren und Militärbasen direkt an deren Grenzen aufzustellen.

Aber wenn russische Kriegsschiffe mal in Venezuela einlaufen, oder wenn China auf Kuba aktiv wird, dann werden die USA nervös.

Die Welt könnte ein so friedlicher Ort sein, wenn die USA all ihre Soldaten und Waffen nach Hause holen würden, dann hätte auch China keinen Grund, seine Fühler auf Kuba auszustrecken. Und in der Ukraine würde übrigens Frieden herrschen.

Es steht leider zu befürchten, dass die USA ihre Kriegstreiberei nicht freiwillig einstellen. Aber die Tatsache, dass China auf Kuba aktiv ist, zeigt, wie sehr sich die Machtverhältnisse verschoben haben. Noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen