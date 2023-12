Keine westlichen Hilfen mehr?

Mit dem Versiegen der westlichen Hilfen ist die Ukraine am Ende. Nun finden verzweifelte Versuche weiterer Mobilmachungen statt und in Kiew wird offen verkündet, dass der Staat Beamten bald keine Gehälter mehr zahlen kann und dass im Osten ganze Städte aufgegeben werden müssen.

Die EU und die USA haben bisher keine neuen Hilfen für Kiew mehr freigegeben, lediglich die Reste alter Hilfsprogramme werden noch nach Kiew geliefert. Ob Washington und Brüssel im nächsten Jahr weitere Ukraine-Hilfen beschließen, steht in den Sternen, aber sicher ist, dass es sich dabei – im Vergleich zu 2023 – nur noch um kleine und symbolische Hilfen handeln dürfte.

Die Ukraine war schon mit der Hilfe des gesamten kollektiven Westens nicht in der Lage, Russland zurückzudrängen. Ohne westliche Hilfe steht die Existenz der Ukraine selbst auf dem Spiel, sollte Kiew sich weiterhin – ob freiwillig oder auf Druck der USA – Verhandlungen mit Russland verweigern.

Die Ukraine ist pleite

Timofej Milovanow, der ehemalige ukrainische Minister für Wirtschaft, Handel und landwirtschaftliche Entwicklung und Präsident der Kiewer Wirtschaftshochschule, sagte in einem Gespräch mit der spanischen Zeitung El Pais, dass eine Verzögerung der westlichen Hilfen die Gefahr sozialer Unzufriedenheit und einer schweren Finanzkrise für die Ukraine birgt, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet. Seine Aussage sollte wohl die Europäer motivieren, endlich Geld nach Kiew zu schicken, denn er sagte unter anderem:

„Wenn es keine Finanzierung gibt, wird es eine Wirtschaftskrise, Flüchtlingswellen und eine Schwächung der Verteidigung geben.“

Wenn die Auszahlung der Mittel zu lange dauere, werde die Ukraine „in einem ersten Schritt das Haushaltsdefizit decken und die Ausgaben noch stärker kürzen müssen, was zu sozialer Unzufriedenheit und einer makroökonomischen Finanzkrise führen“ werde.

Wie ernst die Krise ist, berichtete die Financial Times am 27. Dezember unter Berufung auf die Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julia Sviridenko. Demnach könnte Kiew die Auszahlung der Gehälter von 1,4 Millionen Lehrern und etwa 500.000 Beamten verschieben, wenn die westlichen Länder keine neuen Hilfen bereitstellen. Außerdem bestehe bei Ausbleiben ausländischer Hilfe die Gefahr, dass sich die Zahlung von Renten und Pensionen an zehn Millionen Rentner verzögert.

Mit anderen Worten: Die Ukraine ist pleite, wenn kein frisches Geld aus dem Westen kommt.

Die verzweifelte Mobilmachung

Dass die Ukraine schon seit Monaten Probleme hat, genug Ersatz für die in der sinnlosen Gegenoffensive verheizten Soldaten zu mobilisieren, ist bekannt. Daran haben auch alle Maßnahmen, wie die Einberufung eigentlich wehruntauglicher Männer und die zwangsweise Einberufung auf offener Straße nichts geändert. Die neueste Idee aus Kiew ist es, nun auch wehruntauglichen Invaliden zu erlauben, sich freiwillig an die Front zu melden. Ob das irgendein Problem löst, darf man bezweifeln, aber es zeigt ein weiteres Mal die Verzweiflung, die in Kiew herrscht.

Parallel dazu werden die Gesetze verschärft, so soll schon die Verweigerung der Musterung zukünftig mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Außerdem wurde verkündet, dass im Kiewer Umland neue Checkpoints eröffnet werden, um Wehrfähige an Ort und Stelle zum Dienst einzuziehen. Auch die Kontrolle öffentlicher Plätze soll verschärft werden, weshalb künftig wohl noch mehr Videos von gewaltsamen Dienstverpflichtungen auf offener Straße im Netz kursieren dürften.

Vitaly Kim, der Gouverneur von Nikolajew, stach mit einer besonders radikalen Forderung hervor. Seiner Meinung nach solle das ganze Land mobilisiert werden, nicht nur 500.000 Ukrainer:

„Ich glaube, dass das ganze Land in den Krieg ziehen sollte, und zwar das ganze Land, nicht 500.000, sondern 40 Millionen. Und alle Unternehmen sollten militärisch mobilisiert werden.“

Auch Ärzten drohte er:

„Es ist ganz einfach: Wenn Sie ein Bestechungsgeld annehmen und jemanden nicht in die Armee lassen, gehen Sie selbst. Wir haben gerade gewarnt, dass wir die Obergrenze für Ärzte, die schlechte Arbeit leisten, senken werden. Das alles hilft ein wenig.“

Allerdings sagte er nicht, dass er selbst an die Front ziehen will. Im Gegenteil, denn für Abgeordnete gilt sein Aufruf, an die Front eingezogen zu werden, nicht:

„Die Thesen, zum Beispiel, lasst die Polizei in den Krieg ziehen, oder lasst die Abgeordneten in den Krieg ziehen, sind meiner Meinung nach falsch. Es gibt nicht genug Abgeordnete, sie werden nichts nützen. Polizisten sollen für Ordnung sorgen, das ist ihre direkte Aufgabe.“

Außerdem hat Kim nicht gesagt, wie er für die Mobilmachung der gesamten Bevölkerung sorgen will. Vorher hatte der ukrainische Finanzminister Sergej Martschenko, zugegeben, dass er nicht wisse, wie er die vom Präsidenten angekündigte Mobilmachung von 500.000 Menschen aus dem Haushalt finanzieren solle.

Die Ukraine muss Städte aufgeben

Die ukrainischen Streitkräfte werden gezwungen sein, Städte aufzugeben, wenn sie nicht rechtzeitig Hilfe von den USA erhalten, berichtete der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste der Werchowna Rada, Jegor Tschernew:

„Jetzt verlieren wir einige Gebiete, aber wenn sich die US-Hilfe verzögert, werden wir anfangen, Städte zu verlieren.“

Gerade erst wurde gemeldet, dass die Ukraine den Ort Marinka verloren hat. Der Ort liegt im Südwesten von Donezk und war seit 2014 Frontlinie. Er war gut befestigt und von dort aus wurde Donezk seit 2014 beschossen. Nach Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) ist das der zweite wichtige Verlust der Ukraine in 2023. Wenn auch noch Avdijewka fällt, dann hat die Ukraine ihre gut befestigten Stellungen im Donezker Umland verloren, was die Verteidigung gegen russische Vorstöße schwächen wird.

Das letzte Hilfspaket aus den USA

Die USA haben verkündet, dass sie nun das letzte Hilfspaket aus den zuvor bereitgestellten Ukraine-Hilfen nach Kiew schicken. Es hat einen Wert von nur 250 Millionen Dollar, was im Vergleich zu den 44 Milliarden Dollar Militärhilfe, die die Ukraine insgesamt aus den USA bekommen hat, ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es soll Munition für NASAMS-Luftabwehrsysteme und HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, tragbare Boden-Luft-Raketensysteme vom Typ Stinger, „Komponenten für Luftabwehrsysteme“, 155-mm- und 105-mm-Artilleriegranaten, AT-4-, TOW- und Javelin-Panzerabwehrraketensysteme, mehr als 15 Millionen Schuss Munition, „explosive Hindernisentferner“, Ersatzteile und andere Ausrüstung umfassen.

Wenn es der Biden-Regierung nicht gelingt, die Republikaner umzustimmen, war das die letzte Militärhilfe der USA für Kiew. Wie verzweifelt die Lage ist, zeigt sich daran, dass Biden Außenminister Blinken beauftragt hat, zu prüfen, ob er noch weitere 20 Millionen Dollar für Kiew auftreiben kann.

Russische Vermögenswerte

Die EU, die USA und die G7 prüfen schon lange, ob sie russische Vermögenswerte, die bisher per Sanktion eingefroren sind, konfiszieren und für die Ukraine nutzen können. Das stellt jedoch nicht nur juristische Probleme dar, ein solcher Schritt würde auch das weltweite Vertrauen in die Währungen und Finanzplätze der westlichen Länder untergraben. Außerdem hat Russland erklärt, dass es, sollten die USA russische Vermögenswerte konfiszieren, die diplomatischen Beziehungen zu den USA abbrechen könnte.

Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmigal hat in einem Schreiben an die Koordinierungsplattform der Sponsoren der Ukraine um eine außerordentliche Sitzung im Januar gebeten und erklärt, dass Kiew ohne rasche ausländische Finanzierung nicht in der Lage sein wird, die makroökonomische Stabilität zu wahren, berichtete Bloomberg und zitierte aus dem Schreiben:

„Es ist kaum möglich, über Sanierungs- und Wiederaufbauprojekte zu sprechen, wenn wir versuchen, die Überlebensprioritäten im Jahr 2024 zu bewältigen. Wir können nicht bis März warten, um soziale Bedürfnisse zu finanzieren.“

Seiner Meinung sollten die Geber ihre Maßnahmen koordinieren, um eingefrorene russische Gelder in den Wiederaufbau der Ukraine zu leiten. Das sollte in den nächsten Jahren „die wichtigste Ressource für den Wiederaufbau“ werden.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

