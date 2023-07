Kiew bestätigt die „russische Propaganda“

Ukraine-Krise

Am 5. Juli gab es sehr bemerkenswerte Erklärungen aus Kiew, die die angebliche "russische Propaganda" bestätigen.

Russland wirft dem Westen vor, in der Ukraine „bis zum letzten Ukrainer“ gegen Russland zu kämpfen. Damit meint Russland, dass der Westen die Ukraine nur ausnutzt und das Land und die Menschen für die Interessen des Westens „verheizt“.

Der Westen kämpft bis zum letzten Ukrainer gegen Russland

Laut Russland geht es nicht um die Ukraine, sondern um Russland: Der US-geführte Westen will Russland schwächen, weil ein starkes Russland den Weltmachtanspruch der USA (in den USA spricht man von „worldwide dominance“) bedroht. Die Ukraine ist nur das Instrument, das die USA benutzen, um gegen Russland zu vorzugehen. Um die Ukraine, die Ukrainer oder um Demokratie und andere angebliche „westliche Werte“ geht es nicht.

Das wird in Westen natürlich als „russische Propaganda“ bezeichnet.

Nun hat ausgerechnet Michail Podoljak,, der wichtigste Berater des ukrainischen Präsidenten, diese angebliche „russische Propaganda“ bestätigt, als er auf Twitter schrieb:

„Stellen Sie sich vor, <…> Sie schaffen es, einen goldenen Lottoschein zu ziehen. Ein anderes Land <…> zerstört das Kampfpotenzial Ihres strategischen Hauptfeindes, indem es Krieg auf seinem eigenen Territorium führt und seine eigene Bevölkerung verliert“

Das ist exakt das, was Russland dem US-Westen vorwirft: Er verheizt die Ukraine und die Ukrainer, um Russland, seinen wichtigsten Gegner, zu bekämpfen.

Die Ukraine als Testgebiet für westliche Waffen

Ein weiterer Vorwurf aus Russland ist, dass der Westen die Ukraine als Testgebiet für seine Waffen missbraucht. In der Ukraine geht es dem Westen demnach nicht so sehr darum, der Ukraine mit Waffenlieferungen zu helfen, sondern es geht darum, die modernen westlichen Waffen im praktischen Einsatz gegen einen gleichwertigen Gegner zu testen und weiterzuentwickeln.

Auch dieser Teil der „russischen Propaganda“ wurde in Kiew bestätigt, und zwar von keinem Geringeren als dem ukrainischen Verteidigungsminister Alexej Resnikow. Der sagte der Financial Times, die Kampfhandlungen in der Ukraine hätten den westlichen Ländern die Möglichkeit gegeben, ihre Waffen in der direkten Konfrontation mit russischen Waffen zu testen.

Weiter sagte er, die westlichen Länder sehen „sehen, ob ihre Waffen funktionieren, wie effektiv sie sind und ob sie modernisiert werden müssen. (…) Man kann sich kein besseres Testgebiet für die globale Militärindustrie vorstellen“. Und er fügte hinzu, dass alle interessierten Parteien, einschließlich Indien und China, und „die Länder, die Waffen von Russland kaufen“, das genau beobachten.

Die westlichen Waffen sind den russischen unterlegen

Bei der Gelegenheit wurde noch eine weitere Behauptung der angeblichen „russischen Propaganda“ bestätigt, denn Russland meldet, dass die meisten westlichen schlecht seien. Die westliche Artillerie müsse schon nach recht wenigen Schüssen gewartet werden, weil sie nicht mehr funktioniere, die Panzerwagen seien störanfällig und umständlich in Wartung und Reparatur. Russische Soldaten, die westliche Beutewaffen untersucht haben, stellen den meisten westlichen Waffensystemen geradezu verheerende Zeugnisse aus.

Da bekommt die Aussage von Resnikow, dass alle interessierten Parteien, einschließlich Indien und China, und „die Länder, die Waffen von Russland kaufen“, das genau beobachten, gleich eine viel tiefer gehende Bedeutung.

Die Financial Times zitierte zur Qualität der westlichen auch einen ukrainischen Militärexperten, der sagte, dass der aktive Kampfeinsatz der Artilleriesysteme aus den NATO-Ländern, bereits eine Reihe von Nachteilen offenbart habe. Ihm zufolge brauchen sie im Gegensatz zu den sowjetischen Waffen nach zwei oder drei Minuten Dauerfeuer bei maximaler Schussfolge eine Pause.

Und wieder haben sich Teile der „russischen Propaganda“ als wahr herausgestellt…

