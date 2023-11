USA

Immer US-Medien fangen an, ihren Lesern und Zuschauern mitzuteilen, wie die Lage in der Ukraine tatsächlich ist. Sogar CNN zeigt nun Karten, die den ganzen Misserfolg der ukrainischen Offensive aufzeigen. Das macht weitere US-Hilfen für Kiew praktisch unmöglich.

Ich habe gerade erst berichtet, dass in britischen und US-amerikanischen Medien immer mehr Meldungen erscheinen, die die Ukraine de facto verloren geben. In den letzten Tagen gab es derartige Artikel im Economist, in der Washington Post, bei Time und so weiter. Auch US-Fernsehsender senken den Daumen, wie die Berichte von NBC zeigen, über die ich ebenfalls berichtet habe. Und sogar CNN schwenkt um und zeigt seinen Zuschauern plötzlich auf der Landkarte die „Erfolge“, die Kiew mit seiner sogenannten Gegenoffensive erreicht hat, siehe Screenshot weiter unten im Artikel.

Das war auch eines der Themen des Berichtes des US-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich, wie fast jede Woche, auch heute übersetzt habe.

Mit der Wand sprechen: Biden ist wieder weggelaufen

Wenn man am Wochenende etwas vom US-Präsidenten will, ist das, als würde man mit einer Wand sprechen. Biden ist am Samstag und Sonntag erneut aus Washington geflohen, als Tausende von Anhängern der Palästinenser zum Weißen Haus gekommen sind, um ihren Unmut zu äußern, weil sie mit der pro-israelischen Haltung des offiziellen Washington nicht zufrieden sind.

Amerika ist von Küste zu Küste in Aufruhr. Demonstranten besetzen Bahnhöfe und Werften, von denen sie glauben, dass Kriegsschiffe auslaufen, um Israel zu helfen. Israelische Flaggen werden zertrampelt und verbrannt.

Araber und Juden prügeln sich in Amerika nicht nur: Das FBI hat einen Palästinenser festgenommen, der zu Hause eine Bombe gebaut hat, um eine Synagoge in die Luft zu sprengen.

Das FBI warnt vor einem Anstieg extremistischer Stimmungen. Vor diesem Hintergrund bewaffnet sich die jüdische Bevölkerung in den USA und die Waffenverkäufe sind sprunghaft angestiegen.

Um den Staat Israel aufzurüsten, hat das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Tel Aviv über 14 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt. Mit einer Einschränkung: Die Kongressabgeordneten helfen den Verbündeten, indem sie dieses Geld der US-Steuerbehörde wegnehmen. Aber selbst das hat den Senat und das Weißen Haus nicht interessiert.

John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, wurde von Journalisten gefragt: „Wird der Präsident sein Veto gegen einen Gesetzentwurf einlegen, der nur Israel, nicht aber alle anderen Themen umfasst?“

„Der Präsident wird sein Veto gegen einen Gesetzentwurf einlegen, der nur Israel einschließt. Ich denke, das haben wir deutlich gemacht“, war Kirbys Antwort.

Die Regierung hat den Außenminister und den Verteidigungsminister auf den Capitol Hill geschickt, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Die beiden sollten die Kongressabgeordneten davon überzeugen, Bidens Vorschlag, alles auf der Welt zu finanzieren, zuzustimmen. 106 Milliarden auf einmal will er für die amerikanischen Grenzen, für Taiwan, Israel und die Ukraine. Blinken sagte in der Anhörung: „Wir stehen für unsere Werte und Ideale ein. Wir geben angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine nicht klein bei. Wir schwanken nicht angesichts der zunehmenden Konkurrenz im Nordpazifik oder angesichts des Terrorismus.“

Die Sitzung wurde mehrmals von Protesten gestört. Die Demonstranten hatten ihre Hände mit roter Farbe bemalt und riefen „Schämt euch alle! Die Welt fordert einen Waffenstillstand!“, „Waffenstillstand jetzt!“ oder „Blinken! Du finanzierst Völkermord! Blinken, Du hast Blut an deinen Händen! Mörder!“

Doch weder Blinken noch Austin ließen sich aufhalten. Sowohl das Außenministerium als auch das Pentagon sind sehr besorgt, dass die Hilfe für Kiew schmilzt. Früher haben sie Milliarden an die Ukraine überwiesen, aber am Tag zuvor haben sie nur 400 Millionen geschickt. Es war das letzte Geld, das das Weiße Haus hatte.

„Mit der heutigen Entscheidung sind die verbleibenden Mittel zur Unterstützung der Ukraine erschöpft. Wir beginnen damit, der Ukraine kleinere Hilfspakete zur Verfügung zu stellen, um unsere Fähigkeit, die Ukraine so lange wie möglich zu unterstützen, zu verlängern“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre.

Auch der Sender NBC hat der Ukraine düstere Nachrichten geliefert. Unter Berufung auf Quellen berichten NBC-Journalisten, dass Beamte aus Europa und den USA begonnen haben, Kiew zu Verhandlungen mit Moskau zu drängen. Angeblich soll Selensky zu territorialen Zugeständnissen überredet werden.

Auch auf CNN gibt es keine aufmunternden Reden mehr. Dort zeigte eine Moderatorin die ukrainische Frontlinie, auf der die wenigen Geländegewinne, die die Ukraine während ihrer Gegenoffensive machen konnte, gelb markiert waren, und die Moderatorin sagte in für CNN unerwarteter Ehrlichkeit: „Wir zeigen Ihnen jetzt den tatsächlichen Stand der Dinge auf dem Schlachtfeld. Die gelb gefärbten Partikel zeigen an, wie weit die ukrainischen Truppen bei der jüngsten Offensive vorgedrungen sind.“

Das von einem der wichtigsten Sprachrohre der Demokraten zu hören, ist unglaublich. Die CNN-Moderatorin sprach über die Situation an der Front und neben ihr war das Wort „Sackgasse“ eingeblendet. CNN zitierte ein Interview mit Saluzhny, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, der in dem Interview mit The Economist sagte, dass die Ukraine keinen tiefen und schönen Durchbruch schaffen wird – die Sackgasse.

„Es ist keine Sackgasse“, widersprach der ukrainische Präsident Selensky in Kiew auf einer Pressekonferenz, und fuhr fort: „Russland kontrolliert den Himmel. Um das zu ändern, brauchen wir F-16, wir müssen warten, bis die Jungs lernen, sie zu fliegen und bis sie zurückkommen. Wir haben nicht das Recht, die Hände in den Schoß zu legen. Was ist die Alternative? Sollen wir etwa ein Drittel unseres Landes aufgeben? Das wäre nur der Anfang. Wir wissen, was ein eingefrorener Konflikt ist, wir haben die Schlussfolgerungen für uns bereits gezogen.“

Auch die einfachen Amerikaner ziehen ihre Schlüsse. Eine Umfrage unter US-Bürgern hat gezeigt, wie müde sie von der Ukraine sind. Zwei Drittel von ihnen glauben nicht an den Sieg Kiews. 60 Prozent sprechen sich dafür aus, die Ausgaben für die ukrainischen Streitkräfte sofort zu begrenzen. Die nächsten Umfragen werden noch schlechter ausfallen, denn in den USA haben sie den Artikel des Journalisten Simon Shuster von Time gelesen. Der Artikel sieht wie ein vernichtendes Urteil für Selensky aus: „Ich nahm – vielleicht naiv – an, dass Beamte in der Ukraine zweimal nachdenken würden, bevor sie Schmiergelder annehmen oder öffentliche Gelder veruntreuen. Als ich das gegenüber Selenskys wichtigsten Berater zum Ausdruck brachte, bat er mich, das Aufnahmegerät abzuschalten, um freier sprechen zu können. „Simon, du irrst dich“, sagte er. „Die Leute stehlen, als gäbe es kein Morgen.“

Dieses Zitat kursierte in den sozialen Netzwerken der amerikanischen Politiker, die sich zuvor gegen die Hilfe für die Ukraine ausgesprochen hatten. Nach der Veröffentlichung des Artikels häuften sich Posts wie dieser, in denen die Einstellung der Finanzhilfe für Kiew gefordert wurde: „Ich habe an vielen Anhörungen teilgenommen, bei denen mir versichert wurde, dass es in der Ukraine keine Korruption gibt. Die Regierung Biden hat uns betrogen. Keinen einzigen Cent mehr für die Ukraine!“

Das ist der Grund, warum die Republikaner auf dem Capitol Hill nicht alle Hilfen in ein Paket packen wollen. Die Konservativen in beiden Kammern sind für getrennte Abstimmungen über Israel und die Ukraine. Die Demokraten verstehen, das sie mit diesem Ansatz kein Geld für Kiew bekommen. Der demokratische US-Senator Dick Durbin sagte: „Ich kann meinen Wählern nicht erklären, warum unser Kongress in einer Zeit, in der die Ukrainer jeden Tag für ihre Freiheit kämpfen und sterben, kein Gesetz über zusätzliche Ausgaben für die Ukraine verabschieden kann.“

Es ist bemerkenswert, dass derselbe demokratische Senator Dick Durbin, der für Geld für die Ukraine kämpft, Israel dazu auffordert, das Feuer auf Palästina einzustellen. Auch der US-Außenminister fordert in Tel Aviv eine humanitäre Feuerpause.

Journalisten fragten Präsident Biden: „Gibt es Fortschritte bei der humanitären Feuerpause?“

„Ja“, antwortet US-Präsident Joe Biden im Vorbeigehen.

Der Ukraine-Konflikt dauert nun schon fast zwei Jahre, aber aus Washington gibt es weder Vorschläge für einen Waffenstillstand noch für eine humanitäre Pause. Es werden lediglich Waffen geliefert – tausende von Tonnen.

Fox News-Moderatorin Laura Ingraham kommentierte die Lage so: „Biden hat keine Außenpolitik, sein innerer Kreis hat einen Plan, um seine Wiederwahl zu erreichen. Die Linken hassen Israel und das Weiße Haus weiß, dass sie Biden politisch schaden können. Aber dieselben Linken lieben Selensky, was bedeutet, dass der Krieg in der Ukraine ewig weitergehen kann. Ein echter Präsident würde sich auf die Interessen der USA konzentrieren, aber wir haben keinen echten Präsidenten. Wir haben eine Präsidenten-Figur, deren Umfeld will, dass er wiedergewählt wird, damit es weiterhin das Geld bekommt, für das es Lobbyarbeit betreibt.“

Biden hat im vergangenen Monat unter den amerikanischen Muslimen rapide an Unterstützung verloren. Ihre Zustimmung für ihm ist von 59 auf 17 Prozent abgestürzt.

„Die Welt redet mit uns wie mit Kindern, was wir auch sind, wenn man sich die geistigem Fähigkeiten unserer Führer ansieht. Die sechsjährigen Kinder in diesem Raum sind viel klüger als Biden“, erklärte der ehemalige US-Präsident Donald Trump.

Auch viele Juden in den USA sind mit Bidens Politik unzufrieden. Sie stellen sich in einem Marsch von vielen Tausenden für den Frieden und gegen Waffenlieferungen in den Nahen Osten auf die Seite der Palästinenser. Diese Welle des Zorns könnte den greisen Präsidenten aus dem Weißen Haus schwemmen. Im Wahljahr hat er immer weniger Leute, auf die er sich stützen kann.

