Korruption

In deutschen Medien wird kaum über die Regierungskrise berichtet, die ein Finanz- und Korruptionsskandal ausgelöst hat.

Der Korruptionsskandal, der Japan derzeit erschüttert und zu Rücktritten von Ministern führt, produziert seit Tagen Meldungen in den internationalen Nachrichtenagenturen, aber deutsche Medien berichten darüber nur wenig. Daher werde ich hier eine aktuelle Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS übersetzen, der zumindest grob aufzeigt, was derzeit die japanische Regierung und Politik erschüttert.

Beginn der Übersetzung:

Drei Minister aus Japans Regierung treten wegen Finanzskandal zurück

Der Skandal betrifft mehrere Fraktionen der Liberaldemokratischen Partei

Japans Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Yasutoshi Nishimura, Landwirtschaftsminister Ichiro Miyashita, sowie der Minister für Verwaltungsangelegenheiten, Junji Suzuki, haben wegen des Skandals um Unregelmäßigkeiten in der Finanzberichterstattung bei der Sammlung von politischen Spenden in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) ihren Rücktritt eingereicht, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo.

Der Skandal betrifft mehrere Fraktionen der LDP, vor allem die größte parteiinterne Gruppe des verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, und hat die Zustimmungswerte der Regierung bereits auf ein Rekordtief von rund 23 Prozent sinken lassen, was als „gefährliche Linie“ gilt. Es wird erwartet, dass auch der Generalsekretär des japanischen Kabinetts, der „Stellvertreter“ Hirokazu Matsuno, zusammen mit fünf stellvertretenden Ministern bald zurücktreten wird. Der Schlüsselposten des Generalsekretärs, der die Aktivitäten aller Ministerien und Behörden koordiniert und zweimal täglich Pressekonferenzen im Namen der Regierung abhält, wird voraussichtlich durch den ehemaligen Außenminister Yoshimasa Hayashi besetzt werden.

Alle zurücktretenden Politiker sind Mitglieder der innerparteilichen Gruppe von Abe. Darüber hinaus plant Koichi Hagiuda, der Vorsitzende des Politischen Rates der LDP, seinen Rücktritt. Hiroshige Seko, Vorsitzender der LDP-Fraktion im Oberhaus, und Tsuyoshi Takagi, Vorsitzender des LDP-Ausschusses für parlamentarische Beziehungen, könnten ebenfalls zurücktreten.

Nachdem er sein Rücktrittsschreiben eingereicht hatte, erklärte Nishimura, dass er dies tue, um Klarheit in eine Situation zu bringen, die in der Öffentlichkeit Misstrauen erregt habe, und er versprach, bei den Ermittlungen voll und ganz zu kooperieren, falls dies erforderlich sei. Miyashita seinerseits betonte, dass seine politische Stiftung ordnungsgemäß verwaltet worden sei, er sich jedoch zum Rücktritt entschlossen habe, damit die Situation nicht zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Politik führe.

Worum es bei dem Skandal geht

In den letzten Wochen ist in der Regierungspartei ein spektakulärer Skandal um Unregelmäßigkeiten und Cashbacks bei der Sammlung von politischen Spenden ausgebrochen. Die LDP-Fraktionen legen für ihre Mitglieder eine Spendenquote fest, die sie durch den Verkauf von Eintrittskarten für Empfänge und Soirees aufbringen. Einige Politiker übertreffen die Quote und es wird vermutet, dass die Differenz zwischen dem tatsächlich gesammelten Betrag und der festgelegten Quote in den Finanzunterlagen nicht berücksichtigt und in Form von so genannten Cashbacks an die Politiker zurückgegeben oder als Mittel für geheime politische Stiftungen verwendet wurde.

Neben Abes Gruppe, bei der nach Angaben der Zeitung Yomiuri rund eine Milliarde Yen (mehr als 7 Millionen Dollar) nicht verbucht wurden, stehen auch die Fraktion des ehemaligen LDP-Generalsekretärs Toshihiro Nikai, bei der rund 100 Millionen Yen (mehr als 700.000 Dollar) nicht verbucht wurden, und die Fraktion, die von 2012 bis zum 7. Dezember vom derzeitigen Regierungschef Fumio Kishida geleitet wurde und bei der nach Angaben von Nippon 20 bis 30 Millionen Yen (137-000 bis 205.000 Dollar) nicht verbucht wurden, unter Verdacht.

Die Zeitung Yomiuri wies darauf hin, dass die parteiinternen Fraktionen von Nikai und Kishida den Betrag der überschüssigen Spenden nicht in den Berichten über Spendensammlungen ausgewiesen, sondern im Gegensatz zur Abe-Fraktion in den Ausgaben und Einnahmen der Fraktion der Abgeordneten berücksichtigt haben.

Die Folgen

Die Tokioter Staatsanwaltschaft plant nach Angaben der Zeitung Nikkei, in dem Fall strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten. Die sogenannte Zwangsermittlung, die die Behörde im Gegensatz zu einer freiwilligen Ermittlung plant, beinhaltet die Möglichkeit von Durchsuchungen und Verhaftungen. Falsche oder unvollständige Meldungen von Informationen über politische Gelder werden in Japan laut Gesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einer Geldstrafe von bis zu einer Million Yen (ca. 7.000 Dollar) geahndet, so die Zeitung.

Der Skandal war einer der Gründe dafür, dass die Umfragewerte der Regierung auf ein Rekordtief von rund 23 Prozent gefallen sind, wobei die Ablehnung bei fast 60 Prozent lag. Laut einer Umfrage des Fernsehsenders NHK fiel die Unterstützung für die LDP zum ersten Mal seit 2012, als die Partei nach einer kurzen Phase der Machtübernahme durch die inzwischen aufgelöste Demokratische Partei wieder die Mehrheit erlangte, unter 30 Prozent.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen