Frankreich im Chaos: über 3.000 Menschen verhaftet, hunderte Geschäfte zerstört

Nach 6 Tagen Unruhen

Die Unruhen in Frankreich dauern nun schon fast ein Woche. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Die Unruhen in Frankreich kann man schon als Bürgerkrieg bezeichnen. Nach knapp einer Woche hat die russische Nachrichtenagentur TASS per Stand Sonntagabend eine Zwischenbilanz gezogen, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Tausende festgenommen, erste Urteile gesprochen: Die Krawalle in Frankreich dauern nun schon den sechsten Tag an

Die ersten Teilnehmer an den Pogromen in Frankreich sind wegen versuchter Plünderung zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Mehr als 3.000 Menschen wurden bereits verhaftet.

Die Krawalle begannen, nachdem ein 17-jähriger algerischer Autofahrer am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre von einem Polizeibeamten erschossen wurde, nachdem er sich geweigert hatte, einer Verkehrskontrolle zu folgen. Der Polizist, der den Teenager erschossen hat, wurde festgenommen.

Überall in Frankreich kommt es bereits zu Massenprotesten. Bis zu 45.000 Polizisten und Gendarmen wurden mobilisiert, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron war gezwungen, einen für den 2. bis 4. Juli geplanten Staatsbesuch in Deutschland zu verschieben. Er hält am Sonntagabend im Elysee-Palast eine Sitzung zur Kontrolle der Krawalle ab.

Tausende festgenommen

Der Fernsehsender BFM zählte 31 Festnahmen am Mittwochabend, 182 am Donnerstag, 875 am Freitag und 1.311 am Samstag. Der Radiosender France Info meldete, dass am Sonntagabend 719 Menschen festgenommen wurden. Damit hat die Gesamtzahl der Festgenommenen bereits 3.100 überschritten.

Der französische Innenminister Gerald Darmanen wies zuvor darauf hin, dass ein großer Teil der Festgenommenen unter 18 Jahre alt sei.

Die größten Krawalle der letzten Tage fanden in Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse, Bordeaux sowie in den Pariser Vorstädten, insbesondere in Saint-Denis, statt. Einer der schwersten Vorfälle war der Einsatz von Schusswaffen gegen Polizeibeamte in Lyon am Samstagabend. Mindestens vier Polizeibeamte wurden dabei verletzt.

Drohnen und gepanzerte Mannschaftswagen

Die Behörden verlegen zwei gepanzerte Mannschaftswagen der Nationalen Gendarmerie nach Marseille, um die Krawalle zu unterdrücken. Darüber hinaus sind Soldaten der 8. Kompanie der Republikanischen Sicherheit (CRS 8), die auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität spezialisiert ist, auf dem Weg nach Lyon.

Die Behörden von zehn Gemeinden in Nordfrankreich haben Ausgangssperren verhängt. Dazu gehören Lille, Denan, Croix und Roubaix.

Nach Angaben des Polizeipräfekten Laurent Nunez verfügen die Pariser Behörden inzwischen über genügend Mittel, um die Krawalle zu unterdrücken, ohne in der französischen Hauptstadt den Notstand und eine Ausgangssperre zu verhängen. Der Polizei wurde allerdings gestattet, in der kommenden Nacht Drohnen zur Überwachung der Ordnung in der Hauptstadt und den angrenzenden Departements einzusetzen.

Angriffe auf Bürgermeister

Auf den Bürgermeister des Pariser Vororts L’Aix-les-Roses wurde der schwerste Anschlag der letzten Tage verübt. In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte zunächst, die Wand des Hauses, in dem sich seine Familie aufhielt, einzurammen und anschließend das Haus mit Feuerwerk in Brand zu setzen. Die Frau des Bürgermeisters und eines seiner beiden Kinder wurden verletzt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wegen des Angriffs wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Die Polizei fahndet nach den Tätern, aber es gibt noch keine Berichte über die Verhaftung eines der Verdächtigen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Gemeinde La Riche (Centre – Region Loiretal). Mehrere Täter drangen auf das Grundstück des Bürgermeisters ein und versuchten, sein Dienstfahrzeug in Brand zu setzen.

Als Reaktion darauf rief der Verband der französischen Bürgermeister für Montag landesweit zu Kundgebungen gegen die Straßenkrawalle und zur Unterstützung der Gemeindebehörden auf. Die französische Premierministerin Elisabeth Born forderte die härteste Bestrafung derjenigen, die an dem Angriff auf die Kommunalbeamten beteiligt waren.

Erste Urteile

Das Gericht in Grenoble, im Südosten Frankreichs, verkündete die ersten Urteile wegen der Beteiligung an den Krawallen. Konkret wurden drei Personen wegen versuchter Plünderung während der Straßenkrawalle zu Haftstrafen zwischen drei und vier Monaten verurteilt.

Später werden in Grenoble rund 30 Personen vor Gericht stehen, von denen die meisten wegen Plünderungen in der Samstagnacht festgenommen wurden.

Der französische Justizminister Eric Dupont-Moretti hat französische Familien gewarnt, dass die Eltern strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihre minderjährigen Kinder an den Krawallen beteiligt waren.

Mehr als 200 Geschäfte zerschlagen

Nach Angaben von Bruno Le Maire, dem Minister für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und digitale Souveränität der Republik, haben Krawallmacher mehr als 200 Supermärkte und 10 Einkaufszentren zerstört und geplündert.

Außerdem wurden 250 Tabakläden sowie zahlreiche Bank- und Versicherungsbüros, Kleidungs- und Sportartikelläden und Fast-Food-Läden zerstört und geplündert.

Geschäftsinhaber, die von den Krawallen betroffen waren, werden einen Aufschub von Steuer- und Sozialzahlungen erhalten, sagte Le Maire.

Absagen und Aurufe der französischen Nationalmannschaft

Die Fußballspieler der französischen Nationalmannschaft haben einen kollektiven Appell veröffentlicht, in dem sie ein Ende der Krawalle und der Gewalt in den Straßen der französischen Städte fordern.

Sie erinnerten daran, dass viele der Sportler selbst aus so genannten Arbeitervierteln stammen und daher den Schmerz und die Traurigkeit ihrer Bewohner teilen. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass die Menschen in ihren eigenen Städten öffentliches Eigentum zerstörten, und riefen zu „Beruhigung und Verantwortungsbewusstsein “ auf.

Das zur LVMH-Holding gehörende Modehaus Celine hat die für den 2. Juli in Paris vorgesehene Präsentation der Herrenkollektion Frühjahr/Sommer 2024 abgesagt.

Beerdigung des Teenagers

Die Beerdigung des 17-Jährigen fand am 1. Juni in Nanterre statt. Medienberichten zufolge nahmen zahlreiche Menschen an dem Abschied teil.

Später rief die Großmutter des Ermordeten die Krawallmacher auf, die Gewalt zu beenden. Sie sprach sich auch gegen Angriffe auf Polizisten aus und fügte hinzu, dass die französische Justiz das letzte Wort haben werde.

Reaktionen anderer Länder

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, die Bundesregierung verfolge die Ereignisse in Frankreich mit Besorgnis, es gebe jedoch keine Anzeichen dafür, dass in Deutschland solche Unruhen möglich seien. Der italienische Verteidigungsminister Guido Crozetto bezeichnete die Situation im Nachbarland ebenfalls als alarmierend und äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Ereignisse.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu äußerte sich besorgt über die wachsende antisemitische Stimmung in Frankreich, die sich in den Krawallen äußert.

Gleichzeitig sagte der Präfekt der Pariser Polizei, Laurent Nunez, zu der Aufforderung der UNO, den Rassismus in den französischen Strafverfolgungsbehörden zu bekämpfen, dass es bei der französischen Polizei keinen gebe.

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki erklärte seinerseits, die Pogrome in Frankreich zeigten die Folgen der unkontrollierten Migrationspolitik der Europäischen Union.

Krawalle in der Schweiz

Mehr als hundert Jugendliche haben in der Nacht zum Sonntag in Lausanne randaliert und die Scheiben mehrerer Geschäfte eingeschlagen. Sieben Menschen, darunter sechs Minderjährige, wurden nach Angaben der Stadtpolizei verhaftet.

In der Nacht zum 30. Juni kam es auch in Brüssel zu Krawallen. Am angespanntesten war die Lage in der Gegend von Annessens und dem Südbahnhof. Dort wurden Brände gelegt, Autos in Brand gesteckt und Durchgänge blockiert. 47 Minderjährige und 16 Erwachsene wurden festgenommen.

Ende der Übersetzung

