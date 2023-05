Der Inhalt der Gipfel-Erklärung der G7

Die G7 treffen sich in diesen Tagen in Japan und in der Schlusserklärung haben sie neue Maßnahmen gegen Russland angekündigt, die ich hier zusammenfasse.

Die G7 verlieren international an Einfluss, was die westlichen Medien jedoch nicht daran hindert, über deren Gipfeltreffen groß zu berichten, obwohl diese Treffen in Medien außerhalb der westlichen Medienblase eine immer geringere Rolle spielen, weil sie eigentlich ein überholtes Format sind. Aber die Staaten des Westens tun immer noch so, als sei ihre Dominanz in der Welt ungebrochen.

Ursprünglich sollten die G7 ein Treffen der führenden Industrienationen sein. Tatsächlich aber haben die G7 zu keinem Zeitpunkt die größten Volkswirtschaften der Welt repräsentiert. Selbst 1980, als die Welt für den Westen noch in Ordnung war, hätte Kanada nicht in den exklusiven Klub gehört, sondern Brasilien. Daran kann man schon sehen, dass die G7 in Wahrheit eine Art wirtschaftlicher Arm der Nato sind.

Inzwischen haben sich die Gewichte in der Weltwirtschaft so sehr verschoben, dass Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung nichts mehr in dem Klub der größten Volkswirtschaften der Welt verloren haben. Stattdessen hätten neben den USA, Japan und Deutschland noch China, Indien, Indonesien und Russland zum G7-Treffen geladen werden müssen, wenn es sich wirklich um das Treffen der weltweit größten Industrienationen handeln würde.

Vom weltweiten BIP entfallen auf die G7 weniger als 30 Prozent, Tendenz weiter fallend. Überhaupt: Wer kann eigentlich Beispiele dafür nennen, was die G7 der Welt sinnvolles gebracht haben? Ich habe lange gesucht, um auch nur ein Beispiel zu finden, bei dem die G7 ein erfolgreiches Projekt angeschoben haben, das es ohne sie nicht gegeben hätte. Ergebnis: Fehlanzeige.

Die G7 waren stattdessen immer nur ein Klub, in dem sich die früher größten Volkswirtschaften (das galt noch für die G6 in den 1970er Jahren, bevor Kanada hinzu kam) getroffen und Wege gesucht haben, ihre wirtschaftliche Dominanz zu erhalten und in politische Dominanz umzusetzen. Um nichts anderes ging und geht es. Wie man sieht, waren diese Versuche nicht allzu erfolgreich.

Die G7 sind also in erster Linie ein antiquierter Klub aus der Zeit, als der Westen tatsächlich noch die Weltwirtschaft dominiert hat und zynisch könnte man sagen, dass die Teilnehmer aus der Zeit gefallen sind, weil sie sich immer noch jedes Jahr treffen, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die aber immer weniger Länder der Welt überhaupt interessieren. Die BRICS-Staaten haben die G7 bei der Wirtschaftskraft inzwischen überholt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die Gipfel-Erklärung der G7 zusammengefasst und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Russlands Einnahmen verringern und Unterstützung für die Ukraine: Die Thesen der G7-Erklärung in Hiroshima

Die G7-Staaten wollen erreichen, Russlands Einnahmen aus Energie-, Metall- und Diamantenexporten zu verringern und Maßnahmen ergreifen, um seine Gewinne aus „künftigen Förderkapazitäten“ zu begrenzen. Das geht aus der Erklärung hervor, die am Freitag von den Staats- und Regierungschefs, die am G7-Gipfel in Hiroshima teilnehmen, veröffentlicht wurde.

Die G7 verpflichteten sich außerdem, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, und forderten Russland auf, „die Kampfhandlungen einzustellen“ und „alle seine Truppen abzuziehen“. Die TASS hat die wichtigsten Punkte der Erklärung zusammengestellt.

Russische Vermögenswerte einfrieren

Die G7, zu der Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada, Frankreich, Japan und die USA gehören, beabsichtigt, von Russland Bezahlung für den „langfristigen Wiederaufbau der Ukraine“ zu verlangen.

Russische Vermögenswerte, die im Hoheitsgebiet dieser Länder eingefroren sind, werden so lange eingefroren, bis Russland „für den Schaden, den es der Ukraine zugefügt hat, bezahlt“.

Maßnahmen gegen Russland

„Die G7 wollen auch die „Nutzung des internationalen Finanzsystems“ durch Russland einschränken und es daran hindern, die Sanktionen durch Niederlassungen russischer Banken in Drittländern zu umgehen. Sie werden weiterhin Druck auf den russischen Finanzsektor ausüben, aber Kanäle für „notwendige Transaktionen“ beibehalten.

Wie schon beim letzten Treffen in Deutschland im vergangenen Jahr wollen die Gipfelteilnehmer auf eine Reduzierung der Exporteinnahmen Moskaus drängen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den Einnahmen aus Energie, Metallen und Diamanten. Die G7 wollen den Handel mit in Russland geförderten oder verarbeiteten Diamanten einschränken.

Der Mechanismus der Preisobergrenzen für Erdöl und Erdölprodukte wird beibehalten und die G7 sind bereit, „die Bemühungen zur Bekämpfung der Umgehung dieser Beschränkungen zu verstärken“. Sie werden auch „geeignete Maßnahmen“ ergreifen, um die russischen Einnahmen aus „künftigen Förderkapazitäten“ zu begrenzen.

Ausnahmen von den Sanktionen und das Getreideabkommen

Die Sanktionen gegen Russland sollen sich nicht auf humanitäre, medizinische und Nahrungsmittelprodukte auswirken. Die G7 unterstützen die Verlängerung und Ausweitung des Getreideabkommens und beabsichtigen, die ukrainischen Agrarexporte weiterhin zu fördern.

Kernenergie

Die G7-Länder planen, „die Abhängigkeit von der Russischen Föderation bei der Kernenergie und den damit verbundenen Gütern aus Russland weiter zu verringern“: „Wir werden daran arbeiten, Ländern zu helfen, die ihre Versorgung diversifizieren wollen.“

Drohungen für die Unterstützung Russlands

„Die G7 fordert von Drittländern, „materielle Unterstützung“ für Moskau einzustellen, die in der Militäroperation verwendet werden könnte. Andernfalls „werden diese Staaten einen hohen Preis zahlen“.

Die G7 lehnt Waffenlieferungen an Moskau ab und wird die Ausfuhr von Ausrüstung und Technologie nach Russland beschränken, damit es diese nicht für militärische Zwecke nutzen kann.

Unterstützung für die Ukraine

Die G7-Länder werden Kiew weiterhin unterstützen. Sie haben der Ukraine bereits „Budgethilfe“ für 2023 und Anfang 2024 zugesagt und werden sich bemühen, den kritischen Sanierungs- und Reparaturbedarf der Infrastruktur des Landes zu decken. Letztes Jahr sprachen sich die G7 für einen „Marshallplan“ für Kiew aus, doch später kam das Thema kaum noch zur Sprache.

„Die G7 beabsichtigen, der Ukraine auch nach dem Ende des Konflikts Waffen zu liefern. Von der Bereitschaft, „mit allen betroffenen Ländern“ an langfristigen Sicherheitsgarantien zu arbeiten, ist in der neuen Erklärung allerdings nicht die Rede.

Wie schon 2022 fordern die G7 Russland auf, „die Feindseligkeiten einzustellen“ und die Truppen „aus dem gesamten international anerkannten Gebiet der Ukraine“ abzuziehen (dazu gehören nicht nur die neuen Regionen, sondern auch die Halbinsel Krim). Die Beilegung des Konflikts sollte ausschließlich auf die Initiativen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zurückgehen.

Ende der Übersetzung

