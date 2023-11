Gut und Böse

Die Doppelmoral des Westens, die derzeit im Großteil der Welt zu Unmut führt, war auch Thema eines Kommentars im russischen Fernsehen, bei dem es um Fragen von Doppelmoral, Gut und Böse und auch um unterschiedliche Kulturen ging.

Die Doppelmoral des Westens, die an seinem unterschiedlichen Verhalten in den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten ins Auge springt und den Westen international weiter isoliert, war das Thema eines Kommentars im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Im heutigen „Kulturteil“ geht es um Gut und Böse. Genauer gesagt, darum, wie wackelig diese Begriffe in der modernen politischen Kultur und damit in der Kultur insgesamt geworden sind. Lange wurden sie ins Wanken gebracht, wurden erst merkantilen und dann buchstäblich räuberischen Interessen untergeordnet. Im Westen wurden sie so zynisch manipuliert, dass die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Sünde und Edel verwischt wurde und es somit keine Orientierungspunkte, keine Kriterien für die Entscheidungsfindung mehr gibt. Es geht um Entscheidungen sowohl auf privater als auch auf politischer Ebene, darunter so wichtige Themen wie die Einstellung zu Leben und Tod, zum Krieg.

Ist das gefährlich? Auf jeden Fall. Schließlich regiert die Doppelmoral bereits die Welt, was bedeutet, dass im Grunde alles erlaubt ist. Die Rechtfertigung liegt in den Interpretationen. Schauen wir konkrete Beispiele an.

So edel klingt der französische Präsident Macron, wenn es um die Bombardierung des Gazastreifens geht. Das war am Freitag: „De facto bombardieren sie heute Zivilisten. Diese Kinder, diese Frauen, diese alten Menschen werden bombardiert und getötet. Es gibt also keine Rechtfertigung und keine Legitimation dafür. Deshalb fordern wir Israel auf, damit aufzuhören“, sagte Macron.

Und Macron einen Tag zuvor: „Zum Elend der Israelis kommt das Elend der Palästinenser hinzu. Und das können wir nicht akzeptieren, denn alle Leben sind gleich viel wert, denn für uns, die wir die universellen und humanistischen Werte vertreten, gibt es keine Doppelmoral.“

Aber diese Worte sind nicht an Israel und die USA gerichtet. Sie sind für die Innenpolitik in Frankreich bestimmt, um die Muslime irgendwie zu besänftigen. Wäre Macron konsequent, also hätte er die Doppelmoral aufgegeben, hätte er europäische Sanktionen gegen Israel und die USA, die es zweifelsohne unterstützen, eingeleitet. Aber Macron schlägt keine Sanktionen vor. Er sagt lediglich, dass Menschenleben gleich viel wert sind. Dabei basiert die praktische Politik Frankreichs, Europas und des gesamten Westens auf völlig anderen kulturellen Grundlagen.

Céline Pina, die Anführerin der Bewegung „Vive la République!“ in Frankreich, formuliert sie ganz einfach. Ihrer Meinung nach starben die israelischen Kinder mit dem Gefühl, dass die Menschheit ihre Erwartungen betrogen hatte, während die palästinensischen Kinder nun mit Dankbarkeit gegenüber der Menschheit für Gerechtigkeit sterben: „Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen, ist keine Frage der Schwere, sondern des Wesens. So wird eine Bombenexplosion, die zerstört und Kollateralschäden verursacht, sicherlich palästinensische Kinder töten. Aber palästinensische Kinder sterben nicht mit dem Gefühl, dass die Menschheit ihre Erwartungen betrogen hat. Und das Beängstigende ist, dass jüdische Kinder mit dem Bild von unmenschlicher Ungerechtigkeit und Verachtung für das, was sie sind, gestorben sind. Das ist es, worum es bei Kriegsverbrechen geht. Der Kontext, wie sie getötet wurden, ist ein anderer.“

Der türkische Präsident Erdogan bringt es auf den Punkt: „Die westlichen Länder, die immer von Menschenrechten, Freiheiten und Demokratie reden, schauen diesen Massakern Israels aus der Ferne zu. Diese Länder und Organisationen sind zu schwach, um auch nur zu einem Waffenstillstand aufzurufen, geschweige denn die Kindermörder zu kritisieren.“

Aber auch innerhalb Israels wird über das Geschehen nachgedacht. Nach dem brutalen und unmenschlichen Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober hat sich Israel in einem gemeinsamen Impuls vereint. Aber gibt auch andere Stimmen. Die Meinung, die wir zitieren wollen, ist die eines Dissidenten, des israelischen Publizisten Gideon Levy. Er ist hart: „Die israelische Gesellschaft hat sich mit Schilden, mit Mauern umgeben – nicht nur physisch, sondern auch mental. Ich möchte einfach drei Prinzipien anführen, die es uns Israelis leicht machen, in dieser brutalen Realität zu leben. Das erste ist, dass die meisten Israelis, wenn nicht alle, fest daran glauben, dass wir das auserwählte Volk sind. Und wenn wir das auserwählte Volk sind, haben wir das Recht zu tun, was wir wollen“, sagt Levy.

Alles ist erlaubt. Die Menschheit hat das schon einmal erlebt. Von Rebellen in der Literatur bis zu den weitaus brutaleren Praktiken des Zweiten Weltkriegs. Wir wollen die Namen der Ideologen nicht nennen. Fahren wir mit dem Gazastreifen fort.

„Zweitens: Es hat in der Geschichte brutalere Besatzungen gegeben. Es hat in der Geschichte längere Besatzungen gegeben. Aber nie in der Geschichte hat es eine Besatzung gegeben, bei der sich der Besatzer als Opfer präsentiert hat. Professor Falk sprach von dieser Doppelstrategie Israels: sich einerseits als Opfer darzustellen und andererseits zu manipulieren“, so Levy.

Das passt genau zu unserem Thema, alles auf den Kopf zu stellen. Und weiter, über die Abschaffung der Menschenrechte. In der Praxis und ganz allgemein: „Und schließlich komme ich zur dritten Reihe von Werten, die es uns Israelis ermöglichen, in Frieden mit der Besatzung zu leben. Das ist vielleicht der wichtigste und schlimmste von allen. Das ist die systematische Entmenschlichung der Palästinenser. Denn wenn sie nicht so sind wie wir, dann kann es nicht um Menschenrechte gehen. Kratzen Sie an jedem Israeli, und Sie werden es dort finden. Fast niemand wird die Palästinenser als gleichberechtigte Menschen behandeln, wie sich selbst. Denn wie viele Israelis haben jemals versucht, sich auch nur für einen Moment in die Lage der Palästinenser zu versetzen, für einen Moment, für einen Tag?“, unterstreicht Gideon Levy.

Die Welt strauchelt in dieser Doppelmoral. Aber da die gemeinsamen Kriterien verloren gegangen sind, kann alles mit einer Entgegnung abgewertet werden. Hier spricht UN-Generalsekretär António Guterres im kanadischen Fernsehen. Für diese Haltung wird er von Israel regelrecht gegeißelt und es fordert seinen sofortigen Rücktritt: „Der Gazastreifen wird zu einem Friedhof für Kinder. Berichten zufolge sterben jeden Tag Hunderte von Mädchen und Jungen oder werden verletzt. In vier Wochen sind mehr Journalisten getötet worden als in jedem anderen Konflikt der letzten drei Jahrzehnte. Es wurden mehr UN-Mitarbeiter getötet als in jedem anderen vergleichbaren Zeitraum in der Geschichte unserer Organisation“, sagte Guterres.

Die humanitäre Krise im Gazastreifen ist zu einer „Krise der Menschlichkeit“ geworden, sagte der UN-Generalsekretär. Die Einschätzungen des Westens sind wesentlich milder ausgefallen.

Aber wir sollten auch auf die Regierung im Gazastreifen hören. Es gibt dort keine andere Regierung als die Hamas. Die Bewegung hat seinerzeit die Wahlen gewonnen. Osama Hamdan, Mitglied des Politbüros der Hamas, schätzt, dass Israel 35.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen hat. Aber es gibt keine Sanktionen. Und wenn man rechnet – alles hat sein quantitatives Maß, wie prosaisch es auch sein mag -, werden während Russlands Militäroperation in der Ukraine im Durchschnitt 15 Zivilisten pro Tag auf beiden Seiten getötet und statistisch gesehen weniger als ein Kind pro Tag. Im Gazastreifen tötet Israel 355 Zivilisten und 132 Kinder pro Tag. Das sind fünf Kinder pro Stunde.

Aber die USA und die EU verurteilen das Vorgehen Russlands radikal und verhängen endlose Sanktionen gegen uns wegen angeblich „wahlloser Angriffe auf die Ukraine“. Sie sehen jedoch nicht, was im Gazastreifen geschieht. Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, war im letzten Jahr der Klassiker. So etwas hört man heute nicht über Israel: „Russlands Angriffe auf die zivile Infrastruktur, insbesondere die Stromversorgung, sind Kriegsverbrechen. Männern, Frauen und Kindern bei Wintereinbruch Wasser, Strom und Heizung vorzuenthalten, ist wahrer Terror. Und das sollten wir auch genau so benennen.“

Dafür sagt sie jetzt: „Ich weiß, dass die Art und Weise, wie Israel reagiert, zeigt, dass es eine Demokratie ist.“

Und noch was über die Kinder. Dieses Scheißhaus – der so genannte Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, dessen Zuständigkeit weder von Russland noch von China und nicht einmal von den USA anerkannt wird – beschuldigte Putin, Waisenkinder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geholt zu haben. Und er stellte sogar eine Auszeichnung aus, einen Haftbefehl. Niemanden im Westen interessiert die tatsächliche Situation der Kinder im Konfliktgebiet in der Ukraine. Das ist nur ein Vorwand, um Russland „festzunageln“.

Putin sagte dazu: „Zu den Kindern. Kinder sind heilig. Wir haben sie aus dem Konfliktgebiet herausgeholt, um ihr Leben und ihre Gesundheit zu retten, das ist passiert. Niemand hatte vor, die Kinder von ihren Familien zu trennen. Ganze Waisenhäuser wurden völlig legal aus dem Konfliktgebiet geholt, denn die Leiter dieser Waisenhäuser waren ihre gesetzlichen Vertreter. Wir haben nie etwas dagegen gehabt, dass die Kinder wieder mit ihren Familien zusammengeführt werden, wenn sich ihre Verwandten melden. Es gab nie irgendwelche Hindernisse dafür, es gibt keine und es wird natürlich auch nie welche geben.“

Die russischen Athleten wurden von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, aber die Israelis dürfen nicht angetastet werden. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, hielt dazu eine aufsehenerregende Rede: „Das IOC hält sich an den Grundsatz, dass Sportler nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden können.“

Und weiter, ebenfalls bemerkenswert wahr: „Ich erwarte, dass viele arabische oder pro-palästinensische Sportler den Wettbewerb boykottieren werden, wenn sie gegen Israelis antreten müssen. Wenn es spaltenden politischen Kräften gelingt, zu entscheiden, welche Athleten in welchen Wettkämpfen antreten dürfen, werden nur Athleten antreten, die gleichgesinnten politischen Blöcken angehören.“

Das ist so, aber was hat sich das IOC dabei gedacht, die russischen und weißrussischen Mannschaften von den Olympischen Spielen auszuschließen? Unsere Athleten sollen also für die Handlungen unserer Regierungen verantwortlich sein, israelische Athleten aber nicht? Bravo! Eine Eins Plus!

Und wenn wir mit all diesen Eskapaden in der Ukraine weitermachen, ist die Beobachtung des amerikanischen Schriftstellers Glenn Greenwald in seinem Interview mit Tucker Carlson sehr zutreffend. Übrigens wird er seit zehn Jahren von der Zeitschrift Foreign Policy in die Liste der hundert wichtigsten Denker der Welt aufgenommen. Glenn Greenwald wies darauf hin, dass der Westen unter dem Vorwand, die Ukrainer zu schützen, in der Ukraine in den Krieg gegen Russland gezogen ist. Aber es sind die Ukrainer, die für den Westen zu Verbrauchsmaterial geworden sind.

Greenwald sagte: „Es ist wichtig, zurück zu gehen und sich daran zu erinnern, was am Anfang gesagt wurde, an die Basis der Propaganda, nicht um zu loben oder zu beschuldigen, sondern um zu erkennen, wie oft wir durch Tricks, die auf der Manipulation von Emotionen beruhen, getäuscht wurden. Die Leute, die wollten, dass die USA in diesen Konflikt verwickelt werden, und zwar nicht nur verwickelt werden, sondern ihn anheizen, um Verhandlungen zu verhindern, die den Konflikt am Anfang hätten stoppen können, sind genau die Leute, die uns gesagt haben, dass sie sich so sehr um die Ukrainer sorgen, dass die USA Dutzende von Milliarden Dollar und eine Vielzahl von Waffen schicken müssen, um das Land mit Waffen zu überschwemmen, um die Ukrainer zu schützen.“

Aber jetzt, so sagt er: „Die Ukraine hat so gut wie keine Leute mehr, die kämpfen können. Jetzt holen sie Leute, die 45 oder 50 Jahre alt sind, gewaltsam aus Bussen und schicken sie an die Front. Aber die USA haben einen ganz neuen Krieg, der sie viel mehr zu begeistern scheint. Und so sagen die USA und die NATO den Ukrainern schließlich: ‚Hört mal, die Show ist vorbei, es ist Zeit, dass ihr euch an den Verhandlungstisch setzt.'“

Ich denke, nicht einmal das. Mit der Ukraine wird man noch einfacher verfahren, so, wie mit dem Irak, Libyen und Afghanistan: die Show ist vorbei! Schwamm drüber und vergessen. Das war’s. Die Kette dieser Doppelmoral ist endlos.

Nun bietet die EU-Kommission der Ukraine und Moldawien an, Verhandlungen über den Beitritt zur EU aufzunehmen. Die Türkei ist zu Recht böse geworden, denn sie wird in Sachen EU-Beitritt seit mehr als einem halben Jahrhundert auf Distanz gehalten. Erdogan sagte dazu: „Was kann man von einer solchen Union erwarten, die ein Land wie die Türkei seit mehr als 50 Jahren vor der Tür lässt?“

Dafür gibt es so viele Beispiele. Die EU verlangt auf Druck Ungarns, dass die Ukraine die ungarische Minderheit respektiert, aber die russische Minderheit und Russen insgesamt gibt es in der Ukraine einfach nicht. Nicht einen einzigen Russen. Das bedeutet, dass die russische Sprache dort nicht geschützt werden muss. Die EU akzeptiert diese Sichtweise Kiews, die die stellvertretende ukrainische Premierministerin gerade verkündet hat: „Es gibt keine russische Minderheit in der Ukraine. Sie existiert nicht! Es gibt keine rechtlich formalisierte Gemeinschaft, die sich als russische Minderheit bezeichnen würde. Es gibt Ukrainer, von denen einige Russisch sprechen.“

Die Haltung des Westens bei der Sprengung der Nord-Streams ist kanonische Heuchelei. Seit dem Terroranschlag ist bereits mehr als ein Jahr vergangen, aber im UN-Sicherheitsrat haben sie sich sogar gegen die russische Initiative ausgesprochen, die Täter und Auftraggeber des Terroranschlags zur Verantwortung zu ziehen. Wie gefällt Ihnen das? Auch wenn die Täter und Auftraggeber noch nicht benannt sind, vorsichtshalber sollen sie nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Als jedoch plötzlich die estnisch-finnische Gaspipeline Balticconnector beschädigt wurde und noch nicht klar war, wer das getan hat, wurden bereits alle Hunde auf Russland gehetzt, und Lettland brachte sogar die Initiative ein, die gesamte Ostsee für uns zu sperren. Als dann ein chinesischer Anker an der Bruchstelle der Pipeline gefunden wurde, bekamen plötzlich alle kalte Füße.

Da kam mir Tschechows Geschichte „Das Chamäleon“ in den Sinn, in der uns allen aus der Schulzeit der Polizeidirektor Otschumelow so gut in Erinnerung ist:

„Hm! Gut“, sagt Otschumelow streng, hustet und wackelt mit den Augenbrauen. „Gut. Wem gehört der Hund? Das werde ich nicht so stehen lassen. Ich werde zeigen, wie man Hunde hält! Es ist an der Zeit, sich um solche Herren zu kümmern, die sich nicht an die Vorschriften halten! Wenn er eine Geldstrafe bekommt, wird er von mir lernen, was ein Hund und andere streunende Tiere bedeuten! Ich werde es ihm zeigen!“

„Jeldyrin“, sagt der Aufseher zum Polizisten, „finde heraus, wem dieser Hund gehört, und erstatte Anzeige! Der Hund muss erschossen werden. Unverzüglich! Er ist wahrscheinlich tollwütig. Wessen Hund ist das, frage ich Sie?“

„Ich glaube, es ist der von General Schigalow!“, schreit jemand aus der Menge.

„General Schigalow? Hm! Zieh mir den Mantel aus, Jeldyrin. Es ist furchtbar heiß! Wahrscheinlich regnet es bald. Aber eines verstehe ich nicht: Wie konnte er dich beißen?“

Otschumelow wendet sich an Grjukin. „Wie konnte er deinen Finger erreichen?“

Heute ist es so – im globalen Maßstab. Russland ist immer schuld. Die USA sind immer im Recht. Wir werden das irgendwie überleben und zurechtkommen. Aber Tatsache ist, dass feste Vorstellungen über Gut und Böse bereits der Vergangenheit angehören. Der Menschheit wird eine andere Kultur aufgezwungen.

