In den USA sind 85.000 minderjährige Migranten spurlos verschwunden

In den USA sind in den letzten Jahren 85.000 minderjährige Migranten spurlos verschwunden. Und das ist nur die offiziell bekannte Zahl, die Dunkelziffer könnte noch viel höher sein. In den Medien wird darüber nicht berichtet.

In den Medien gilt es als böse Verschwörungstheorie, wenn über organisierten Kinderhandel im Westen berichtet wird, an dem möglicherweise auch sehr reiche und mächtige Personen beteiligt sind. Im Fall Epstein zum Beispiel haben die Medien nach Kräften davon abgelenkt, dass zu seinen „Kunden“ ganz offensichtlich auch Leute wie Bill Clinton, Bill Gates gehörten. Die westlichen Medien meiden dieses Thema nach Möglichkeit wie der Teufel das Weihwasser.

Was ich nun berichten werde, ist jedoch keine Verschwörungstheorie, denn es geht um eine Anhörung, die vor einem Monat im US-Kongress stattgefunden hat. In dieser Anhörung wurde mitgeteilt, dass 85.000 (!) minderjährige Migranten, die in den letzten Jahren unbegleitet in die USA gekommen sind und behördlich registriert wurden, spurlos verschwunden sind. Das sind also nur die registrierten Fälle, wie viele Kinder, die gar nicht registriert wurden, in den USA verschwunden sind, weiß kein Mensch.

Als wäre das nicht genug, hat sich auch noch herausgestellt, dass die US-Behörden offensichtlich nicht daran interessiert sind, die Kinder zu finden. Das mit Gleichgültigkeit zu erklären, ist schwierig, denn es geht um viel Geld. Es ist nämlich bekannt, dass diese Kinder illegal regelrechte Sklavenarbeit verrichten müssen oder sogar in der Sexindustrie missbraucht werden. Bei 85.000 betroffenen Kindern reden wir von einer regelrechten Industrie, die Milliarden an den Kindern verdient.

Und nochmal: Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist das Ergebnis einer Anhörung im US-Parlament, die am 26. April 2023 stattgefunden hat.

The Biden Border Crisis: Exploitation of Unaccompanied Alien Children

Ich bin von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, darauf aufmerksam gemacht worden, denn sie hat davon in dem Interview erzählt, das ich mit ihr geführt habe. Da ich sie bei der Geschichte so ungläubig angesehen habe, hat sie mir ihren Telegram-Post darüber zukommen lassen, in dem alles ordentlich verlinkt war. Daher übersetze ich den Post, den Frau Sacharowa dazu veröffentlicht hat an dieser Stelle.

Beginn der Übersetzung:

Während der „Internationale Strafgerichtshof“ die anti-russische Anweisung wegen Pseudo-Entführungen ukrainischer Kinder ausführt, spricht man in den USA nicht nur offen, sondern schreit über ihre eigenen Verbrechen gegen Minderjährige: 85.000 Migrantenkinder sind in den USA verschwunden, 356.000 minderjährige Migranten haben die Südgrenze überquert, und viele von ihnen sind selbst nach Angaben der amerikanischen Behörden sofort Opfer aller Arten von Gewalt und Verbrechen geworden.

Ich veröffentliche hier das Protokoll einer Sitzung des Unterausschusses für Migration des Rechtsausschusses des US-Repräsentantenhauses zum Thema „Ausbeutung von unbegleiteten Migrantenkindern durch Erwachsene“:

Jessica Wong (Direktorin der Politikabteilung des US Center for Migration Studies): „Die Regierung Biden hat beschlossen, das Feuer der Migrationskrise mit Petroleum zu löschen, indem sie die Möglichkeiten für die Einschleusung von Minderjährigen ins Land, den Handel mit Minderjährigen für fast kostenlose Arbeit, „kommerziellen Sex“, zügelloses Gangstertum und so weiter ausweitet. Erreicht wurde das durch die Abkehr von der relativ wirksamen Migrationspolitik der Vergangenheit, mit der versucht wurde, den Zustrom von Migrantenkindern einzudämmen. Bereits jetzt hat sich die jährliche Zahl der unbegleiteten Migrantenkinder, die nach dem illegalen Grenzübertritt in die Obhut des US-Gesundheitsministeriums und der Sozialdienste übergeben werden, verdreifacht.“

Tara Lee Rodas (vom US-Ministerium für Gesundheit und Soziales): „Mein Ziel ist es, die Behörden endlich davon zu überzeugen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben von Migrantenkindern zu schützen, einschließlich der erschütternden Zahl von 85.000 vermissten Kindern. Heute arbeiten Kinder in Nachtschichten in Metzgereien, Fabriken und Restaurants, um ihre Schulden bei Schmugglern und Menschenhändlern zu bezahlen. Heute werden Kinder zu sexuellen Zwecken verschleppt. Heute rufen Kinder die Hotline an, um zu berichten, dass sie missbraucht werden, dass ihre Bedürfnisse vernachlässigt werden, dass sie verkauft werden, und wir wissen nicht, ob sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen.“

Chip Roy (Kongressabgeordneter aus Texas): „Es haut mich um, dass wir im größten und mächtigsten Land der Geschichte ein System zu verteidigen und rechtfertigen müssen, das die massenhafte sexuelle Ausbeutung von Migrantenkindern beinhaltet, dass unsere Behörden verpflichtet sind, Veröffentlichungen zu ignorieren, die über fast hunderttausend Migrantenkinder schreiben, die einfach „verloren gegangen“ sind.

Ich möchte Sie fragen, ob Sie als Amerikaner stolz darauf sind, dass seit dem Amtsantritt von Präsident Biden 356.665 (Anmerkung: das ist kein Tippfehler, 356.000) unbegleitete Migrantenkinder unsere Südgrenze überquert haben? Das sind nur die Kinder, von denen wir sicher wissen, dass sie in die Obhut des US-Ministeriums für Gesundheit und Soziales kamen. Seid ihr Amerikaner stolz auf ein System, das ausländische Kinder ohne Erwachsene anzieht, damit sie unsere Grenze leicht überqueren können, um von Kartellen ausgebeutet zu werden, um zu Waren der sexuellen Ausbeutung, zu Waren des Sklavenhandels, zu Sexobjekten zu werden, um auf Ranches in Südtexas zu sterben und im Rio Grande zu ertrinken? Ist das das System, auf das ihr Amerikaner stolz seid?“

Ende der Übersetzung

Ich habe vor einiger Zeit über einen Skandal von Bundeskanzler Scholz im Zusammenhang mit Kindesmisshandlung berichtet und dabei mitgeteilt, dass ich in Kontakt mit Aktivisten in Deutschland bin, die sich um dieses Thema kümmern und in Deutschland hunderte Fälle von Kindern belegen können, die ihren Eltern vom Jugendamt weggenommen wurden und deren Aufenthaltsort nicht mehr nachprüfbar ist. Meistens sind „sozial schwache“ Familien oder Familien von Migranten betroffen, die sich nicht wirklich gegen die Behörden wehren können.

Obwohl das alles aktenkundig ist, handeln weder die Justiz noch die Politik. Und die Medien schweigen.

Im Donbass gibt es ebenfalls viele Fälle, in denen die Menschen in von Russland befreiten Ortschaften erzählt haben, dass die ukrainischen Soldaten vor ihrem Rückzug die Kinder mitgenommen haben. Diese Geschichten dürften nicht ausgedacht sein, sie wurden an zu vielen verschiedenen Orten erzählt und die Leute, die davon erzählt haben, waren einfache Dorfbewohner, die einander nicht kannten und diese Geschichten unabhängig voneinander erzählt haben.

Die Fälle sind auch aktenkundig, aber die Medien – mich eingeschlossen – berichten darüber nur sehr zurückhaltend, weil bisher über das Schicksal der Kinder nichts bekannt ist. Ob sie für kriminelle Zwecke entführt wurden, oder sie von den Ukrainern „nur“ umerzogen und ukrainisiert werden sollen, ist bisher nicht belegt.

Am Dienstag habe ich eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur RIA über eine Ukrainerin übersetzt, die nach Russland gereist ist, um das Sorgerecht für mehrere Kinder aus Cherson zu beantragen und sie dann nach Deutschland zu bringen. Als Ziel wurde die Stadt Münster genannt.

Als ich den deutschen Aktivisten, die über die Schicksale in Deutschland verschwundener Kinder recherchieren, davon erzählt habe, waren sie nicht überrascht, denn sie kennen viele Fälle ausgerechnet aus Münster, bei denen Kinder den Eltern von deutschen Behörden weggenommen wurden. Offiziell sind viele der Kinder in psychiatrischer Behandlung, aber die Eltern haben keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern und können nicht überprüfen, wo ihre Kinder sind.

Offensichtlich ist das, was in den USA offen im Kongress besprochen wurde, im Westen weiter verbreitet, als man denken möchte.

