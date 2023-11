Wie Finnland unter der Russland-Sanktionen leidet

Wirtschaftskrieg

Finnland ist eines der EU-Länder, die am meisten unter den Russland-Sanktionen leiden. Weil darüber in Deutschland wenig bekannt ist, gibt es hier einen Bericht darüber.

Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner, die russische Metropole St. Petersburg hat über sechs Millionen Einwohner. Da Finnland von Petersburg nur einige hundert Kilometer entfernt ist, sind die Petersburger früher oft nach Finnland gefahren. Sie kamen zum Einkaufen, wofür in der finnischen Grenzregion ganze Einkaufszentren gebaut wurden, die heute geschlossen sind. Die Russen kamen aber auch als Touristen und Wochenendurlauber. Viele Petersburger haben sich in Finnland Ferienhäuser gekauft. Die Kaufkraft des riesigen Stroms russischer Touristen ist der finnischen Wirtschaft verloren gegangen, seit die finnische Regierung ihren anti-russischen Kurs eingeschlagen und Russen inzwischen die Einreise praktisch komplett verboten hat.

Darüber hat das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblich berichtet und gezeigt, wie sich die Grenzregionen auf beiden Seiten der Grenze verändert haben. Der Beitrag begann jedoch mit einem anderen Thema, wie meine Übersetzung des Beitrages zeigt.

Beginn der Übersetzung:

Die russophobe Kampagne hat Finnland Touristen, Geld und Rohstoffe genommen

Man sollte den Hitzköpfen die Gemüter kühlen. Der lettische Präsident Edgars Rinkevics hat, wahrscheinlich in Absprache mit seinem Boyfriend, beschlossen, die Ostsee zu einem NATO-Binnenmeer zu machen.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko erklärte: „Erstens wird sie nie zu einem NATO-Binnenmeer werden. Solche Formulierungen benutzen nur politische Leichtgewichte. Ich denke, die Entscheidungsträger in der NATO und die Militärstrategen verstehen sehr gut, dass die Schließung der Ostsee für Russland die Schließung der Ostsee für alle bedeutet.“

Das wurde einfach nur zur Information gesagt. Schließlich kann Russland im Notfall zum Beispiel direkt im Ladogasee, dem größten und tiefsten See Europas, eine Flottille von „Karakurts“ einsetzen. Diese kleinen Raketenboote sind mit Kalibr-Raketen ausgestattet, die Syrien vom fast 1.500 Kilometer entfernten Kaspischen Meer aus erreicht haben. Die ganze westliche Ostsee ist von Ladoga nicht so weit entfernt. Und in Zukunft werden die „Karakurts“ über die Hyperschallrakete-„Zirkon“ verfügen, die ebenfalls eine Reichweite von über 1.000 Kilometern hat. Es wird also ziemlich ruhig werden in der Ostsee, wenn plötzlich jemand auf die Idee kommt, sie wirklich für Russland zu schließen.

Nur eine Person würde sich über so ein Projekt freuen, Greta Thunberg. Endlich würde kein einziger Motor mehr auf der Ostsee laufen, es wäre dort sehr ruhig.

In der Zwischenzeit hat sich Finnland, das lange Zeit enorme wirtschaftliche Vorteile aus der guten Nachbarschaft zu Russland gezogen hat, merkwürdig verhalten. Seine wirtschaftlichen Vorteile reichten vom Bau von Eisbrechern auf sowjetische Bestellung in der Värtsilä-Werft bis zum Import von Energieträgern zu russischen Inlandspreisen und dem Export von buchstäblich allem, von Milchprodukten über Möbel bis zu Kleidung und Schuhen in die UdSSR. Aber jetzt bauen die Finnen eine echte Mauer an der Grenze zu Russland.

Unsere Reporter berichten aus der russisch-finnischen Grenzregion.

Die Einwohner von St. Petersburg haben das Nachbarland nie als Ausland wahrgenommen. Sie kamen gerne hierher, um zu fischen, einzukaufen oder einfach nur ein Schengen-Visum zu aktivieren. Es ist noch gar nicht so lange her, da lebten die russischen und die finnischen Grenzstädte ausschließlich vom gegenseitigen Touristenverkehr. Aber jetzt sind Geschäfte, Tankstellen und Immobilien – die gesamte Infrastruktur, die für die Touristen geschaffen wurde – verödet. Geldwechselstuben, die Cafés und Tankstellen an der Grenze, in denen Touristen verkehrten, sind geschlossen. Die finnische Grenzstadt Lappenranta sieht verödet aus.

Finnlands Wirtschaft ist stärker von Russland abhängig als die jedes anderen EU-Landes. Es gibt noch starke Bindungen aus der Sowjetzeit, Tourismus und regen Handel. Aber das wichtigste ist die Geografie. Risto Huovinen, Mitglied des Stadtrats von Lappenranta, erklärt: „Natürlich leben die Menschen in Ostfinnland mit einer gewissen Hoffnung, dass der grenzüberschreitende Tourismus wieder aufgenommen wird. Das Wirtschaftswachstum ist zum Stillstand gekommen. Mit Finnland geht es schnell bergab.“

Russischen Eigentümern finnischer Immobilien wurden zunächst die Konten geschlossen, von denen aus sie ihre Stromrechnungen bezahlt haben. Und dann wurden die Einreisebestimmungen so weit wie möglich verschärft. Jetzt drohen die finnischen Häuser unserer Landsleute beschlagnahmt zu werden. Gerade führte die finnische Polizei Durchsuchungen auf der Insel Kotisari durch, die dem russischen Geschäftsmann Igor Kisajew gehört.

„Das ist eine katastrophale Situation, wir sollten unbedingt die Grenzen öffnen, damit die Menschen Arbeit haben und mehr Touristen hierher kommen, dann ist alles gut“, sagt Miika Soiri, eine finnische Touristin.

Die finnische Regierung zerreißt nicht nur konsequent die Beziehungen zu Russland, sondern schottet sich gegen Russland sogar buchstäblich ab. Gerade meldeten die finnischen Grenzschützer die Fertigstellung des ersten Abschnitts des Grenzzauns: „Die Lebensdauer des Zauns beträgt 50 Jahre. Alle 50 Meter sind Überwachungskameras installiert. Und die Technik wird alle 10 Jahre erneuert.“

Die ersten drei Kilometer verlaufen entlang der südöstlichen Grenze Finnlands. Weitere 260 Kilometer sollen in den nächsten fünf Jahren gebaut werden. Im finnischen Staatshaushalt sind dafür 139 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt planen die Finnen, die gesamten 1.300 Kilometer der Grenze mit einem Zaun zu schließen.

Der drei Meter hohe Zaun mit Stacheldraht wird mit Unterständen und Bunkern ausgestattet, die auch dem direkten Einschlag einer Artilleriegranate standhalten können. Der Testabschnitt des Zauns hat den finnischen Haushalt bereits sechs Millionen Euro gekostet. Doch bisher hat er nur die jahreszeitlichen Wanderungen der Wildtiere behindert.

Der finnische Journalist Kosti Heiskanen sagte dazu: „In Finnland versteht man diese russophobe Kampagne überhaupt nicht. Wie sehr trifft das Finnland?! Niemand ersetzt die Russen, weder Deutsche, noch Italiener, noch andere Ausländer, so dass der Tourismus und der Handel sehr stark zurückgegangen sind.“

Die wichtigste Wasserhandelsroute von Finnland und nach Russland ist der Saimaa-Kanal, der für den Holzhandel genutzt wurde, und der Handel florierte. Die Finnen nutzten unsere Birken zur Papierherstellung und verkauften es in die ganze Welt. Jetzt ist der Kanal stillgelegt worden und die finnischen Unternehmen stehen nun ohne Rohstoffe da.

Dafür hat Russland neue Märkte. In der russischen Grenzstadt Sortavala wird nicht nur Holz verarbeitet, sondern es werden auch schlüsselfertige Häuser gebaut. Der Maschinenführer Pavel Garanan erzählt uns: „Wir sind für die nächsten zwei Monate ausgelastet, die Produktion wächst, wir bauen eine neue Halle.“

Für die holzverarbeitende Industrie hat sich der Transport von Rohstoffen nach China, Korea und Malaysia gelohnt, denn die neuen Partner kompensieren die Logistikkosten.

Während finnische Unternehmen, die auf den russischen Tourismus gesetzt haben, in Konkurs gehen, erlebt das benachbarte russische Karelien dank russischer Touristen einen nie dagewesenen Tourismusboom. Der Gouverneur von Karelien, Sergej Krupin, erzählt: „Wir haben den Valaam-Archipel, er ist Teil unserer Stadt. Wir haben die Ruskeala-Schlucht, eine wahnsinnige Schönheit.“ (Anm. d. Übers.: Über Karelien, das nur einige hundert Kilometer von meiner Wahlheimat St. Petersburg entfernt ist, habe ich schon berichtet. Die Naturwunder sind wirklich eine Reise wert und der Tourismus, bei dem auf Umweltschutz gesetzt wird, boomt mit vielen neuen Hotels in atemberaubender Umgebung)

Neue Hotels und Restaurants sind entstanden, neue Touristenziele werden eröffnet. Das Jugendzentrum „Serdobol“ am malerischen Ufer des Ladogasees ist zu einem Treffpunkt nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern geworden. Kurse in Astronomie, Design, Kochen – jeder kann hier etwas Interessantes finden. Alle Kurse sind kostenlos. Das Zentrum hat der Stadt neues Leben eingehaucht. Innerhalb eines Jahres hat sich der Besucherstrom nach Sortavala verzehnfacht.

Ende der Übersetzung

