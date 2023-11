Für Kinderbuchautor Habeck sind alle schuld an den Problemen, nur er nicht

Grüner Parteitag

Die Rede, die der Kinderbuchautor Robert Habeck, der den Bundeswirtschaftsminister spielen darf, auf dem Grünen-Parteitag gehalten hat, war entlarvend. Für Habeck ist alles mögliche an der Misere in Deutschland schuld, nur er nicht.

Es hat mich viel Kraft gekostet, die Rede, die der Kinderbuchautor Robert Habeck, der den Bundeswirtschaftsminister spielen darf, auf dem Grünen-Parteitag gehalten hat, anzuhören. Abgesehen davon, dass er nur die üblichen Phrasen gedroschen hat, waren einige Passagen der Rede aber durchaus entlarvend. So sagte er beispielsweise:

„Ich habe oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität ankommen. Ich kann es nicht mehr hören. Corona, die Kriege, die Klimakrise, hohe Migrationszahlen – wir haben diese Realität voll angenommen.“

Gehen wir das mal durch.

Corona ist eine Realität? Was genau meint er? Heute ist doch längst bekannt, auch wenn die westlichen Medien es verschweigen, dass Corona keine allzu gefährliche Krankheit war. Es gibt einige Länder auf dieser Welt, die keine Corona-Maßnahmen verhängt haben, aber auch dort ist das Massensterben an der angeblichen Seuche ausgeblieben. Das bedeutet, dass die vollkommen übertriebenen Corona-Maßnahmen, die in Deutschland 2020 und 2021 – mit ausdrücklicher Zustimmung der Grünen – verabschiedet wurden, das tatsächliche Problem waren. Sie hätten die Wirtschaft vollkommen zerstört, wenn die Bundesregierung – wieder mit ausdrücklicher Zustimmung der Grünen – nicht hunderte Milliarden an Krediten zur Minderung der Folgen ihrer eigenen Entscheidungen aufgenommen hätte.

So wurden – mit ausdrücklicher Zustimmung der Grünen – stattdessen die deutschen Staatsfinanzen zerstört, wie wir gerade an dem Urteil des Verfassungsgerichtes und seinen Folgen sehen.

Die „Kriege“ sind eine Realität? Warum sind die Grünen dann sowohl in der Ukraine als auch in Gaza gegen Frieden? Statt Frieden zu unterstützen und zu fordern, fördern sie den Krieg durch Waffenlieferungen an die Ukraine und durch bedingungslose Unterstützung für Israel, das im Zuge seiner „Selbstverteidigung“ inzwischen 15.000 Zivilisten, fast die Hälfte davon Kinder, abgeschlachtet hat.

„Hohe Migrationszahlen“ sind Realität? Das ist nicht neu, nur vergisst Habeck zu erwähnen, dass er und seine Grünen seit jeher diejenigen sind, die praktisch unbegrenzte Einwanderung fordern und die jeden, der auf die Risiken hingewiesen hat, als „Rechtsextremen“ oder „Nazi“ beschimpft haben.

Die Grünen sind noch lange nicht in der Realität angekommen, wenn Habeck diese Probleme anspricht und dabei so tut, als hätten er und seine Partei damit nichts zu tun. Mehr noch: Lösungen hat Habeck für keines dieser Probleme angesprochen.

Am Ende seiner Rede kam dann noch folgendes über die aktuellen Krisen in Deutschland:

„Es kommt Welle auf Welle und Krise auf Krise. Und wir halten Deutschland auf Kurs. Wieder und wieder. Wir haben die Folgen der Pandemie geerbt, und als wir sie gerade überwunden hatten, kam der Angriffskrieg Putins. Wir haben die Energiekrise abgewehrt, und als wir die Lage stabilisiert haben, kam die Konjunkturschwäche. Und als wir gerade wieder dabei waren, die Grundlagen für Standort und Wachstum zu legen, fehlt uns nun das Geld.“

Gehen wir auch das einmal durch.

Die aktuelle Regierung hat die „Folgen der Pandemie geerbt“? Nein, denn erstens war die SPD während der Pandemie in der Regierung und zweitens haben die Grünen sich keiner der Regierungsentscheidungen während der Pandemie entgegengestellt. Hinzu kommt, wie gesagt, dass das Problem nicht die „Pandemie“ war, sondern die Maßnahmen der Regierung, die sie – mit ausdrücklicher Zustimmung der Grünen – verabschiedet hat. Habeck und seine Leute haben die Folgen der Pandemie nicht „geerbt“, sondern selbst aktiv mit erschaffen.

Die Pandemie wurde auch nicht „überwunden“, sondern sie wurde einfach für beendet erklärt, damit die Medien den Focus auf die Ukraine richten konnten. Das war die Reihenfolge: Nach Beginn der russischen Operation in der Ukraine wurde die Pandemie von Politik und Medien im Westen schnell beerdigt, obwohl sich kaum etwas geändert hatte, schließlich ist das „Killervirus“ ja immer noch da, nur wird eben nicht mehr überall getestet und daher bemerkt niemand es mehr.

Habeck hat „die Energiekrise abgewehrt“? Nein, er hat sie geschaffen, indem er Anfang 2022 für die Stilllegung von Nord Stream 2 gesorgt und dann für den Verzicht auf russisches Öl und Gas getrommelt hat. Wären die Nord Streams und das russische Öl noch da, gäbe es gar keine Energiekrise in Deutschland, die „abgewehrt“ werden müsste.

Hinzu kommt, dass die Energiekrise keineswegs „abgewehrt“ ist, denn die Industrie wandert wegen der hohen Energiepreise aus Deutschland ab und da Habeck seine Pläne, die Industrie mit Subventionen für Energiepreise zu unterstützen, nach dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht mehr umsetzen kann, wird die Energiekrise, die Habeck angeblich „abgewehrt“ hat, schon sehr bald noch viel offensichtlicher.

Die „Konjunkturschwäche“, die Habeck beklagt, „kam“ nicht einfach, wie Habeck lamentiert, sie ist eine direkte Folge der Energiekrise, die Habeck in seiner Funktion als Bundeswirtschaftsminister selbst geschaffen hat.

Um all ihre dummen und selbstmörderischen Ideen zu finanzieren, hat die Bundesregierung hunderte Milliarden an Schulden aufgenommen, was das Verfassungsgericht in dieser Form nun verboten hat. Es ist also nicht so, dass nun einfach des Geld fehlt, wir Habeck behauptet, sondern es war die Dummheit von ihm, die diese Situation geschaffen hat.

Aber Habeck möchte weiterhin die Wirtschaft wegen des angeblich CO2-gemachten Klimawandels zerstören und die Folgen davon mit Krediten abmildern, dabei weiß jedes Kind, dass maßlose Kredite keine Probleme lösen, sondern viel größere Probleme schaffen. Nur eben erst ein paar Jahre später.

Eines können wir festhalten: Habeck hat von Wirtschaft so viel Ahnung, wie eine fette Sau vom Hochsprung, aber er ist ein hervorragender Märchenerzähler.

Das nächste Kinderbuch, das Habeck nach seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister schreiben könnte, könnte mit folgenden Worten beginnen:

Es war einmal, vor langer, langer Zeit, ein Land, in dem die Wirtschaft florierte und die Menschen in Wohlstand lebten, doch dann kamen die Grünen…

Enden könnte das Buch mit den Worten:

Und die Moral von Geschicht, vertraut den Grünen nicht…

