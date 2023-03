Erster internationaler Sportverband verbietet Männern, als Frauen anzutreten

LGBT-Wahnsinn

Der Welt-Leichtathletik-Verband World Athletics hat als erster internationaler Sportverband die Notbremse gezogen und es Männern untersagt, als Frauen anzutreten.

Es ist eigentlich verrückt, dass es solche Meldungen überhaupt geben muss. Aber seit das Internationale Olympische Komitee beschlossen hat, dass Männer bei den Damen antreten dürfen, wenn sie sich als Frauen fühlen, erobern Transen den Frauensport und Männer, die im Sport unter Männern chancenlos sind, verdrängen das schöne Geschlecht von den Siegerpodesten. Komischerweise sind mir keine Sportlerinnen bekannt, die sich plötzlich als Männer fühlen und unbedingt bei den Männern antreten wollen – es ist immer umgekehrt.

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntag einen Kommentar über die Entscheidung des Welt-Leichtathletik-Verbandes gesendet, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Der Kampf gegen die Transgender wird hitziger

Eine sensationelle Nachricht kam am Freitag vom Welt-Leichtathletik-Verband World Athletics. Der Vorstand des Verbandes verbot Transgendern ab dem 31. März die Teilnahme an Frauenwettbewerben, wenn die Geschlechtsumwandlung nach der Pubertät erfolgt ist. Das ist mutig. Schließlich sind Transgender heutzutage überall. Sie werden im Weißen Haus geehrt, Biden führt Interviews mit Transgender-TikTokern, einigen werden sogar Jobs in der Präsidialverwaltung angeboten. Transgender haben in Hollywood, Schulen und Kindergärten Einzug gehalten. Jetzt wechseln auch Teenager schon ihr Geschlecht. Auch das Internationale Olympische Komitee begrüßt die Teilnahme von Transgendern an Wettkämpfen.

„Die Olympischen Spiele in Paris werden den Beginn einer neuen Ära markieren. Die Spiele werden inklusiver und nachhaltiger. Es werden die ersten Spiele mit vollständiger Geschlechterparität sein. Und sie werden in einer der schönsten Städte der Welt stattfinden, in Paris“, erklärte IOC-Chef Thomas Bach.

Was mit „Geschlechterparität“ gemeint ist, ist nicht schwer zu erraten. Im November 2021 veröffentlichte das IOC eine Reihe von Grundsätzen für internationale Verbände über die Zulassung von Transgendern zu Wettkämpfen. Darin heißt es insbesondere, dass „jeder Athlet, der die Zulassungskriterien erfüllt, in der Geschlechterkategorie antreten sollte, in der er sich am wohlsten fühlt.“

Damit schien der Weg für die Teilnahme von Transgendern an großen Wettkämpfen, einschließlich der Olympischen Spiele, frei zu sein. Doch Welt-Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe beschließt, diesen Obskurantismus in Frage zu stellen und sich für den Frauensport einzusetzen: „Entscheidungen sind immer schwierig, wenn es um gegensätzliche Bedürfnisse und Rechte verschiedener Gruppen geht, aber wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir die Fairness gegenüber den Athletinnen über alle anderen Überlegungen stellen müssen. Dabei werden wir uns von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die körperlichen Fähigkeiten und Stärken von Männern leiten lassen, die in den kommenden Jahren unweigerlich ergänzt werden. Wir werden unsere Position anpassen, sobald neue Informationen vorliegen, sind aber davon überzeugt, dass die Integrität der Frauenkategorie in der Leichtathletik an erster Stelle steht.“

Eine Kommission wird eingesetzt, um das Problem weiter zu untersuchen. Aber was hat World Athletics dazu bewogen, sich gegen alle zu stellen?

Nun, sehen Sie sich diesen aufsteigenden Stern am Sporthimmel an. Das ist die Läuferin Valentina Petrillo aus Italien. Sie ist 49 Jahre alt. Bis vor ein paar Jahren kannte sie kaum jemand. Aber in letzter Zeit hat Petrillo in Italien einen Lauf nach dem anderen in der Altersklasse ab 35 Jahren gewonnen. Hier sind Aufnahmen von Valentina Petrillos Triumph im 200-Meter-Lauf vor ein paar Wochen. Man kann deutlich sehen, wie viel größer und kräftiger als ihre Konkurrentinnen Petrillo ist.

Aber wie kann das sein, fragen Sie sich? Ganz einfach: Valentina Petrillo ist eigentlich ein Mann. Fabrizio Petrillo liebte den Sport von klein auf. Aufgrund seiner Sehschwäche nimmt er an den paralympischen Wettbewerben der Männer teil. Aber 2019 beschließt Fabrizio plötzlich, dass er eine Frau ist, erzählt seiner Frau und seinen Kindern davon und ändert seinen Pass auf den Namen Valentina. Und nun ist Senorita Petrillo nicht mehr zu bremsen – acht Siege bei Wettkämpfen über verschiedene Distanzen: 100, 200 und 400 Meter.

Die im Vergleich zum transsexuellen Petrillo zerbrechlichen Sportlerinnen murren verständlicherweise. Ihre jahrelange harte Arbeit wurde entwertet und die Wettkämpfe wurden zu einer Farce. Man kann das Geschlecht in seinem Pass ändern, aber nicht seine natürlichen Merkmale. Selbst wenn man Medikamente nimmt und einen BH an den angenähten Brüste trägt, hat man immer noch die Größe und das muskulöse und starke Männerskelett. Die Rivalinnen wählen ihre Worte vorsichtig.

„Ich bin ein bisschen verbittert, weil meine Zeit ein neuer Landesrekord hätte sein können, aber Valentina Petrillo hat mich mit 26,25 überholt. Wir fühlen uns nicht auf Augenhöhe, gerade weil Petrillos Körperbau männlich ist. Es ist, als würde man nicht auf gleicher Augenhöhe laufen, nicht gegen eine Frau. Valentinas persönlicher Weg verdient sicherlich Respekt, aber nicht aus sportlicher Sicht. Wir fühlen uns also sehr benachteiligt“, sagte die Athletin Cristina Sanulli.

Allerdings hat bisher nur der Weltleichtathletikverband die mutige Entscheidung getroffen. Die Verbände anderer Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen, gestatten Transgendern die Teilnahme an Wettkämpfen. Daher bereitet sich ein weiterer Transgender-Star, die amerikanische Schwimmerin Leah Thomas, auf die Olympischen Spiele vor. Im Jahr 2020 war Leah noch William. Bei den Männern hat William immer verloren. Aber als er sich als Frau fühlte, nannte er sich Leah und gewann den Studentenwettbewerb der National Swimming Association, was ihm das Recht gab, für die Olympischen Spiele in Paris ausgewählt zu werden.

Die bekannte Schwimmerin Riley Gaines, die mit Thomas zusammen schwamm, erzählte in einem Interview mit Fox News-Moderator Tucker Carslon Folgendes. Es zeigt sich, dass Frauen, die sich gegen Transgender-Schwimmer aussprechen, einfach mundtot gemacht werden: „Aus Gesprächen mit Schwimmern der National Collegiate Athletic Association weiß ich, dass die Medien, Trainer und andere äußere Einflüsse ihnen sagten: Sagt nichts, vergesst es einfach, wahrt das Gesicht. Ich habe einfach Glück, dass ich die Unterstützung der Universität von Kentucky habe. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität. Und ich glaube, in den letzten paar Jahren wurde das immer mehr übersehen. Und das geht jetzt so weit, dass die Rechte der Frauen verletzt werden, vor allem im Sport. Und diese Situation ist einfach nicht fair. Wir haben es mit etwas zu tun, das sich unserer Kontrolle entzieht, wenn wir gegen Männer antreten. Schließlich haben wir unterschiedliche Lungenkapazitäten. Sie haben einen hohen Testosteronspiegel, ob sie nun Testosteronblocker nehmen oder nicht. Und wir reden hier von einem Mann, der seit drei Jahren als Mann schwimmt. Das ist einfach nicht fair.“

„Ja, alles, was wir sehen, ist Betrug. Und es ist erstaunlich, dass es Mut erfordert, auf diese Tatsache hinzuweisen. Aber leider ist es so“, gab Carlson zu.

Na ja, der Kampf wird ja immer hitziger. Wir drücken unseren die Daumen.

Ende der Übersetzung

