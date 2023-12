Ukraine

Kiew ist in der NATO und der EU nicht willkommen, Saluzhny besiegt Selensky im Voraus: Die Lage rund um die Ukraine

Russland ist nach wie vor zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit und würde es vorziehen, seine Ziele mit diplomatischen Mitteln zu verfolgen, aber Kiew selbst hat Kontakte abgelehnt, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Sollte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, seine eigene Partei gründen, würde diese bei den Wahlen den Block des amtierenden Präsidenten Wladimir Selensky besiegen, berichtet das Portal Strana unter Berufung auf die Ergebnisse einer Umfrage.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben acht Angriffe ukrainischer Angriffsgruppen bei Donezk, Saporoschje und Kupjansk zurückgeschlagen und die gegnerischen Truppen und Ausrüstungen Verluste bei Krasnoliman, Cherson und südlich von Donezk beigebracht, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf etwa 700 Soldaten.

12 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine, darunter auch solche aus den USA, wurden zerstört. Die russische Luftabwehr schoss zwei ukrainische MiG-29-Flugzeuge und einen Mi-8-Hubschrauber ab.

Drohnenangriffe

Die Ukraine versuchte in der Nacht zum Montag, mit flugzeugähnlichen Drohnen einen Terroranschlag auf Objekte auf russischem Territorium zu verüben. Die russische Luftabwehr zerstörte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 22 dieser Flugzeuge.

Weitere 13 Drohnen wurden nach Angaben des Ministeriums über dem Asowschen Meer und der Krim abgefangen.

Moskau zu Gesprächen bereit

Washington muss bereit sein, die Ukraine bis 2024 zu unterstützen, sagte der stellvertretende US-Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten James O’Brien. Seiner Meinung nach wird sich die russische Führung „erst dann für den Frieden entscheiden, wenn sie das Ergebnis der Wahl“ des US-Präsidenten sieht.

Moskau sei nach wie vor bereit, mit Kiew zu verhandeln und würde es vorziehen, seine Forderungen mit politischen und diplomatischen Mitteln durchzusetzen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Gleichzeitig bezeichnete er die in den Medien geäußerte Vermutung, dass die Gespräche zwischen Moskau und Kiew auf dem Territorium eines westlichen Landes, etwa Ungarns, wieder aufgenommen werden könnten, als „theoretische Schlussfolgerung“.

Probleme mit der Hilfe aus den USA

Die demokratische und die republikanische Partei der USA haben es nicht geschafft, einen Kompromiss über die Forderung von Präsident Joe Biden nach zusätzlicher Unterstützung für Israel, Taiwan und die Ukraine zu finden, berichtete NBC. Demnach sind alle Versuche, eine Einigung zu erzielen, aufgrund „tiefer Meinungsverschiedenheiten“ in eine Sackgasse geraten.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus warten darauf, dass die Regierung in Washington ihren Aktionsplan zum Konflikt in der Ukraine präzisiert, und sind bereit, die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Unterstützung Kiews nur in Verbindung mit Maßnahmen zur Sicherung der Grenze zu Mexiko und zur Eindämmung der illegalen Einwanderung in Betracht zu ziehen, sagte Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses.

Die US-Regierung hat den ukrainischen Präsidenten eingeladen, sich per Video an die Senatoren zu wenden, wenn es um die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Kiew geht, sagte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer.

Die europäischen Länder werden Kiew weiterhin unterstützen, aber nicht in der Lage sein, die US-Militärhilfe für die Ukraine zu ersetzen, wenn diese plötzlich eingestellt wird, zitierte das Portal Semafor einen ungenannten hohen europäischen Beamten.

In der NATO nicht willkommen

Washington hat den europäischen NATO-Verbündeten geraten, mit der Ukraine nicht über deren Beitritt zum nordatlantischen Bündnis zu sprechen, so der ukrainische Abgeordnete Alexej Gontscharenko. „In Washington haben mir mehrere Quellen bestätigt, dass [US-Außenminister Anthony] Blinken den Europäern gesagt hat, sie sollten mit der Ukraine nicht mehr über die NATO sprechen. Es wird keine NATO geben. Das Thema NATO verärgert die US-Eliten“, schrieb er in seinem Telegram-Kanal.

Dem Abgeordneten zufolge wurde in Washington „klar signalisiert“, dass die Ukraine nicht sofort nach dem Ende der Feindseligkeiten Mitglied des Bündnisses wird. „Es wird einige Bewegungen in Richtung der Allianz geben. Wir bekommen einige Nachlässe. Aber dass wir im Jahr 2024 Mitglied werden – nein. Das Büro des Präsidenten [der Ukraine] hat sich damit abgefunden“, schrieb der Abgeordnete.

Aussichten für den EU-Beitritt der Ukraine

Die Ukraine sei „sehr weit entfernt“ von einem EU-Beitritt, sagte der slowakische Außen- und Europaminister Juraj Blanar in einem Interview mit dem Nachrichtenportal standard.sk. Er fügte hinzu, dass er sich die Möglichkeit eines EU-Beitritts der Ukraine während des anhaltenden militärischen Konflikts im Land nicht vorstellen könne.

Der Vorsitzende des Europäischen Rates, Charles Michel, wird seinen Besuch in China anlässlich des EU-China-Gipfels am 7. und 8. Dezember unterbrechen, um mit den Staats- und Regierungschefs der EU die Drohung des ungarischen Premierministers Viktor Orbán zu erörtern, den Beginn der Verhandlungen über die Aufnahme der Ukraine in die Union zu blockieren. Politico zufolge hat Michel diese Entscheidung getroffen, weil er in China „keine geschlossene Kommunikationslinie haben wird, über die er mit den europäischen Staats- und Regierungschefs verhandeln könnte, in der Gewissheit, dass China ihm nicht zuhört.“

Saluzhny besiegt Selensky

Eine Partei des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhny würde die Wahlen zur Werchowna Rada gewinnen, wenn sie in naher Zukunft abgehalten würden, berichtete das Portal Strana unter Berufung auf eine Umfrage der soziologischen Gruppe „Rating“.

In der Umfrage wurde nicht nur der Beliebtheitsgrad der derzeitigen Parteien, sondern auch möglicher politischer Kräfte, die derzeit nicht existieren, bewertet. Nach den Ergebnissen der Umfrage würde eine Partei von Saluzhny 36 Prozent der Wählerstimmen erhalten. An zweiter Stelle stünde der Block von Selenska (26,7 Prozent) und an dritter Stelle die Partei des Showman Sergej Pritula (7,6 Prozent).

Die Partei der nationalistischen Formation Asow, die präsidentenfreundliche Partei Diener des Volkes und die Europäische Solidarität des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko würden ebenfalls die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in die Rada überspringen. Die anderen politischen Kräfte würden weniger als drei Prozent erreichen.

