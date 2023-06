Umsetzung des RAND-Papiers

Nachdem ich bereits darüber berichtet habe, dass Russland das "israelische Modell", das die USA Kiew für eine Ende der Kampfhandlungen vorschlagen, abgelehnt hat, veröffentliche ich hier den Wortlaut der russischen Erklärung.

Ich habe gestern darüber berichtet, dass Kiew bestätigt hat, dass die US-Regierung das sogenannte „israelische Modell“ als Grundlage für einen Waffenstillstand mit Russland vorgeschlagen hat, was meine Analysen bestätigt, dass die USA einen Ausweg aus dem ukrainischen Abenteuer suchen, wobei die Basis dafür das RAND-Papier vom Januar sein dürfte.

Allerdings habe ich auch immer dazu gesagt, dass die USA Russland einiges anbieten müssen, damit Russland darauf eingeht, denn Russlands Minimalforderung war immer, dass die Ukraine ein neutraler Staat und kein NATO-Mitglied wird. Inzwischen fordert Russland auch die Anerkennung der Referenden, mit denen ehemals ukrainische Landesteile sich mit Russland vereinigt haben. Und das sind Russlands Minimalforderungen.

Daher hat Maria Sacharowa, die Sprecherin der russischen Außenministeriums, das „israelische Modell“ auch umgehend abgelehnt. Der Vollständigkeit halber veröffentliche ich hier den Wortlaut der russischen Erklärung, die Maria Sacharowa bei ihrer regulären Pressekonferenz als Antwort auf eine Journalistenfrage abgegeben hat.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Die New York Times hat geschrieben, dass die USA erwägen, der Ukraine ein „israelisches Modell“ der Zusammenarbeit ohne NATO-Beitritt anzubieten. Wie denkt die russische Seite über eine solche Option? Könnte sie zum Beispiel helfen, sich mit der Ukraine an den Verhandlungstisch zu setzen?

Antwort: Meiner Meinung nach ist dies ein für Israel demütigender Vergleich. Die Ideologen im Weißen Haus haben sich viel einfallen lassen, aber nur perverse, kranke Hirne können sich einen Vergleich zwischen dem Kiewer Regime und Israel einfallen lassen.

Das Kiewer Regime degeneriert vor unseren Augen von einem offensichtlich neonazistischen, nationalistischen Regime zu einer echten internationalen Terrorzelle. Terrorzelle, weil es Terroranschläge gegen in erster Linie zivile Infrastruktur verübt. International, weil es von ausländischen Söldnern aus aller Welt überschwemmt wird, die über ihre Botschaften, ihre „Diplomaten“ und so weiter angeworben werden.

Die große Frage ist, wie eine internationale Struktur mit einem verbrecherischen Terrorregime umgehen kann. Wahrscheinlich wird es einen solchen Präzedenzfall geben. Normalerweise hat die NATO Terrorzellen hinter den Kulissen, informell, durch angeschlossene Strukturen unterstützt, jetzt wird sie sie anscheinend in ihre Reihen aufnehmen. Möglich, dass es so kommt.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die NATO ein aggressiver Militärblock ist, der eine Bedrohung für die Sicherheit Russlands darstellt. Aus diesem Blickwinkel heraus beurteilen wir die Zusammenarbeit anderer Länder mit dieser Struktur. Die Beteiligung an der Allianz und die Zusammenarbeit mit ihr verbessern nicht die nationale Sicherheit der in der NATO zusammengeschlossenen Länder und tragen nicht zur Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene bei. Die Organisation hat sich in keiner Region der Welt als Friedensstifter bewährt. Eine solche Erfahrung gibt es nicht.

Was den ukrainischen Staat betrifft – das, was nach den Experimenten des Westens von ihm übrig geblieben ist -, so sind die besten Garantien für seine Sicherheit eine Rückkehr zur bündnisfreien Neutralität und die Bestätigung seines atomwaffenfreien Status. Eine umfassende und nachhaltige Lösung der ukrainischen Krise erfordert die Anerkennung der neuen territorialen Realitäten und die Gewährleistung der Grundrechte der eigenen Bürger, vor allem der russischsprachigen und der Angehörigen nationaler Minderheiten durch Kiew, einschließlich der Zuerkennung des Status einer Amtssprache für Russisch. Ich betone immer wieder, dass es seltsam ist, die russischsprachige Bevölkerung als nationale Minderheit zu bezeichnen, wenn man ihren Umfang, ihre Anzahl und so weiter bedenkt. Aber so ist die Praxis. Als erste Schritte sollte Kiew die Kämpfe einstellen und die westlichen Länder sollten die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen.

Diese realistische Herangehensweise an die Situation und nicht der Beitritt zur NATO oder die Anwendung eines „israelischen Modells“ der Zusammenarbeit mit der Allianz kann dazu beitragen, die Situation wieder zu einer Lösung zu bringen.

Ende der Übersetzung

