Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 19. Dezember, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 19. Dezember.

Beginn der Übersetzung:

Die NATO hält Niederlage auf dem Schlachtfeld für möglich, Erdogan sieht Kiew nicht in der EU: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die USA benutzen die Ukraine für ihre eigenen Interessen, indem sie unter anderem die „russische Bedrohung“ anführen, da sie befürchten, ihren Status als Herrscher auf dem europäischen Kontinent zu verlieren, sagte der russische Präsident Wladimir Putin und betonte, dass Russland nicht vor hat, NATO-Länder anzugreifen.

Die Verbündeten der Ukraine glauben, dass Kiew ohne die Hilfe aus Washington und Brüssel gezwungen sein wird, einem Waffenstillstand zu Moskaus Bedingungen zuzustimmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach haben die NATO-Mitgliedstaaten begonnen, die langfristigen Folgen einer möglichen militärischen Niederlage der Ukraine und damit der gesamten Politik der NATO in diesem bewaffneten Konflikt zu bedenken.

Der Status eines EU-Beitrittskandidaten bedeute nicht, dass die Ukraine letztendlich der Union beitreten werde, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er verwies auf das Beispiel seines eigenen Landes, das seit vielen Jahren über eine EU-Mitgliedschaft verhandelt.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben acht Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk, fünf Angriffe bei Krasnoliman, drei Angriffe bei Donezk und einen Angriff südlich von Donezk abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die gegnerischen Verluste beliefen sich im Laufe des Tages auf bis zu 680 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr schoss im Laufe des Tages sechs ukrainische Drohnen ab. Darüber hinaus wurden ein Munitionsdepot und eine Flugabwehrradarstation „Pelikan“ der Ukraine zerstört. Das russische Verteidigungsministerium gab außerdem an, dass im Laufe des Tages in 112 Gebieten Personal und militärische Ausrüstung des Gegners getroffen wurden.

Die Zerstörung des Mythos von der Unverwundbarkeit westlicher Militärtechnik

Die russischen Truppen haben trotz der westlichen Unterstützung für Kiew, einschließlich der neuesten Waffen, die Initiative an der Kontaktlinie in der Ukraine, sagte Putin auf einer erweiterten Sitzung des Kollegiums des russischen Verteidigungsministeriums.

Die Militäroperation habe den Mythos von der Unverwundbarkeit westlicher Militärausrüstung erschüttert, so der russische Staatschef, aber auch eine Reihe von Punkten offenbart, die in den russischen Streitkräften verbessert werden müssen.

Putin betonte, dass andere Länder, vor allem die USA, die Ukraine zu ihrem eigenen Vorteil benutzen würden. Die USA spinnen die „russische Bedrohung“ aus Angst, ihren Status als Herrscher auf dem europäischen Kontinent zu verlieren, aber Russland hatte und hat nicht vor, NATO-Länder anzugreifen.

Das Scheitern der Gegenoffensive

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Zwischenergebnisse der Militäroperation aufgezählt. Die russischen Truppen haben fünfmal mehr Gebiete befreit, als die DNR und LNR vor Beginn der Gegenoffensive hatten.

Vier Regionen mit einer Fläche von mehr als 83.000 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von rund fünf Millionen Menschen sind Teil der Russischen Föderation geworden. Das Asowsche Meer wurde zu einem Binnenmeer Russlands, ein Landkorridor zur Krim ist entstanden und die Eisenbahnverbindung zum Donbass wurde wiederhergestellt.

Während der so genannten Gegenoffensive konnte die Ukraine die „taktische Verteidigungszone“ der russischen Truppen nie überwinden und erlitt nach Angaben der russischen Führung kolossale Verluste von 159.000 Toten und Verwundeten, 121 Flugzeugen und 23 Hubschraubern, 766 Panzern, darunter 37 Leoparden, und 2.348 gepanzerten Fahrzeugen, darunter 50 Bradleys.

Die Ängste der Verbündeten

Die ukrainischen Verbündeten in den USA und Europa sind der Ansicht, dass Kiew ohne die Hilfe Washingtons und Brüssels zu einem Waffenstillstand zu Moskaus Bedingungen gezwungen wird, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach wächst auf beiden Seiten des Atlantiks die Besorgnis über den Mangel an Bewegung in der Frage der Unterstützung für die Ukraine“, was zum Verlust weiterer Gebiete“ und der Souveränität des Landes führen könnte.

Die NATO-Mitgliedstaaten haben begonnen, über die langfristigen Folgen einer möglichen militärischen Niederlage der Ukraine und damit der gesamten Politik der NATO in diesem Konflikt nachzudenken. So ein Ergebnis würde Washingtons Verbündete dazu veranlassen, seine Zusagen in Frage zu stellen, ihnen im Bedarfsfall militärische Unterstützung zu gewähren, so Quellen von Bloomberg. In diesem Zusammenhang könnten einige europäische Länder als Ausweichmöglichkeit sogar verbesserte Beziehungen zu Russland oder China nutzen, falls sich die Zusagen der amerikanischen Partner als unhaltbar erweisen.

Erdogans Prognose

Dass die Ukraine, Georgien und Moldawien den Status von EU-Beitrittskandidaten erhalten haben, bedeutet nicht, dass sie letztendlich der Union beitreten werden, sagte Erdogan. Der Verhandlungsprozess für den EU-Beitritt dieser Länder werde sich verzögern, betonte er und wies darauf hin, dass die Türkei, die bereit sei, der EU beizutreten, „aufgrund politischer Hindernisse“ viele Jahre warten muss.

EBWE-Hilfe

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wird ihre jährliche Finanzhilfe für die Ukraine auf drei Milliarden Euro verdoppeln, berichtet die Financial Times. Die Verbündeten der Ukraine haben ihren Schwerpunkt vom langfristigen Wiederaufbau auf die Stützung der ukrainischen Wirtschaft während des Konflikts verlagert. Der Financial Times zufolge ist die EBWE bereits der größte institutionelle Kreditgeber für den ukrainischen Unternehmenssektor und hat Kiew seit Beginn des Konflikts fast 3,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, von denen ein Großteil für die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur der Ukraine verwendet wurde.

Die Frage der Sprachen

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, wies auf die Notwendigkeit hin, die nationalen Minderheiten in der Ukraine zu schützen und das Recht zu respektieren, jede Sprache zu sprechen. Türk forderte Kiew außerdem auf, die Definition des Begriffs „Kollaboration mit Russland“ bei der strafrechtlichen Verfolgung von ukrainischen Staatsbürgern, die ihre Arbeit in Gebieten fortsetzten, die nicht unter ukrainischer Kontrolle standen, enger zu fassen. In 941 Fällen seien bereits Urteile gefällt worden, viele dieser Personen seien für Tätigkeiten verurteilt worden, die als legal angesehen werden, so der UN-Beamte.

Ende der Übersetzung

