In Odessa haben Soldaten einen Krankenwagen benutzt, um Männer auf der Straße willkürlich Mobilisierungsbefehle auszuhändigen und sie direkt mitzunehmen, notfalls mit Gewalt.

In der Zusammenfassung der Ereignisse der Ukraine vom 23. Januar, die ich übersetzt habe, wurden auch die Zwangsmobilisierungen erwähnt, die derzeit in der Ukraine stattfinden. Da in dem Land inzwischen niemand mehr freiwillig an die Front will, werden Männer auf den Straßen oft gewaltsam eingezogen, wovon es in sozialen Netzwerken viele Videos gibt. Ich hatte dazu Videos aus Odessa verlinkt, die in der Ukraine unter anderem deshalb viral gehen, weil man darauf sehen kann, wie ein Krankenwagen als Tarnung benutzt wird, aus dem unerwartet Uniformierte aussteigen, um Männer direkt von der Straße weg zur Armee einzuziehen.

Das war keineswegs russische Propaganda, sondern wurde in Odessa bestätigt, weil sich gegen dieses Vorgehen massiver Protest gebildet hatte. Nun hat die zuständige Einberufungsbehörde versprochen, von dieser Praxis Abstand zu nehmen. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Medien aus Odessa berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In Odessa wird versprochen, keine Krankenwagen zur Mobilisierung zu nutzen

Das dortigen Militärkommissariat fügte hinzu, dass es nur ein einziges Fahrzeug zur Verfügung habe und bezeichnete die anderen Videos von Krankenwagen, die zur Aushändigung von Mobilisierungsbefehlen verwendet werden, als unwahr.

Das Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Odessa teilte am Dienstag mit, dass der Krankenwagen nicht mehr für die Aushändigung von Mobilisierungsbefehlen verwendet wird.

Zuvor hatten lokale Telegrammkanäle ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie Männer in Militäruniformen einen Mann in einen Krankenwagen verfrachten. Lokalen Medien zufolge arbeiten die Mitarbeiter des dortigen Militärkommissariat so.

„Die Entscheidung des Leiters des Amtes, ein entsprechendes aussehendes Fahrzeug für die Benachrichtigung der Bürger zu verwenden, löste zwar einen starken öffentlichen Aufschrei aus, stellte jedoch keinen Verstoß gegen das Gesetz dar. Um ähnliche Resonanzen und weitere Provokationen zu vermeiden, wird das Fahrzeug mit Krankenwagenbeschriftungen nicht mehr eingesetzt“, erklärte das Einberufungsamt in einer Erklärung auf seiner Facebook-Seite.

Das Einberufungsamt fügte hinzu, dass ihm nur ein Fahrzeug zur Verfügung stehe, alle anderen Videos von Krankenwagen, die zur Übergabe von Mobilisierungsbefehlen verwendet werden, seien „unwahr“.

Ende der Übersetzung

Leider berichten deutsche Medien nicht über die gewaltsamen Zwangsrekrutierungen, die auf den Straßen der Ukraine stattfinden. Anscheinend soll alles verschwiegen werden, was das Bild der „heldenhaft kämpfenden“ Ukraine stören könnte.

