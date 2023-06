Der Organhandel wurde in der Ukraine faktisch legalisiert

"Schwarze" Transplantationen

In der Ukraine wurden Gesetze erlassen, die den Handel mit Organen faktisch jeder Kontrolle entziehen. Gefallene zum Beispiel können als vermisst gemeldet und dann vollkommen legal "ausgeschlachtet" werden.

Die Ukraine entwickelt sich zu einem Eldorado für eigentlich illegale Geschäfte. Über die Meldungen aus dem Donbass, dass die ukrainische Armee dort beim Rückzug Kinder gegen den Willen der Eltern mitnimmt und danach niemand weiß, was aus den Kindern geworden ist, habe ich schon berichtet. Der Grund waren Meldungen über ukrainische Kinder, die unter Vorwänden nach Spanien gebracht wurden und von dort schließlich in andere Länder verbracht wurden, wobei es Hinweise auf Kinderhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung der Kinder gibt.

Auch meine Freundin, die kanadische Journalisten Eva Bartlett, hat kürzlich aus dem gerade befreiten Artjomowsk berichtet, dass ukrainische Soldaten auch dort gezielt Kinder entführt haben und dass die Eltern nicht wissen, was aus den Kindern geworden ist. Das haben ihr viele der dort verbliebenen Einwohner der Stadt unabhängig voneinander erzählt.

Zur Zeit des Kosovo-Krieges gab es einen florierenden Organhandel, an dem die kosovarische Führung verdient hat, die später zur Regierung des Kosovo wurde. Die Ukraine tritt in die Fußstapfen des Kosovo, denn das ukrainische Parlament hat nun sogar die Rechtsgrundlage für genau solche Geschäfte geschaffen. Der Handel mit Organen ist in der Ukraine nun faktisch jeder Kontrolle entzogen und vor allem schwer Verwundete oder gefallene ukrainische Soldaten sind plötzlich zu einer lukrativen „Ware“ geworden, da man sie legal ausschlachten kann. Um die Spuren zu verwischen kann man sie als vermisst melden und niemand kann mehr zurückverfolgen, was geschehen ist.

Darüber hat Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums in ihrer regulären Pressekonferenz berichtet. Da sie für ihre Vorwürfe die Quellen angegeben hat, kann man kaum von russischer Propaganda sprechen, denn die Vorwürfe sind belegt. Ich habe die russische Erklärung übersetzt, wobei ich die Links aus dem Original übernommen habe.

Beginn der Übersetzung:

In unseren Pressekonferenzen haben wir wiederholt darüber gesprochen und Beweise dafür angeführt, dass sich die Ukraine rasch zu einem der weltweiten Zentren der „schwarzen“ Transplantationsmedizin entwickelt. Viele Fakten wurden kürzlich in dem Dokumentarfilm „Tanks for a Kidney“ (Panzer für eine Niere) hervorgehoben, der weitere Beweise dafür liefert, dass Kiew seine verwundeten Kämpfer für Organe auseinandernimmt. Das ist erschreckend.

Ich werde Ihnen nun die Fakten nennen, die unsere früheren Annahmen bestätigen. Das Geschäft lebt von den hohen ukrainischen Verlusten an der Front. Nach den chirurgischen Eingriffen werden die Leichen verbrannt und die Angehörigen werden darüber informiert, dass der Soldat vermisst wird. Diese schrecklichen Manipulationen sind ohne die Genehmigung von höchster Ebene des Kiewer Regimes unmöglich, weil es gesetzliche Regelungen gibt. De facto ist das Land zu einer „Goldgrube“ für Kriminelle geworden. „Schwarze“ Transplantationschirurgen verdienen immense Summen und haben nicht die Absicht, damit aufzuhören.

Es wurde viel getan, um die so genannte „Tätigkeit“ der Transplantologen zu vereinfachen. Insbesondere hat die Werchowna Rada am 16. Dezember 2021 das Gesetz Nummer 5831 „Über die Regelung der Transplantation von menschlichem anatomischem Material“ verabschiedet, das die schriftliche Zustimmung eines lebenden Spenders oder seiner Angehörigen zur Transplantation überflüssig macht.

Verstehen Sie, wohin das führt, wie es jetzt genutzt wird und zu welchem Zweck? Damit ist die Beglaubigung von Unterschriften nicht mehr notwendig. Im Grunde ist damit auch die Entnahme von Organen bei Kindern erlaubt. Das Verfahren zur Entnahme von Organen von Verstorbenen, die zu Lebzeiten nicht in eine Organspende eingewilligt haben, wurde stark vereinfacht. Dies wurde nicht nur in der Praxis, sondern auch per Gesetz legalisiert.

Ist dies etwa das erste Gesetz, das Gräueltaten und Perversionen auf dem Gebiet der Ukraine legalisiert? Nein, nicht das erste, aber auf seine Weise erschreckend. Die Erlaubnis zur Entnahme von biologischem oder anatomischem Material aus der Leiche kann von der Person eingeholt werden, die für die Beerdigung des Verstorbenen verantwortlich ist. Auch das ist in den neuen Vorschriften vorgesehen. Eine solche Zustimmung kann beispielsweise der Chefarzt eines Krankenhauses oder der Kommandeur einer militärischen Einheit geben. Nicht nur öffentliche, sondern auch private Kliniken haben das Recht erhalten, Transplantationen durchzuführen. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet?

Was ist in der Ukraine heutzutage eine Privatklinik? Alles: jede Art von Bescheinigung oder Dokument, und jetzt auch Operationen. Sie wissen ganz genau, dass sie das tun können, und niemand wird sie jemals zur Rechenschaft ziehen. Sie haben einen Ablass erhalten. Und warum? Weil in diesem Geschäft enorme Geldsummen verdient werden.

Am 14. April 2022 verabschiedete die Werchowna Rada das Gesetz Nummer 5610 „Über die Änderung des Steuergesetzes“, das Organtransplantationen von der Mehrwertsteuer befreit. Das ist nicht nur eine Frage der Einnahmen für den ukrainischen Staatshaushalt, sondern auch der zusätzlichen Kontrolle. Alle Steuerbeamten und Menschen, die mit Behörden zu tun haben, wissen genau, worüber wir sprechen. Es geht um eine zusätzliche Kontrolle dessen, was vor sich geht. Und jetzt ist sogar diese Kontrolle weg. Was passiert mit diesen Operationen überhaupt?

Die Hauptnutznießer der schwarzen Transplantationen in der Ukraine sind die Länder der Westens. Das ganze Szenario wurde in Jugoslawien ausgearbeitet. Schließlich wurden alle Organe, die den damals Verstorbenen entnommen wurden, für die Bedürfnisse und Anforderungen der westlichen Länder verwendet. Das Kiewer Regime ist bereit, für die erhaltene Militärhilfe mit allem zu bezahlen, auch mit menschlichen Organen seiner eigenen Bürger. Eines Tages wird die Ukraine verstehen, wozu ihre amerikanischen und europäischen „Freunde“ sie wirklich brauchten. Offensichtlich nicht mehr rechtzeitig.

Aber besser spät als nie. Das Land wurde buchstäblich unter das „Messer“ gelegt. Aber es wird zu spät sein, um eine Klage zu erheben. Der Patient hat eine Einverständniserklärung zu dem Eingriff unterzeichnet. Und die zuständigen internationalen Stellen ignorieren diese offensichtlichen kriminellen Erscheinungen hartnäckig

Lassen Sie mich an die Geschichte des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien erinnern. Auch damals wurde vieles übersehen und nicht bemerkt. Als dann die Staatsanwältin Carla Del Ponte zurücktrat – ich kann nicht sagen, warum, ich habe nie mit ihr darüber gesprochen, vielleicht hat sie es in ihren Interviews erklärt, vielleicht war es auch ihr Gewissen -, schrieb sie ihre Memoiren, in denen sie genau diesen schrecklichen Teil beschrieb. Darin sagte sie, dass niemand für diese schrecklichen und alptraumhaften Verbrechen bestraft wurde.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen