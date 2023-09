Die Lage in Bergkarabach

Krisenherd

Aserbaidschan hat seine "Anti-Terror-Operation" in Berg-Karabach eingestellt, aber es gab wohl noch vereinzelte Kämpfe. Eine Zusammenfassung der aktuellen Lage rund um Berg-Karabach.

Nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen gab es noch Meldungen über weitere Kämpfe. Außerdem wurden russische Friedenstruppen getötet. Hier fasse ich die aktuelle Lage zusammen und übersetze dazu eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Beginn der Übersetzung:

Verdächtige im Zusammenhang mit dem Tod russischer Friedenssoldaten festgenommen: Was sich um Karabach herum abspielt

In Yevlakh fand ein Treffen zwischen Vertretern der aserbaidschanischen Behörden und der armenischen Bevölkerung von Berg-Karabach statt. Beide Seiten erörterten die Frage der Wiedereingliederung von Karabach und vereinbarten die Fortsetzung der Kontakte.

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan erklärte, dass die Informationen über massenhafte Opfer unter der friedlichen Bevölkerung in Berg-Karabach, wo es am 19. und am Morgen des 20. September zu Kämpfen kam, nicht der Realität entsprechen.

In einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bekundete der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew sein Beileid und entschuldigte sich für den Tod russischer Friedenstruppen in Karabach am Mittwoch. Die ersten Verdächtigen wurden festgenommen und der Kommandeur des aserbaidschanischen Armeekorps, dessen Untergebene sich des Beschusses der russischen Friedenstruppen schuldig gemacht haben, wurde suspendiert.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, sagte, dass der Fall des Todes der russischen Friedenstruppen in Karabach untersucht werde.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Geschehnisse um Karabach zusammengetragen.

Ermittlungen zum Tod der russischen Friedenstruppen

Der Kommandeur der aserbaidschanischen Streitkräfte, dessen Untergebene am Tod russischer Friedenstruppen schuldig sind, wurde suspendiert, so eine Quelle der russischen Sicherheitsbehörden. Die ersten Verdächtigen in diesem Fall seien ebenfalls festgenommen worden.

Alijew betonte in einem Telefongespräch mit Putin, dass im Zusammenhang mit dem Tod von Soldaten des russischen Friedenskontingents in Berg-Karabach am 20. September eine gründliche Untersuchung durchgeführt werde. Der aserbaidschanische Präsident entschuldigte sich, sprach sein Beileid aus und erklärte sich bereit, den Familien der Opfer Hilfe zu leisten.

Darüber hinaus bestätigte Alijew, dass Aserbaidschan bereit ist, weiterhin mit den russischen Friedenstruppen zusammenzuarbeiten, um eine Deeskalation in Karabach zu erreichen.

In der Zwischenzeit wurden rund 5.000 Zivilisten zum Standort des russischen Friedenskontingents in Berg-Karabach evakuiert, wo sie mit Ruheplätzen, Lebensmitteln und medizinischer Hilfe versorgt wurden.

Die Arbeit der russischen Friedenstruppen in Karabach

Nach der vollständigen Einstellung der Feindseligkeiten befinden sich noch 1.340 Zivilisten, darunter 607 Kinder, in den Unterkünften der russischen Friedenstruppen. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte zuvor mit, dass die Vereinbarung über die Aussetzung des Einsatzes in Karabach unter Beteiligung des russischen Friedenskontingents getroffen wurde.

Peskow wies darauf hin, dass die russischen Friedenstruppen sich bemühten, den Bewohnern von Karabach zu helfen, gefährliche Gebiete zu verlassen. Moskau rechne mit einem dauerhaften Waffenstillstand, so Peskow.

Verhandlungen in Yevlakh

Wie die aserbaidschanische Nachrichtenagentur Trend berichtete, traf eine Delegation von Karabach-Armeniern in Begleitung russischer Friedenstruppen zu dem Treffen in Yevlakh ein.

Auf aserbaidschanischer Seite nahmen an den Verhandlungen Ramin Mammadov, zuständig für die Kontakte mit den armenischen Bewohnern der Region Karabach, Bashir Hajiyev, stellvertretender Sonderbeauftragter des aserbaidschanischen Präsidenten, und Ilkin Sultanov, Mitarbeiter der Sondervertretung, teil. Die Armenier aus Karabach wurden durch Sergey Martirosyan und David Melkumyan vertreten. Nach Angaben der Agentur AzerTAj nahm auch ein Vertreter des russischen Friedenskontingents an dem Treffen teil.

Bei den Gesprächen sollte die Wiedereingliederung der armenischen Bevölkerung Karabachs im Einklang mit der aserbaidschanischen Verfassung erörtert werden. Ilham Alijew versicherte, dass die Rechte der Armenier gewahrt würden. Alijew äußerte in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Europäischen Rates, Charles Michel, die Ansicht, dass das Ergebnis der Operation in Karabach den Verlauf der Verhandlungen über den Friedensvertrag zwischen Baku und Eriwan positiv beeinflussen werde.

Das Treffen dauerte etwa drei Stunden. In einem Interview mit Sky News Arabia sagte Elchin Amirbayov, der Beauftragte des aserbaidschanischen Präsidenten für besondere Aufgaben, dass der armenischen Seite ein Entwurf des Friedensabkommens vorgelegt wurde. Er fügte hinzu, dass das weitere Schicksal der Karabach-Armenier eine innere Angelegenheit Aserbaidschans sei.

Die Lage in Karabach

Einwohner von Stepanakert (aserbaidschanischer Name Khankendi) in Berg-Karabach berichteten, sie hätten in der Stadt Schüsse gehört, wie die Nachrichtenagentur Armenpress berichtete. Später zitierte das in Eriwan ansässige Portal 24News das Karabach-Informationszentrum mit der Aussage, das aserbaidschanische Militär habe den Waffenstillstand verletzt. Baku bezeichnete die Berichte, wonach die aserbaidschanischen Streitkräfte in die Offensive gegangen seien, als Fehlinformationen.

Das türkische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen, dass Armenien seine Waffenstillstandsverpflichtungen vom 10. November 2020 nicht einhalte, was zu einer Destabilisierung der Lage in der Region führe.

Reaktionen in Eriwan

Eine Gruppe politischer und öffentlicher Persönlichkeiten unter der Leitung des Vorsitzenden der Partei der Demokratischen Konsolidierung, Suren Petrosjan, trat in einen Hungerstreik, um die armenische Regierung wegen der Ereignisse in Karabach zum Rücktritt zu zwingen.

Auch der Rücktritt des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan wurde gestern Abend von Demonstranten vor dem Regierungsgebäude in Eriwan gefordert. 30 Demonstranten wurden festgenommen.

Das Konzert des amerikanischen Rappers Snoop Dogg im Hrazdan-Stadion in Eriwan, das für den 23. September geplant war, wurde wegen der Ereignisse in Berg-Karabach verschoben, teilte die veranstaltende Firma Doping Space mit.

Internationale Reaktionen

Mehr als 60 Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben eine Anfrage an den EU-Chefdiplomaten Josep Borrell geschickt, in der sie fragen, welche Sanktionen wegen der Kämpfe in Karabach gegen Aserbaidschan verhängt werden sollen, sagte die französische Abgeordnete Nathalie Loiseau, Vorsitzende des Unterausschusses für Verteidigung des Europäischen Parlaments.

Der türkische Verteidigungsminister Yashar Guler gratulierte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Zakir Hasanov telefonisch zum erfolgreichen Abschluss der Operation in Karabach.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi erklärte seinerseits, dass die Widersprüche zwischen Aserbaidschan und Armenien im Dialog gelöst werden sollten.

Ende der Übersetzung

