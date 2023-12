Die Hetze der deutschen Medien

Unschuldig, na und?

Die Zeiten, in denen die Unschuldsvermutung galt, sind in deutschen Medien lange vorbei. Und selbst, wenn jemand tatsächlich unschuldig ist, ist den deutschen Medien das egal. Sie hetzen gegen alle, die ihnen aus irgendeinem Grund missfallen.

Die Cancel Culture treibt bekanntlich immer absurdere Blüten, die unter anderem dazu führen, dass westliche Medien nach Belieben hetzerische Verleumdungskampagnen starten. Die treffen natürlich diejenigen, die den westlichen Medien aus irgendeinem Grunde nicht gefallen. Dazu reicht es aus, dass beispielsweise irgendeine Frau behauptet, jemand habe sie irgendwann mal unsittlich berührt. Fakten braucht es in so einem Fall nicht, der Vorwurf ist auch ohne jeden Beleg ausreichend, um jemanden medial anzugreifen und zu versuchen, ihn gesellschaftlich zu vernichten.

Dass es dabei nicht um Berichterstattung geht, oder darum, dass kritische Medien Skandale aufdecken wollen, zeigt sich immer wieder. Wenn sich nämlich hinterher herausstellt, dass der angebliche Täter gar nichts getan hat, dann wird darüber so gut wie gar nicht berichtet. Mehr noch, die Medien suggerieren sogar hinterher noch, er sei trotzdem schuldig.

Rammstein und der Spiegel

Ein Beispiel dafür war in diesem Jahr Till Lindemann, der Sänger der Band Rammstein. Am 2.Juni hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „»Row Zero« bei Rammstein-Konzerten – Frauen werfen Till Lindemann Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor“ veröffentlicht, in dem er Till Lindemann, dem Sänger der Band Rammstein vorgeworfen hat, junge weibliche Fans unter Drogen gesetzt und buchstäblich vergewaltigt zu haben. Der Vorwand für die Hetzkampagne waren Posts von weitgehend unbekannten Influencerinnen, die tränenreich von den angeblichen Vorfällen erzählt haben.

In den folgenden etwa drei Monaten hat der Spiegel sage und schreibe über 80 Artikel veröffentlicht, in denen er seine Hetzkampagne gegen die Band Rammstein und ihren Sänger fortgesetzt hat. Und das hatte Folgen: Es gab Proteste bei Rammstein-Konzerten, Boykottaufrufe, das Büro der Band wurde von Randalierern angegriffen, Werbeverträge wurden gekündigt und so weiter.

War der Grund, dass die Band den politisch korrekten und „woken“ Zeitgeist partout ignoriert und sich nicht um die von Politik und Medien propagierten, politisch korrekten Ideale und „westlichen Werte“ schert? Oder war der Grund die Popularität von Rammstein in Russland, wo die Band – zumindest vor 2022 – jedes Jahr eine große Tournee veranstaltet hat, bei der sie in vielen russischen Städten riesige Fußballstadien gefüllt hat? Ich weiß es nicht, aber die Hetzkampagne gegen Rammstein war und ist dem Spiegel offenbar wichtig.

Am 27. Dezember hat der Spiegel das Thema wieder unter der Überschrift „Skandale im Kulturbetrieb – Die Grenzen der Kunst“ aufgegriffen und seinen Lesern suggeriert, dass Rammstein und der Sänger der Band Böses getan haben. Um das zu demonstrieren, zitiere ich die ersten beiden Absätze des Artikels:

„Es ist der größte Skandal der deutschen Popgeschichte. Am 25. Mai behauptet eine junge Frau namens Shelby Lynn, am Rande eines Rammstein-Konzerts im litauischen Vilnius einen Drink bekommen zu haben, der mit einem Betäubungsmittel versetzt gewesen sei. Am nächsten Morgen sei sie mit blauen Flecken am Körper aufgewacht, sie zeigte Fotos davon auf ihrem Twitteraccount. Die Band bestritt, dass Lynn in ihrem Umfeld etwas zugestoßen sei. Die Geschichte weitete sich aber rasch aus. Denn Recherchen enthüllten die Details eines gut organisierten After-Show-Sex-Systems. Junge Frauen wurden vor den Konzerten angesprochen, ihnen wurde ein Platz vor der Bühne, in der sogenannten Row Zero, und der Besuch einer Party mit der Band versprochen. Sie wurden mit viel Alkohol versorgt – um sich nach dem Konzert mit Bandmitgliedern zu treffen und zu feiern. Oft auch ausschließlich mit Lindemann.

Dass es dieses System gab, ist einigermaßen unstrittig. Ob alles, was bei und nach diesen Partys geschah, immer auf Freiwilligkeit basierte, dagegen nicht. Es gab eidesstattliche Erklärungen von Frauen, deren Schilderungen zweifeln lassen, ob der Sex wirklich einvernehmlich gewesen ist. Und es gibt die Anwälte von Lindemann und der Band, die solche Vorgänge bestreiten.“

Dass an der Geschichte nichts dran war und dass die angeblich betroffenen Frauen nicht bereit waren, ihre öffentlich gemachten Aussagen auch offiziell vor der Staatsanwaltschaft zu wiederholen, wo falsche Anschuldigungen strafbar gewesen wären, umschreibt der Spiegel sehr geschickt und suggeriert auf diese Weise, dass die Vorwürfe vielleicht doch der Wahrheit entsprechen. Das klingt beim Spiegel so:

„Was wirklich passiert ist, wird dabei aber wahrscheinlich nie untersucht werden. Zumindest in Berlin hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt, offensichtlich fand sie keine Frauen, die bereit waren auszusagen (das ist die Lindemann-kritische Sicht). Oder sie fand keine Anhaltspunkte dafür, dass überhaupt etwas Strafwürdiges passiert ist (die Lindemann-freundliche Sicht).“

Würden beim Spiegel Journalisten arbeiten, müssten sie fragen, wieso die Frauen die Vorwürfe, die sie in der Öffentlichkeit erhoben haben, nicht vor der Staatsanwaltschaft wiederholen wollten. Das tut der Spiegel aber nicht, sondern stattdessen macht er danach sofort Stimmung gegen Rammstein:

„Was indes kaum jemand bestreitet: Es ist ein Skandal, der auch deshalb große Emotionen aufgewühlt hat, weil er eines der dunklen Geheimnisse des Rock ans Licht gezerrt hat. Dass es eine Musik ist, die von einer zutiefst sexistischen Kultur getragen wird. Das macht aus dem Rammstein-Skandal eine #MeToo-Geschichte.“

Ich frage mich, von welchem Skandal der Spiegel fabuliert, schließlich ist rein gar nichts passiert, sonst hätte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ja nicht eingestellt. Der Skandal ist in meinen Augen, dass es ausreicht, wenn irgendwelche Mädels jemandem etwas vorwerfen und die Medien sofort – und ohne Belege – eine vorverurteilende Hetzkampagne beginnen. Dass den Spiegel-Redakteuren die Musik von Rammstein nicht gefällt, ist deren gutes Recht, aber die Musik ist sicher kein Skandal.

Kevin Spacey

Am gleichen Tag veröffentlichte der Spiegel auch noch einen Artikel mit der Überschrift „Vorwürfe gegen Streamingplattform – Kevin Spacey verurteilt Netflix für Rauswurf aus »House of Cards«“, der mit folgender Einleitung beginnt:

„Der ehemalige Fox-Moderator Tucker Carlson interviewt Schauspieler Kevin Spacey und postet das Video auf der Plattform X. Es ist eine seltsame Show, in der Spacey Netflix attackiert.“

Ich habe keine Ahnung, was Kevin Spacey getan hat, was den westlichen Medien nicht gefallen hat. Fakt ist aber, dass einige Männer ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, was dazu geführt hat, dass die Karriere von Spacey beendet war. Die erfolgreiche Netflix-Serie „House of Cards“ mit ihm in der Hauptrolle wurde beendet und weitere nennenswerte Rollen wurden ihm danach nicht mehr angeboten.

Spacey wurde von beiden Vorwürfen vor Gericht freigesprochen. Die Vorwürfe gegen ihn waren offenbar unwahr.

2020 erstattete Anthony Rapp Strafanzeige gegen Spacey wegen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung, die jedoch mangels Beweisen vom zuständigen Gericht verworfen wurde. In einem anschließenden Zivilprozess forderte Rapp von Spacey 40 Millionen Dollar Schmerzensgeld. Am 20. Oktober 2022 wurde Spacey auch in diesem Verfahren in allen Klagepunkten freigesprochen.

Beim Spiegel klingt das jedoch so:

„Im vergangenen Jahr erwirkte Kevin Spacey ein Urteil in New York, das ihn von Rapps Belästigungsvorwürfen entlastet.“

Es war nicht Spacey, der „ein Urteil erwirkte“, es war Rapp, der alle von ihm initiierten Prozesse wegen der angeblichen Vorwürfe verloren hat. Außerdem wurde Spacey im Juli 2023 vor einem Gericht in Großbritannien von dem Vorwurf freigesprochen, vier Männer sexuell belästigt zu haben. Auch Spacey hat nichts Unrechtes getan, aber die Medien haben seine Karriere ruiniert.

Hetzkampagnen

Die Frage ist, warum der Spiegel nicht den Skandal thematisiert, dass ein Schauspieler oder ein Sänger wegen offensichtlich unwahrer Vorwürfe gesellschaftlich geächtet wurde. Stattdessen tut der Spiegel im Fall Lindemann so, als sei doch etwas dran an den Vorwürfen und bei Spacey thematisiert der Spiegel in seinem Artikel ein Interview, das Spacey Tucker Carlson gegeben hat, in dem er Netflix Vorwürfe gemacht hat, ihn wegen unbelegter – und inzwischen sogar widerlegter – Vorwürfe rausgeschmissen zu haben. Das ist für den Spiegel ein Skandal

Dass Menschen von den Medien wegen unbelegter Vorwürfe gesellschaftlich und beruflich vernichtet werden, ist für den Spiegel hingegen kein Skandal.

Das ist auch kein Wunder, schließlich beteiligt der Spiegel sich immer an den Hetzkampagnen. Der Sinn dieser Hetzkampagnen ist eindeutig. Jedem, der im Westen in der Öffentlichkeit steht, wird signalisiert, dass er sich besser an die im Westen geltenden Narrative halten sollte. Ansonsten droht die gesellschaftliche und berufliche Vernichtung, wobei die Wahrheit keine Rolle spielt. Das Signal ist: Wir kriegen jeden, seid bloß vorsichtig, was ihr sagt!

Die Liste ist lang

Kevin Spacey und Till Lindemann waren nur zwei Beispiele für das Verhalten der Medien, die Liste ist wesentlich länger. Derzeit wird in Frankreich beispielsweise der Schauspieler Gérard Depardieu medial und gesellschaftlich vernichtet, weil irgendwelchen Frauen nach Jahren oder Jahrzehnten eingefallen ist, dass er sie sexuell belästigt haben soll. Auch in dem Fall gibt es keinerlei bestätigte Fakten.

Ob Gérard Depardieu derzeit im medialen Feuer steht, weil er freiwillig die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat und sich nicht unbedingt im Sinne der westlichen Narrative äußert?

Die westlichen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Mit Journalismus hat das nichts zu tun.

