Niger hat gerade die französischen Fernsehsender RFI и France 24 im Land verboten, woraufhin die EU sich über Einschränkungen der Pressefreiheit aufregt. Vor dem Hintergrund der massiven Zensur ausländischer Sender in der EU ist das entlarvend.

Niger hat die die franzöischen Fernsehsender RFI и France 24 im Land verboten, woraufhin die EU reagiert hat. Nabila Massrali, die Sprecherin des greisen EU-Chefdiplomaten Borrell, schrieb auf X (ehemals Twitter):

„EU hält die Suspendierung von @RFI und von @FRANCE24 in Niger für inakzeptabel.

Diese Maßnahme stellt einen schweren Verstoß gegen das Recht auf Information und Meinungsfreiheit dar.

Die EU verurteilt diese Verstöße gegen die Grundfreiheiten aufs Schärfste.“

L’UE juge inacceptable la suspension de @RFI et de @FRANCE24 au Niger.



Cette mesure est une atteinte grave au droit à l’information et à la liberté d’expression.



L’UE condamne fermement ces violations aux libertés fondamentales. — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) August 4, 2023

Das war Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, eine Reaktion auf Telegram wert, die die ganze Doppelmoral der EU anschaulich aufzeigt und die ich daher genauso unkommentiert übersetzt habe (Links und Hervorhebungen aus dem Original), wie die Erklärung der Sprecherin von Borrell auf X (ehemals Twitter), damit die Leser sich selbst ein Bild von den Positionen der Beteiligten machen können.

Beginn der Übersetzung:

„Die EU hält die Suspendierung von RFI und von FRANCE24 in Niger für inakzeptabel. Diese Maßnahme stellt einen schweren Verstoß gegen das Recht auf Information und Meinungsfreiheit dar“, twitterte Nabila Massrali, Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes und von Josep Borrell, heute Morgen.

Frau Massrali, wir freuen uns sehr, dass Sie die Aufmerksamkeit auf den Zustand der Medien und die Rechte der Journalisten in der Welt gelenkt haben. Allerdings ist Niger nicht in der EU. Aber anscheinend legen Sie Ihre Vollmachten sehr weit aus. Lassen Sie uns sehen, wie die Dinge in Ihrem direkten Zuständigkeitsbereich stehen.

Das russische Außenministerium führt seit mehreren Jahren Statistiken über derartige Verstöße. Schade, dass Sie die nicht kennen.

Also:

Auf Beschluss des EU-Rates wurde die Ausstrahlung der russischen Fernsehsender Erster Kanal, Russia 1, NTV und REN TV sowie jeglicher Inhalte der Sender RT und Sputnik sowie die Lizenz von Tsargrad ausgesetzt.

Gegen russische Journalisten und Medienmanager wurden persönliche Sanktionen verhängt: Oleg Dobrodejew, Pawel Gussew, Alexej Pimanow, Dmitri Kiselew, Margarita Simonyan, Boris Kortschewnikow, Marina Kim, Kirill Wyschinski, Kirill Kleimjonow, Marina Achmedowa und viele andere.

Nun zu den EU-Staaten:

Österreich verhängt Geldstrafen für die Weiterverbreitung von Material von RT und Sputnik.

verhängt Geldstrafen für die Weiterverbreitung von Material von RT und Sputnik. In Bulgarien ist die Ausstrahlung von RT und Sputnik eingeschränkt.

ist die Ausstrahlung von RT und Sputnik eingeschränkt. In Deutschland hat die Kommission für Zulassung und Aufsicht die Ausstrahlung von RT DE in der BRD verboten.

hat die Kommission für Zulassung und Aufsicht die Ausstrahlung von RT DE in der BRD verboten. In Italien wurden die Konten von VGTRK gesperrt.

wurden die Konten von VGTRK gesperrt. In Lettland wurden RTR, Russia 24, TV Centre, TNT, CTC, RTVI, Peretz!, RBC, Moya Planeta, Domashny, NTV und 18 weitere Sender der Gazprom-Media Holding mit einem Sendeverbot belegt, der Zugang zu lenta.ru, ria.ru und vz.ru wurde blockiert, und der Chefredakteur von Sputnik Litauen, Marat Kasem, wurde verhaftet.

wurden RTR, Russia 24, TV Centre, TNT, CTC, RTVI, Peretz!, RBC, Moya Planeta, Domashny, NTV und 18 weitere Sender der Gazprom-Media Holding mit einem Sendeverbot belegt, der Zugang zu lenta.ru, ria.ru und vz.ru wurde blockiert, und der Chefredakteur von Sputnik Litauen, Marat Kasem, wurde verhaftet. In Litauen wurden alle russischen Sender verboten und alle Websites, auf denen sie online zu sehen sind, wurden blockiert.

wurden alle russischen Sender verboten und alle Websites, auf denen sie online zu sehen sind, wurden blockiert. In Luxemburg wurde die Ausstrahlung von RT und Sputnik eingestellt.

wurde die Ausstrahlung von RT und Sputnik eingestellt. In Malta wurde die Satellitenausstrahlung russischer Fernsehsender blockiert.

wurde die Satellitenausstrahlung russischer Fernsehsender blockiert. In Polen wurden RT, RT Documentary, RTR-Planeta, Soyuz TV und Rossiya 24 verboten.

wurden RT, RT Documentary, RTR-Planeta, Soyuz TV und Rossiya 24 verboten. In Finnland wurde die Ausstrahlung von RT eingestellt.

wurde die Ausstrahlung von RT eingestellt. In Frankreich wurden die Accounts von Sputnik in den sozialen Medien gesperrt, die Bankkonten von RT France wurden blockiert, die russischen Fernsehsender RTR Planeta, Russia 24 und TV Centre wurden abgeschaltet und die Medienaufsichtsbehörde hat die Ausstrahlung von Erster Kanal, Russia 1 und NTV eingestellt.

wurden die Accounts von Sputnik in den sozialen Medien gesperrt, die Bankkonten von RT France wurden blockiert, die russischen Fernsehsender RTR Planeta, Russia 24 und TV Centre wurden abgeschaltet und die Medienaufsichtsbehörde hat die Ausstrahlung von Erster Kanal, Russia 1 und NTV eingestellt. In Estland wurde die Ausstrahlung von RTR Planeta, NTV Mir und Russia 24 eingestellt, alle Websites, auf denen sie online zu sehen sind, wurden gesperrt, und der Zugang zu den russischen Nachrichtenseiten ntv.ru; ren.tv; 5-tv.ru; 78.ru; 1tv.com; lenta.ru; tass.ru wurde blockiert.

Dies ist nur ein Teil des ganzen Mechanismus systematischer Verstöße gegen die Rechte von Medien und Journalisten auf dem Gebiet der EU. Dies ist ein wirklich schwerwiegender Angriff auf das Recht auf Information und Meinungsfreiheit. Um die Schwierigkeiten zu lösen, die mit der derzeitigen Situation auf dem Gebiet der EU verbunden sind, ist es dringend nötig, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Darüber sprechen wir schon seit Jahren.

Danach können Sie sich getrost der Lage in Niger zuwenden. Solange die EU dasselbe tut wie Niger, steht es Ihnen nicht zu, über sie zu urteilen.

Ende der Übersetzung

