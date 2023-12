Wenn der Spiegel einen „Faktencheck“ über Putins Aussagen macht…

Propaganda

Der Spiegel fühlte sich berufen, Putins Aussagen auf der Jahrespressekonferenz einem "Faktencheck" zu unterziehen. Das Ergebnis ist sogar unterhaltsam.

Putins Aussagen von seiner Jahrespressekonferenz waren nicht spektakulär, sie zeigten eher, dass Russlands Politik konstant ist, denn fundamental Neues hat Putin nicht mitgeteilt. Trotzdem scheint Putins Pressekonferenz einigen im Westen Kopfschmerzen zu bereiten, denn YouTube zum Beispiel hat die deutsche Simultanübersetzung der vierstündigen Veranstaltung nach weniger als 24 Stunden gelöscht. Offenbar soll das deutsche Publikum nicht erfahren, was der russische Präsident zu sagen hatte. Man scheint bei den Kontrolleuren der öffentlichen Meinung im Westen Angst vor Putins Argumenten zu haben, wie sonst lässt es sich erklären, dass seine Aussagen zensiert und gelöscht werden?

Der Spiegel hat am Tag nach der Pressekonferenz einen Artikel mit der Überschrift „Putins Propagandashow – Vier Stunden Fake-News?“ veröffentlicht, der mit folgender Einleitung begann:

„Wladimir Putin hat im staatlichen TV zu seinem Volk gesprochen. Er rühmte sich günstiger Wirtschaftsdaten und versprach einen baldigen Sieg in der Ukraine. Hat der Autokrat auch irgendwann die Wahrheit gesagt? Der Faktencheck.“

Das ist geschickte Propaganda, denn indem die Frage gestellt wird, ob Putin während der Pressekonferenz „auch irgendwann die Wahrheit gesagt“ hat, wird suggeriert, dass Putin vier Stunden lang gelogen hat. Ich nehme es vorweg: Der Spiegel bestätigt fast alle Aussagen von Putin, ordnet sie jedoch so ein, dass ein anderer Eindruck erweckt wird.

Da es eines meiner „Hobbys“ ist, die Methoden der westlichen Propaganda aufzuzeigen, werden wir uns diesen Spiegel-Artikel detailliert anschauen.

Die Realeinkommen der Russen steigen

Im Gegensatz zu Deutschland steigen die Realeinkommen in Russland. Das hat Putin gleich zu Beginn der Pressekonferenz mitgeteilt und der Spiegel schreibt dazu:

„Das real verfügbare Einkommen der Bevölkerung ist tatsächlich gestiegen.“

Das kann der Spiegel so natürlich nicht stehen lassen, schließlich sieht er seine Aufgabe ja darin, Russland als bettelarmes und von den Sanktionen gebeuteltes Land darzustellen. Also greift der Spiegel zu seinem beliebten Trick und ordnet die Tatsache für seine Leser ein.

Laut dem Spiegel sind die Realeinkommen in Russland nur wegen des Konfliktes in der Ukraine gestiegen. Laut Spiegel sind die Einkommen in Russland deshalb gestiegen, weil so viele Russen an der Front sind und als Arbeitskräfte im Land fehlen. Daher sind Arbeitskräfte in Russland knapp, weshalb die Arbeitgeber im Kampf um die knappen Arbeitskräfte die Löhne massiv erhöhen. Außerdem werden die Soldaten im Kampfeinsatz gut bezahlt, was ebenfalls zur Erhöhung der Realeinkommen in Russland beiträgt.

Das ist eine sehr gewagte These, denn in Russland sind 73,4 Millionen Menschen beschäftigt. An der Front sind jedoch nur etwa 600.000, also weniger als ein Prozent der Arbeitnehmer Russlands. Dass diese geringe Zahl so einen gewaltigen Einfluss haben soll, dass das zu so stark steigenden Löhnen geführt haben soll, ist – ich wiederhole mich – eine sehr gewagte These. Oder anders ausgedrückt: Es ist Unsinn, aber der Spiegel kann seinen Lesern ja nicht sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Russland so viel besser ist als in Deutschland.

Arbeitslosigkeit in Russland so niedrig wie nie

Auch die Arbeitslosigkeit in Russland sinkt und ist inzwischen so niedrig wie noch nie in der Geschichte Russlands. Sie liegt laut Putin bei 2,9 Prozent, was per Definition Vollbeschäftigung bedeutet. Dazu schreibt der Spiegel:

„Putin hat recht“

Aber auch das kann der Spiegel natürlich so nicht stehen lassen, also fügt er sofort hinzu, dass Putin angeblich nicht die ganze Wahrheit sagt. Und was ist die Wahrheit nach Meinung des Spiegel?

Sie ahnen es bereits: Die Arbeitslosigkeit in Russland ist nach Meinung des Spiegel nur deshalb so niedrig, weil ja so viele Russen an der Front oder aus Russland geflohen sind.

Steigende Lebenserwartung

Putin hat in der Jahrespressekonferenz darauf hingewiesen, dass ein Indikator, an dem man erkennen kann, wie sich ein Land insgesamt entwickelt, die Lebenserwartung ist. Im Jahr 2000 lag die Lebenserwartung in Russland aufgrund der verheerenden 1990er Jahre bei nur 65,3 Jahren, was ein Rückgang von über drei Jahren im Vergleich zu 1990 war. Die 90er Jahre, in denen Russland vom Westen als „demokratischer Partner“ gefeiert wurde, waren in Russland geprägt von Verarmung und Anarchie.

Die Lebenserwartung in Russland ist immer noch niedriger als in den meisten westlichen Ländern, aber Russland holt mit großen Schritten auf. Der Spiegel schreibt über Putins Aussage:

„Putin behauptet: Trotz Krieg leben die Russen statistisch heute länger. 2021 habe die Lebenserwartung bei 70,06 Jahren gelegen, 2022 seien es schon 72,73 gewesen. Für das Jahr 2023 erwartet der Präsident einen Wert von 74 Jahren im Schnitt.“

Dass es in Russland auch mit der Lebenswerwartung, also der Gesundheitsversorgung, in großen Schritten voran geht, kann der Spiegel natürlich auch nicht so stehen lassen. Also fügt der Spiegel sofort hinzu:

„Die Zahlen sind zwar korrekt – es fehlt jedoch der Zusammenhang. Was Putin verschweigt: Die niedrigen Werte für 2021 und 2022 sind eine Folge der Covid-19-Pandemie. Im Jahr vor der Pandemie lag die Lebenserwartung noch bei 73,3 – und damit annähernd so hoch wie aktuell.“

Was will der Spiegel uns damit sagen? Auch in Deutschland ist die Lebenserwartung im Zuge der Pandemie zurückgegangen. Na und?

Außerdem ist die Lebenserwartung in Russland 2023 mit erwarteten 74 Jahren bereits höher als im Jahr vor der Pandemie. Es geht also tatsächlich voran in Russland.

Und wie ist das in Deutschland? Besser nicht fragen, denn laut den bisher vorliegenden Zahlen hat Deutschland bei der Lebenserwartung noch nicht wieder den Stand von vor der Pandemie erreicht.

Denazifizierung

Das leidige Thema der Denazifizierung der Ukraine darf natürlich nicht fehlen, denn die westlichen Medien verschweigen bei dem Thema die Wahrheit, um die russischen Argumente als unwahr darzustellen. Um zu zeigen, wie das funktioniert, zitiere ich diesen Teil des Spiegel-Artikels komplett:

„Putin sagt: »Unser Ziel ist die Denazifizierung der Ukraine.«

Damit behauptet er, in Kiew regierten Nazis oder deren Sympathisanten. Als Beispiel für diese Nähe führt er folgende Episode an: So habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einem ehemaligen SS-Mann, der unmittelbar am Holocaust beteiligt war, vor der ganzen Welt applaudiert. Leider gab es diesen Fall tatsächlich: Im September dieses Jahr hat Selenskyj im kanadischen Parlament einem Mann Beifall gezollt, der im Zweiten Weltkrieg in einer Einheit diente, die im Verdacht steht, Massaker an Polen und Juden verübt zu haben. Allerdings: Das wusste Selenskyj sehr wahrscheinlich gar nicht. Die Behauptung, in Kiew regierten Nazis, ist abstrus. Selenskyj ist demokratisch gewählt worden. Zudem ist er auch noch jüdischer Herkunft.“

Nehmen wir das einmal auseinander.

Dass der Mann, dem Selensky zusammen mit dem kanadischen Parlament applaudiert hat, ein ukrainischer Nazi ist, der im Krieg bei der Waffen-SS gedient hat, war für jeden gebildeten Menschen offensichtlich, denn für Ukrainer gab es im Zweiten Weltkrieg nur eine Möglichkeit, gegen die Sowjetunion zu kämpfen, wofür dem Mann ja applaudiert wurde. Diese Möglichkeit war die Waffen-SS. Und zwar die Division Galizien, die für brutalste Kriegsverbrechen gegen Juden, Ukrainer, Weißrussen und Polen berüchtigt ist.

Dass Selensky davon nichts wusste, kann man ausschließen, denn die „alten Kämpfer“ der Waffen-SS sind die Nationalhelden der heutigen Ukraine. Das weiß der Präsident der Ukraine natürlich.

Daher ist die „Behauptung, in Kiew regierten Nazis“ keineswegs „abstrus“, wie der Spiegel schreibt, sondern eine offensichtliche Tatsache, wenn die Nationalhelden der heutigen Ukraine überzeugte Nazis und SS-Männer waren!

Dass Selensky „demokratisch gewählt worden“ ist, ist ebenfalls kein Argument gegen eine Nazi-Regierung in Kiew, denn auch Adolf Hitler wurde 1933 demokratisch zum deutschen Reichskanzler gewählt.

Und dass Selensky „auch noch jüdischer Herkunft“ ist, ist ebenfalls kein Argument gegen eine Nazi-Regierung in Kiew, denn der Kern der Nazi-Ideologie ist nicht der Antisemitismus, sondern ein genereller Rassenhass, der das eigene Volk über andere Völker erhebt. Und in der Ukraine passiert genau das, denn die ukrainische Regierung unterdrückt die anderen Ethnien in der Ukraine massiv. Das gilt nicht nur für die ethnischen Russen in der Ukraine, sondern auch für ethnischen Minderheiten der Rumänen, Ungarn, Polen und so weiter.

Russen und Ukrainer sind ein Volk

Noch abstruser, um die Formulierung des Spiegel zu benutzen, wird der Spiegel-Artikel, als es in dem Spiegel-Artikel um Putins Aussage geht, Russen und Ukraine seien ein Volk. Ich zitiere das wieder komplett:

„Russen und Ukrainer sind ethnische Slawen, genauer gesagt: Ostslawen. Ihre Staaten haben gemeinsame historische Wurzeln in der sogenannten Kiewer Rus. Trotzdem ist unbestritten, dass es sich um zwei unterschiedliche Völker handelt, mit unterschiedlichen Sprachen und einer teilweise zwar gemeinsamen, in großen Teilen aber auch getrennten Geschichte. Mit seiner These, Ukrainer und Russen seien ein Volk, untermauert Putin seinen territorialen Anspruch auf die Ukraine, deren Existenz er nicht anerkennt.“

Dass es sich bei Russen und Ukrainern „um zwei unterschiedliche Völker handelt“ ist keineswegs „unbestritten“. Russisch und Ukrainisch unterscheiden sich als Sprachen weit weniger voneinander als beispielsweise Plattdeutsch und Hochdeutsch. Und obwohl Norddeutsche und Bayern eine „teilweise zwar gemeinsamen, in großen Teilen aber auch getrennten Geschichte“ haben, würde niemand beim Spiegel auf die Idee kommen, zu behaupten, dass Norddeutsche und Bayern nicht trotzdem beide Deutsche sind. Wenn ich mir die Geschichte anschaue, dann würde ich sogar sagen, dass die Geschichte von Bayern und Norddeutschen weitaus „getrennter“ verlaufen ist als die Geschichte von Russen und Ukrainern.

Danach lügt der Spiegel sogar offen und dreist, denn erstens hat Putin nie einen „territorialen Anspruch auf die Ukraine“ gestellt, sondern acht Jahre um die Umsetzung des Minsker Abkommens gekämpft, um die Ukraine als Staat und in ihren Grenzen zu erhalten. Und zweitens hat Putin nie gesagt, dass er die Existenz der Ukraine nicht anerkennt. Das sind zwei Lügen in einem Artikel, den Spiegel als „Faktencheck“ bezeichnet.

Dass Russland sich schließlich, nach über acht Jahren Krieg Kiews gegen den Donbass, gezwungen gesehen hat, die Menschen in diesen Gebieten zu schützen und ihren Wunsch nach Zugehörigkeit zu Russland anzuerkennen, ist übrigens eine Folge der künstlichen Spaltung des – auch in meinen Augen – gemeinsamen Volkes aus Russen und Ukrainern. Hätte das Nazi-Regime in Kiew diese Spaltung nicht vorangetrieben, sondern auf die Einheit aller Völker und Ethnien in der Ukraine gesetzt, wäre es 2014 gar nicht zum Krieg im Donbass gekommen, der 2022 dann eskaliert ist.

Odessa ist eine russische Stadt

Zu Putins Aussage, dass Odessa eine russische Stadt ist, schreibt der Spiegel:

„Das stimmt nicht. Putin spielt mit seiner Aussage auf die Gründungsgeschichte der Stadt an: Es war die russische Zarin Katharina II., die Odessa im Jahr 1794 gegründet hat – zu einer Zeit, als diese Region zum Russischen Reich gehörte. Odessa gehörte seit 1920 zur Ukrainischen Sowjetrepublik, seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 zur unabhängigen Ukraine. Heute leben dort Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, es wird Ukrainisch und Russisch gesprochen.“

Hier bestätigt der Spiegel zunächst einmal, dass Odessa von einer russischen Zarin gegründet wurde und natürlich auch mit Russen besiedelt wurde. Danach setzt der Spiegel auf die Unwissenheit der Deutschen, die seine Artikel lesen, denn dass in Odessa heute „Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft“ leben und dass „Ukrainisch und Russisch“ gesprochen wird, ist nicht neu. In vielen russischen Städten werden viele Sprachen gesprochen. In Mariupol und auf der Krim wird sogar Griechisch gesprochen. Das war immer so und ist keineswegs eine „Errungenschaft“ der Ukraine.

Mehr noch: Dass die Ukraine die Benutzung der russischen Sprache in Odessa verbietet und dass dort Menschen bestraft werden, weil sie Russisch sprechen, verschweigt der Spiegel, weil es den russischen Vorwurf der Unterdrückung anderer Ethnien und Völker durch das Nazi-Regime in Kiew bestätigen würde.

Aber all das ändert nichts daran, dass Odessa eine ihrer Geschichte nach russische Stadt ist, auch wenn sie jetzt zur Ukraine gehört. Damit, dass Odessa zur Ukraine gehört, hätte Russland auch kein Problem, wenn die Ukraine sich ein Beispiel an Russland (oder auch der Schweiz) nehmen würde und die nicht-ukrainischen Ethnien nicht unterdrücken würde.

Fazit

Der „Faktencheck“ des Spiegel ist eine Lachnummer. Die meisten, der vom Spiegel angesprochenen Aussagen Putins, hat der Spiegel bestätigt, aber dann versucht, sie so einzuordnen, dass der deutsche Leser sie als unwahre Aussagen ansehen muss. Bei anderen Aussagen Putins musste der Spiegel selbst lügen, um Putin eine Lüge zu unterstellen.

Erinnern wir uns an die Frage, die der Spiegel in seiner Einleitung geschrieben hat: „Hat der Autokrat auch irgendwann die Wahrheit gesagt?“

Nach diesem Spiegel-Artikel müsste die Frage eigentlich lauten: „Hat der Spiegel auch irgendwann die Wahrheit gesagt?“

Das kann der werte Leser nun selbst entscheiden…

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen