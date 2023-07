USA

In den USA ist ans Licht gekommen, dass das FBI und Justizministerium die Verbrechen von Hunter Biden nicht nur bekannt waren, sie wurden von den Behörden sogar gedeckt, bis sie verjährt waren. Die juristische Aufarbeitung von Joe Bidens Korruption wurde bewusst verhindert.

Ich habe schon einige Male geschrieben, dass ich ein neues Buch geschrieben habe, in dem es um die Machenschaften der Familie Biden und der US-Demokraten geht. Das Buch wird nächste in den Vorverkauf kommen, weshalb ich auf das Thema, das die deutschen Medien komplett verschweigen, bald sehr viel genauer eingehen werde.

In den USA kommen gerade viele Dinge in die Medien, die im Grunde schon bekannt waren. Zum Beispiel die Tatsache, dass dem FBI der Inhalt von Hunter Bidens Laptop schon lannge bekannt war. Als es aber kurz vor der US-Wahl Medienberichte über den Inhalt des Laptops gab, hat das FBI die sozialen Netzwerke angewiesen, alle Joe Biden belastenden Meldungen als russische Desinformation anzusehen und zu zensieren.

Das ist eine sehr kuriose Geschichte, die ich demnächst noch einmal ausführlicher erzählen werde, und die auch in meinem neuen Buch einigen Raum einnimmt. In Wahrheit ist die Geschichte jedoch noch viel größer, aber darum wird es in meinem Buch gehen.

Während deutsche Medien all das verschweigen, was in den USA gerade ans Licht kommt und in offiziellen FBI-Dokumenten bestätigt wird, wird in Russland darüber berichtet. Hier übersetze ich einen Bericht aus den Abendnachrichten des russischen Fernsehens vom Freitag über das Thema.

Beginn der Übersetzung:

Verjährt: Hunter Biden ist ein armer Künstler

In den USA hat der Prozess gegen den Sohn des US-Präsidenten begonnen. Hunter Biden hat in der Laptop-Affäre bereits ausgesagt, in der Komprimierendes über seinen Vater aufgedeckt wurde. Vor diesem Hintergrund begann Joe Biden, sich immer unberechenbarer zu verhalten, er rannte aus einem Fernsehstudio, ohne das Ende des Interviews abzuwarten.

Nicht nur der Präsident, auch sein Umfeld ist nervös, denn die Republikaner fordern, dass alle Beamten, die Bidens Familie geschützt haben, bestraft werden. Wie verändert der hochkarätige Prozess das Kräfteverhältnis in der US-Politik? Unser Korrespondent berichtet aus den USA.

Der Laptop hat Hunter Biden schließlich doch vor Gericht gebracht. Der Sohn des US-Präsidenten hat gestern sechs Stunden in Delaware verbracht, um mit seinem Rucksack und guter Laune Fragen in dem Prozess wegen Verleumdung zu beantworten. Die Klage wurde von John McIsaac eingereicht, dem Besitzer der Computerwerkstatt, bei der Biden Junior die Kompromate über sich selbst vergessen hatte und den er dann beschuldigte, die Daten gestohlen zu haben.

Agenten des Secret Service schirmen Hunter vor Reportern ab, so wie ihn das FBI all die Jahre abgeschirmt hat. Wie sich herausstellte, hat das FBI bereits im Oktober 2019 von dem „Laptop aus der Hölle“, wie er seit der Wahl 2020 genannt wird, gewusst. Hier ist die offiziell dokumentierte Zeitleiste dieser Ereignisse: „Am 16. Oktober 2019 meldete Richard Stephen McKissack dem FBI-Büro in Albuquerque, dass sein Sohn den Laptop des Sportsman hatte, der vergessen und dessen Reparatur nicht bezahlt wurde. Er sagte, der Computer enthalte Beweise für Straftaten. Am 7. November 2019 befragten FBI-Beamte seinen Sohn John Paul in seinem Haus in der Nähe des Geschäfts. Am 9. Dezember 2019 wurden der Laptop, eine externe Festplatte und eine Kopie einer von Sportsman unterzeichneten Quittung beschlagnahmt.“

„Sportsman“ ist der Codename, den US-Steuerbeamte Hunter im Rahmen der Ermittlungen über seine Machenschaften gegeben hatten. Das Memo wurde von einem von ihnen, von Gary Shapley, verfasst. Er trat kürzlich in die Öffentlichkeit und enthüllte auf Antrag der Republikaner, wie das US-Justizministerium die Bidens mit allen Mitteln gedeckt hat. So durften beispielsweise keine Durchsuchungen auf der Grundlage bereits ausgestellter Durchsuchungsbefehle durchgeführt werden.

„Wir durften keine Fragen über ‚Papa‘ stellen. Wir durften keine Fragen über ‚the big guy‘ stellen. Es war uns nicht erlaubt, bestimmte Namen auf Dokumentenanfragen und Durchsuchungsbefehle zu setzen. Wir konnten also nicht in diese Richtung ermitteln“, sagte Shapley.

Bei „Papa“ und „the big guy“ handelt es sich um Joe Biden. Durch den Handel mit Papas Verbindungen und Einfluss hat Hunter gutes Geld verdient. Shapley zufolge hätte Hunter wegen Steuerhinterziehung in den Jahren 2018 und 2019 angeklagt werden müssen, ebenso wie fünf Jahre zuvor, als er für die ukrainische Burisma tätig war.

„Basierend auf einer Analyse aller Finanzberichte, die wir gefunden haben, erhielt Hunter etwa 8,3 Millionen Dollar. Das Geld stammte aus China, der Ukraine und Rumänien. Immer noch sind noch etwa 400.000 Dollar an nicht deklarierten Einkünften von Burisma für 2014 aktenkundig. Hunter Bidens Partner Eric Schwerin riet ihm, seine Steuern in Ordnung zu bringen, was er aber nie tat“, sagte Gary Shapley.

In den USA, wo Steuerfragen ernst genommen werden – sogar Al Capone wurde einst wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gesteckt -, kann nur ein Mann, der absolut sicher ist, dass er gedeckt wird, bei seinen Steuern so nachlässig sein. Und Hunter Biden war so einer.

„Der Grund für die Verzögerung des Verfahrens war, dass man die Verjährungsfrist ablaufen lassen wollte. Und jetzt ist sie abgelaufen, also hat Hunter kein Geld und keine unbezahlten Steuern. Sie haben all die illegale Lobbyarbeit für das Ausland, all die Geldwäsche und all die organisierten kriminellen Aktivitäten verdeckt. Alles ist verschwunden. Die Verjährungsfrist ist abgelaufen, jetzt kann man es nicht einmal mehr sehen“, empörte sich die Fox-Moderatorin Janine Pirro.

Für die Zuschauer und Radiohörer ist Hunter Biden ein armer Künstler. Sogar der Unterhalt für seine uneheliche vierjährige Tochter Navi wird laut Gerichtsbeschluss aus dem Erlös des Verkaufs seiner Gemälde gezahlt. Dieses Bild, The Smoking Mirror, wird ebenfalls unter den Hammer kommen.

Mit der Mutter des Kindes, der ehemaligen Stripperin Lunden Roberts, kann Hunter sich vielleicht einigen, aber die Republikaner lassen sich nicht besänftigen. Vater und Sohn müssen sich – da ist sich der Oversight-Ausschuss sicher – vor dem Gesetz verantworten.

„Wir sehen, dass die Regierung an der Vertuschung von Korruption beteiligt ist. Das Justizministerium tut das auch weiterhin. Hunter Bidens Umgang mit den Ermittlungen ist ein Schlag ins Gesicht aller Amerikaner, die arbeiten und Steuern zahlen und an unser Rechtssystem glauben. Sie haben all das Geld bekommen und keinen Cent an Steuern gezahlt“, sagte der Leiter des House Oversight Committee James Comer.

Wie sich zeigte, war auch sein ehemaliger Geschäftspartner Tony Babulinski bereit, gegen Hunter auszusagen. Aber das Justizministerium rief ihn nicht einmal zurück. Der von Trump ernannte Staatsanwalt von Delaware, der für die Ermittlungen zuständig war, wurde ständig an die roten Linien erinnert.

„Viele Bundesbehörden decken diese sehr mächtige Familie. Joe Biden ist schon lange genug in der Politik, er hat viele Freunde in hohen Positionen. Die Regierung als Waffe einzusetzen, die Art und Weise, wie sie gegen Trump vorgehen und ihn für 100 Jahre wegsperren wollen, während sie gleichzeitig einen Mann auf Bewährung schicken, der sich nicht als ausländischer Agent registrieren ließ und Millionen von Dollar erhalten hat, das sehen wir im Ausschuss deutlich. Wir sind dabei, einige sehr ernste Aussagen zu bekommen. Der blinde Fleck der Medien um Präsident Biden scheint sich aufzulösen. Bidens Zeit wird sehr bald kommen“, sagt der republikanische Kongressabgeordnete Nick Langworthy.

Aber es kommt darauf an, welche Medien. Die MSNBC-Moderatorin Nicole Wallace hat es nicht einmal gewagt, Biden nach der Top-Story der Woche, also nach Hunter, zu fragen. Der Präsident benahm sich in ihrem Studio wie der Gastgeber. Er ist einfach aufgestanden und gegangen, ohne das Ende der Sendung abzuwarten. Das wirkt selten dumm. Aber nur noch auf Twitter, denn YouTube hat das, wie auch MSNBC, bereits rausgeschnitten. Warum, ist einigermaßen klar.

Das ist eine weitere Merkwürdigkeit in Bidens Verhalten, die irgendwie erklärt werden muss, und die das Weiße Haus nicht brauchen kann. Dort hat man genug damit zu tun, all das andere zu erklären. Zum Beispiel die Druckstellen von einem Atemgerät im Gesicht des US-Präsidenten. Und die kleine Gangway, die vor einiger Zeit in die Air Force gebaut wurde.

„Ich werde nicht ins Detail gehen, wie sich der Präsident fühlt. Sie sehen den Präsidenten jeden Tag. Vergessen wir nicht, dass er ein Land besucht hat, das im Krieg ist, die Ukraine, und das auf unglaublich effektive Weise. Er hat sich dort mit Präsident Selensky getroffen, ich denke, das ist unglaublich wichtig“, sagte Bidens Sprecherin gegenüber Reportern.

Dieses Treffen inspirierte auch den zweiten Teilnehmer. Selensky glaubte so sehr an Biden, wie er vielleicht nicht einmal an sich selbst glaubt. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green beschreibt, wozu das geführt hat: „Alles passt zusammen, wenn man einen Schauspieler hört, der jeden Tag eine armeegrüne Uniform trägt, der vollständig von Kriegstreibern aus den USA finanziert wird, der Wahlen abgesagt hat, der die nationalen Medien kontrolliert und der eine Nazi-Armee hat.“

Wohin diese Signale aus Washington geführt haben, ist klar. Die Ukraine wurde entvölkert und geschrumpft. Jetzt ist das Kiewer Regime in einer Situation, in der es möglicherweise einige Gebiete abtreten muss, glaubt Donald Trump: „Ich denke, sie hätten das Recht, einen Großteil dessen zu behalten, was ihnen zusteht, und ich denke, Russland würde dem zustimmen. Man braucht den richtigen Vermittler oder Verhandlungsführer, und den haben wir im Moment aber nicht. Ich denke, das Wichtigste für die USA ist jetzt, Russland und die Ukraine zusammenzubringen, um Frieden zu schaffen.“

Natürlich glaubt Trump nicht an Bidens diplomatisches Geschick. Er glaubt, wie üblich, nur an sich selbst. Der 45. US-Präsident glaubt, wenn er im Weißen Haus wäre, würden die Verhandlungen sofort beginnen. Natürlich ist das naiv, aber Trump denkt hier nicht an das ukrainische Volk, sondern an seine Wählerschaft. Er spürt den Wunsch der Amerikaner, die es leid sind, aus ihrer eigenen Tasche für den Krieg eines anderen zu zahlen.

Ende der Übersetzung

