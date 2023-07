Die islamische Welt protestiert, der Irak weist die schwedische Botschafterin aus

Koranverbrennungen

Die Koranverbrennungen in Schweden schlagen in der islamischen Welt hohe Wellen. Schweden sieht sich internationalen Protesten ausgesetzt und auch das Ansehen des Westens insgesamt dürfte in islamischen Ländern leiden.

Die Koranverbrennungen hätten nicht nur fast den schwedischen NATO-Beitritt verhindert, den der türkische Präsident Erdogan teuer verkauft hat, wobei die EU die „Rechnung“ zahlen muss. Inzwischen schlagen die Wellen im Irak besonders hoch, aber auch in anderen Ländern der islamischen Welt wächst der Protest. Es besteht auch die Gefahr, dass das Ansehen des gesamten Westens in der islamischen Welt leidet, was in einer Zeit, in der der Westen den globalen Süden für seine anti-russische Politik gewinnen will, sicher nicht hilfreich ist.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die Situation um die Koranverbrennungen in Schweden und die internationalen Reaktionen zusammengefasst und ich habe die Zusammenfassung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Proteste im Irak und die Gefahr eines Abbruchs der Beziehungen: Weitere Koranverbrennung in Schweden geplant

Der Irak will die diplomatischen Beziehungen zu Schweden abbrechen, falls sich die Aktion mit der Koranverbrennung in Stockholm wiederholt. Das teilte der Pressedienst des Premierministers der arabischen Republik am Donnerstag mit.

Bagdad habe beschlossen, den schwedischen Botschafter auszuweisen, berichtete der Fernsehsender Al Jazeera unter Berufung auf eine Quelle im Büro des irakischen Premierministers.

Am Mittwoch gab die schwedische Polizei einem Antrag statt, am Donnerstag eine Demonstration vor der irakischen Botschaft in Stockholm abzuhalten. Die Organisatoren beabsichtigen, den Koran und die irakische Flagge zu verbrennen. Nach Berichten über die geplante Aktion brachen im Irak erneut Proteste aus und Demonstranten setzten das Gebäude der schwedischen Botschaft in Bagdad in Brand. Die schwedischen Aktivisten traten jedoch lediglich mit den Füßen auf das heilige Buch, anstatt es in Brand zu setzen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Situation rund um die Verbrennung des Korans in Schweden zusammengetragen.

Verbrennung des heiligen Buches

In Schweden hat die Polizei am Donnerstag Demonstrationen vor der irakischen Botschaft in Stockholm genehmigt. Die Organisatoren der Aktion beabsichtigen, den Koran und die irakische Flagge zu verbrennen.

Daraufhin trat der Mann, der Ende Juni eine Demonstration mit Koranverbrennung vor einer Stockholmer Moschee organisiert hatte, zusammen mit einem anderen Teilnehmer der Aktion mit den Füßen auf das heilige Buch. Außerdem holte er Papierkopien der irakischen Flagge und Fotos prominenter irakischer Persönlichkeiten aus einer Tasche. Er sprach etwas auf Arabisch in ein Megaphon und wischte dann seine Turnschuhe mit einer Kopie der Flagge und Fotos ab, verbrannte aber nicht den Koran.

Vor der irakischen Botschaft in Stockholm versammelten sich etwa 100 Menschen, die meisten von ihnen Journalisten.

Proteste im Irak

Nach Bekanntwerden der geplanten neuen Koranverbrennung in Stockholm stürmten Hunderte von Demonstranten im Irak die schwedische Botschaft in Bagdad. Die Demonstranten verwüsteten das diplomatische Gebäude und setzten es in Brand. Keiner der Botschaftsmitarbeiter wurde verletzt, sie sind in Sicherheit.

Die irakische Polizei vertrieb die Demonstranten mit Wasserwerfern von der Botschaft, berichtete Agence France-Presse. Die Demonstranten wurden auch mit Elektroschockern vertrieben, hieß es. Daraufhin warfen sie Steine. Laut dem Fernsehsender AlHadath haben die irakischen Strafverfolgungsbehörden bereits fünf Personen festgenommen, die verdächtigt werden, die Botschaft in Brand gesetzt zu haben.

Schwedens Reaktion

Das schwedische Außenministerium verurteilte die Aktionen der Demonstranten. Außenminister Tobiaa Billström nannte den Vorfall inakzeptabel. Er sagte, die irakischen Behörden seien gemäß dem Wiener Übereinkommen verpflichtet, die diplomatischen Vertretungen zu schützen, was sie jedoch nicht getan hätten. Das schwedische Außenministerium wird den irakischen Gesandten in Stockholm vorladen.

Die schwedische Regierung will ihrerseits mit der irakischen Regierung Kontakt aufnehmen, um ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, dass Demonstranten in die schwedische diplomatische Vertretung eingedrungen sind.

Die schwedische Botschaft in Bagdad hat ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt.

Iraks Reaktion

Das irakische Außenministerium verurteilte die Erstürmung und den Brandanschlag auf die schwedische Botschaft. Die Regierung ordnete eine dringende Untersuchung des Vorfalls sowie die Ergreifung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen an.

Außerdem hielt der irakische Ministerpräsident Mohammed al-Sudani eine Dringlichkeitssitzung ab, an der die Leiter aller Sicherheitsbehörden des Landes teilnahmen. Die Teilnehmer des Treffens betrachteten den Brandanschlag auf die schwedische Botschaft als einen Sicherheitsverstoß, der unverzüglich aufgeklärt werden sollte. Die irakischen Behörden beabsichtigen, die für die Sicherheit der diplomatischen Mission Verantwortlichen sowie die für die Brandstiftung Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.

Bagdad teilte Stockholm auf diplomatischem Wege mit, dass es beabsichtigt, die Beziehungen abzubrechen, wenn sich die Aktion mit der Verbrennung des heiligen Buches der Muslime im Königreich wiederholt. Später beschloss der Irak, die schwedische Botschafterin in Bagdad, Jessica Svardström, auszuweisen und den Geschäftsträger der Republik in Stockholm abzuberufen.

Der schiitische Imam Muqtada al-Sadr, eine der angesehensten Persönlichkeiten des Irak, ist bereit, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn die offizielle irakische Reaktion auf Schwedens Vorgehen nicht entschlossen genug ist. Seiner Meinung nach „sprengt Schweden alle diplomatischen und politischen Rahmen“.

Die irakische Regierung hat auch dem schwedischen Telekommunikationsunternehmen Ericsson Telecom die Tätigkeit im Land untersagt. Und die sunnitische Gemeinschaft des Irak forderte die Regierung des Landes auf, jede Form der Zusammenarbeit mit Schweden einzustellen. Hiyam Abud Kazem al-Yasiri, der irakische Minister für Kommunikation, ordnete an, dass das Ministerium und seine Unterabteilungen keine Geschäfte mehr mit schwedischen Unternehmen tätigen dürfen.

Frühere Aktionen

Salwan Momika, ein 37-jähriger Einwanderer aus dem Irak, riss am 28. Juni auf dem Medborjarplatsen im Zentrum Stockholms Seiten aus dem Koran und zündete sie an. Etwa 200 Menschen beobachteten die Aktion. Momika erklärte gegenüber schwedischen Medien, er wolle, dass der Koran im Königreich verboten wird.

Er führte die Aktion mit polizeilicher Genehmigung durch, doch in einem Bericht der Strafverfolgungsbehörden heißt es, dass keine „direkte Genehmigung zur Verbrennung“ des heiligen Buches der Muslime erteilt wurde, sondern dass es sich um eine „Demonstration gegen den Koran“ handelte.

Am nächsten Tag erklärte das schwedische Außenministerium, dass „die schwedische Regierung den von Einzelpersonen begangenen islamfeindlichen Akt aufs Schärfste verurteilt“ und dass er „in keiner Weise die Ansichten der Regierung widerspiegelt“. Joakim Nergelius, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Örebro, bezeichnete die Erklärung als ungewöhnlich, da die schwedische Regierung in den letzten 10 bis 20 Jahren keine Ablehnung oder Verurteilung von Handlungen zum Ausdruck gebracht habe, die nicht gesetzlich verboten seien.

Viele Länder haben die Aktion inzwischen verurteilt, darunter der Libanon, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, die USA und die Türkei. Marokko rief seinen Botschafter aus Protest aus Schweden zurück und der Iran setzte die Entsendung seines neuen Botschafters nach Stockholm aus.

Auf die Aktion folgten Proteste im Irak, wo eine Gruppe von Irakern das Gelände der schwedischen Botschaft in Bagdad stürmte. Die Demonstranten forderten die Ausweisung des schwedischen Botschafters aus dem Irak, um gegen die Schändung des heiligsten Buches des Islam zu protestieren. Den Demonstranten wurde daraufhin untersagt, öffentlich die schwedische Flagge zu verbrennen und das Gelände der Botschaft des Königreichs zu betreten. Der Irak wiederum forderte, dass Schweden den Einwanderer Momik ausliefert, um ihn nach irakischem Recht vor Gericht zu stellen.

Anfang Juli erhielt die schwedische Polizei mehrere neue Anfragen für Demonstrationen, bei denen religiöse Bücher, darunter der Koran, verbrannt werden sollten.

Ende der Übersetzung

