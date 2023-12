Eine stressige Woche geht vorbei

Freitagsgedanken

Diese Woche gab es hier wenige Artikel, weil ich sehr viel Stress hatte, aber das hat sich gelohnt, wie Sie bald sehen werden. Nun geht es wieder normal weiter.

Ich lasse die alte Tradition wieder aufleben und schreibe hier Freitags darüber, was mich in der vergangenen Woche bewegt hat.

Zunächst möchte ich jedoch allen, die meine Arbeit finanziell unterstützen, herzlich danken! Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben! Am Ende dieses Artikels erkläre ich noch einmal, wie Sie mich finanziell unterstützen können, damit ich meine Arbeit auch in Zukunft fortsetzen kann.

Eine stressige Woche

In dieser Woche konnte ich nur wenige Artikel schreiben, weil wir mehrere Sendungen von Anti-Spiegel-TV gedreht haben, denn Weihnachten und Sylvester stehen vor der Tür. Da beide Feste dieses Jahr auf Sonntage fallen und Anti-Spiegel-TV sonntags erscheint, haben wir die beiden Sendungen schon gedreht. Auf Telegram habe ich zwei kleine Teaser veröffentlicht.

Am Sonntag wird es noch eine „normale“ Sendung von Anti-Spiegel-TV geben, die Dominik Reichert und ich im Studio gedreht haben, aber die beiden Sendungen zu den Festtagen werden ein wenig lockerer. Zur Weihnachtssendung zeigen wir das weihnachtliche Moskau aus einer in Deutschland wohl unbekannten Perspektive und zu Sylvester zeigen wir – wie könnte es anders sein – einen Jahresrückblick, bei dem es aber nicht nur um Politik gehen wird. Und auch auf die Anti-Spiegel-TV-Sendung, die am 7. Januar gezeigt wird, kann ich Ihnen schon Appetit machen, denn da wird es ein interessantes Interview geben.

Als wir Anti-Spiegel-TV gestartet haben, habe ich gesagt, dass Anti-Spiegel-TV eine Art Überraschungsei sein soll, bei dem die Zuschauer nicht unbedingt wissen, was sie erwartet. Mal gibt es „normale“ Sendungen zu aktuellen Themen, mal gibt es Interviews, mal Sendungen mit Hintergrundinformationen zu einem Thema, mal eine Reportage über das Leben in Russland oder auch aus dem Konfliktgebiet, wenn ich mal wieder hinfahre. Das ist zwar für Fernsehen ein ungewohntes Konzept, aber mir macht es Spaß, dass ich bei Anti-Spiegel-TV so verschiedene Dinge machen und zeigen kann.

Dass wir nun einiges vorprodziert haben, gibt mir die Möglichkeit, endlich mal wieder einen Monat (fast) nicht zu reisen und mich in den nächsten Wochen wieder voll auf den Anti-Spiegel selbst zu konzentrieren. Außerdem freue ich mich natürlich auf die kommenden Feiertage.

Ohne Ihre Unterstützung kann der Anti-Spiegel nicht leben

An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Spendern danken, die mich nun wieder finanziell unterstützen, nachdem ich dafür eine Möglichkeit gefunden habe. Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer gibt es hier meine Wallet-Nummern:

Für USDT über TRC20 ist meine Wallet-Nummer: TLkhwyNF12wfCsidqSoN7kZJh74PedAtPQ

Für Bitcoin ist meine Wallet-Nummer: 13zpe3F2Qz9cPvkRxjMDr62VBaE4YytV16

Für Toncoin ist meine Wallet-Nummer: UQBmwZVMXHloPVt0lsPCkO0HtabX5s7-iImomXG7nyDvBaYB

Ich werde wahrscheinlich noch weitere Wallets eröffnen, dies ist nur der Anfang. Es werden also mit der Zeit weitere Wallet-Nummern hinzukommen.

Noch einmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer des Anti-Spiegel, ein schönes Wochenende an Sie alle, schauen Sie hier vorbei, denn ich werde einige Artikel schreiben, zu denen ich in dieser Woche nicht gekommen bin. Und ganz wichtig:

bleiben Sie kritisch!

Ihr Thomas Röper

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



