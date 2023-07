Internationale Experten finden keine Hinweise auf Bomben am AKW Saporoschschje

Atomare Gefahr

Kiew behauptet, Russland habe das AKW-Saporoschschje vermint, um es zu sprengen. Das bestreitet inzwischen sogar die NATO und die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben keine Hinweise darauf gefunden.

Ich habe bereits am 5. Juni darüber berichtet, dass Kiew in seiner Verzweiflung, die NATO in einen Krieg mit Russland zu verwickeln, anscheinend bereit ist, das AKW Saporoschschje anzugreifen und den daraus folgenden atomaren Zwischenfall Russland anzuhängen. Anscheinend wurde Kiew danach von den USA zurück gepfiffen, denn seitdem gab es keine neuen Erklärungen dazu aus Kiew.

Dass die USA wahrscheinlich auf Kiew eingewirkt haben dürften, sieht man auch daran, dass ausgerechnet die NATO am 5. Juni gemeldet hat, es gäbe keine Hinweise darauf, dass Kiews Anschuldigungen gegen Russland wahr wären. Der stellvertretende NATO-Generalsekretär sagte dazu in einem Interview:

„Ich habe die Erklärungen beider Seiten gesehen. Aus unserer Sicht gibt es keine Informationen, die die Unmittelbarkeit solcher Aktionen bestätigen, die unverantwortlich wären und eine große Eskalation bedeuten würden. Die IAEO-Inspektoren sind ebenfalls vor Ort, und obwohl sie keinen vollständigen Zugang haben, liefern sie gewisse Informationen. Wir sind besorgt über diese Anschuldigungen, aber nach den Informationen, die wir und unsere Verbündeten haben, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine unmittelbare Bedrohung.“

Am gleichen Tag berichtete auch Sky News, dass auf Satellitenbildern – entgegen den Erklärungen aus Kiew – keinerlei Hinweise auf Sprengladungen auf den Dächern der Atomreaktoren zu sehen seien. Der Fernsehsender stellte fest, dass er die Aussage des ukrainischen Präsidenten vom Abend des 4. Juli nicht bestätigen könne, wonach Russland angeblich „sprengstoffähnliche“ Gegenstände auf dem Dach der AKW-Blöcke von Saporoschschje platziert habe. Adam Parker, der auf die Sammlung und Analyse von Daten aus offenen Quellen spezialisiert Redakteur von Sky News, sagte dazu:

„Wir haben einen visuellen Vergleich der heutigen Satellitenbilder mit älteren Aufnahmen von Anfang Juni vorgenommen. Es gibt keine offensichtlichen Unterschiede zwischen den Bildern von den Dächern der Einheiten 3 und 4, aber die Sprengsätze könnten so klein sein, dass sie auf solchen Fotos nicht zu sehen sind“

Die IAEA-Experten, die dauerhaft in dem AKW sind, haben bei den Betreibern Zugang zu weiteren Sektionen des AKW erbeten, um die Kiewer Vorwürfe zu überprüfen. Am 7. Juni bekamen erklärte IAEA-Chef Grossi bei einer Pressekonferenz in Tokio:

„Was den Zugang [zum Kernkraftwerk] betrifft, haben wir meiner Meinung nach Fortschritte gemacht, denn von Dienstag bis heute haben wir mehr Zugang erhalten. Wir haben noch keinen Zugang zu den Dächern der Gebäude erhalten, aber wir haben die entsprechenden Anträge gestellt und ich bin recht zuversichtlich, dass wir Zugang erhalten werden“

Grossi erklärte auch, dass die IAEO-Experten bei der Inspektion des Geländes, einschließlich der Kühlwasserbecken, „keine Sprengstoffe oder Minen“ gefunden hätten. „Wir wollen immer noch andere (Teile der Anlage) inspizieren, aber das dauert manchmal“, sagte er und fügte hinzu, dass die Anlage „in einer aktiven Kampfzone“ liege und dass es manchmal „ein oder zwei Tage“ dauere, bis die russische Seite, die die Anlage kontrolliert, eine Genehmigung erteile.

Grossi präzisierte, dass sie „einen größeren Abschnitt um den großen Kühlteich“ sowie die Isolationstore, die den Teich vom Kachowka-Stausee trennen, inspiziert haben. Die Experten überprüften auch die Absperrschieber des Auslasskanals des Heizkraftwerks von Saporoschschje. Die Experten müssten noch die Dächer der Reaktoren 3 und 4 sowie einen Teil der Turbinenhalle des Kraftwerks inspizieren, zu denen sie hoffentlich bald Zugang haben, wie Grossi sagte.

Die Geschichte um die angeblich von Russland geplante Sprengung des AKW entpuppt sich also, wie erwartet, als weitere Propaganda-Lüge von Selensky.

