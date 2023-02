Professorin empfiehlt, Frauenleichen zum Austragen Kindern zu benutzen

Westliche Werte?

Eine norwegische Professorin empfiehlt in einem wissenschaftlichen Artikel, Frauenleichen zum Austragen von Kindern zu benutzen. Dazu hat das russische Fernsehen einen sehr deutlichen Kommentar ausgestrahlt.

Es ist kein Scherz, eine norwegische Professorin hat allen Ernstes empfohlen, Frauenleichen zum Austragen von Babys zu benutzen. Dass das in Russland, wo konservative Werte herrschen und Transhumanismus massiv kritisiert wird, nicht gut ankommt, ist klar. Das russische Fernsehen hat am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick einen deutlichen Kommentar dazu ausgestrahlt, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Norwegische Professorin schlägt die Verwendung von Leichen als Inkubatoren vor

Es gibt ein neues Wort in der westlichen Bioethik. Anna Smajdor, Philosophieprofessorin an der Universität Oslo in Norwegen, schlägt vor, toten Frauen Embryonen zu implantieren, um sie bis zur Geburt zu entwickeln.

„Wir können die Gebärmutter zur Fortpflanzung unserer Spezies noch nicht vollständig aufgeben, aber wir können die Risiken der Geburt, auf diejenigen übertragen, denen sie nicht mehr schaden kann“, so die Professorin.

Die Arbeit von Anna Smajdor wurde in der Fachzeitschrift Theoretical Medicine and Bioethics veröffentlicht. Der Sinn ist, dass ein Körper überall auf der Welt als tot anerkannt wird, wenn der Hirntod festgestellt wurde. Das kann plötzlich geschehen – als Folge eines Herzinfarkts, eines Schlaganfalls oder einer lebensgefährlichen Kopfverletzung. Wenn jedoch schnell gehandelt wird, können medizinische Lebenserhaltungssysteme den Kreislauf und die Atmung des Körpers so lange wie man will aufrechterhalten.

Und wenn das so ist, ist eine tote Frau formal gesehen bereit, eine Leihmutter zu sein. Sie kann an den richtigen Tagen künstlich befruchtet werden, oder ihre Eizellen können für eine künstliche Befruchtung verwendet werden. Und man kann einen lebenden Embryo in die Gebärmutter der Leihmutter einpflanzen und den Körper der toten Leihmutter über Schläuche ernähren, die Blutwerte und die normale Entwicklung des Fötus überwachen und zu gegebener Zeit einen Kaiserschnitt vornehmen. Das Baby lebt und die Leihmutter geht an einen besseren Ort. Oder, wenn die Technik der vegetativen Lebenserhaltung es erlaubt und der Körper ausreichend intakt ist, gibt es eine neue Schwangerschaft.

Anna Smajdor sieht die Einwände der Feministinnen voraus, die sich bereits dagegen wehren, dass die Frau nur als Behältnis für Kinder gesehen wird, aber hier ist ein reines Behältnis, ohne überflüssige Funktionen. Die Osloer Professorin, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, sagt auch, dass tote Männer Kinder gebären können – Männer, die kein Gehirn mehr, aber noch eine Leber haben. Eine Leber, so stellt sich heraus, kann auch als Gebärmutter funktionieren.

„Bei der ‚Ganzkörperspende für die Schwangerschaft‘ können auch Männer mitmachen. Eine Schwangerschaft kann auch außerhalb der Gebärmutter eintreten. Die Leber ist aufgrund ihrer hervorragenden Blutversorgung ein vielversprechender Implantationsort. Für den Menschen, der den Fötus austrägt, kann das riskant, ja sogar tödlich sein, aber für hirntote Spender ist der Begriff ‚tödlich‘ bedeutungslos“, schreibt Smajdor.

Überhaupt, so die norwegische Professorin, „sollte eine Schwangerschaft an sich, im strengen Sinne, für Frauen medizinisch kontraindiziert sein“. Nach dieser Logik sollte man, wenn es ungesund ist zu leben, einen Teil seiner Lebensfunktionen an die Toten abgeben. Allerdings ist das noch in keinem Land der Welt erlaubt, aber die Initiative ist da und die Erfahrung auch. Aus diesem Grund wendet sich Professorin Smajdor gegen das, was sie „übermäßige moralische Sensibilität“ nennt.

2019 brachte Portugals talentierte, international erfolgreiche Sportlerin und Profi-Kanutin Catarina Sequeira einen Sohn zur Welt, drei Monate nachdem bei ihr nach einem plötzlichen Asthmaanfall der Hirntod festgestellt worden war. Der Junge wurde gesund geboren. Bei der Mutter wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen an dem Tag abgesetzt.

Die aktuelle Initiative aus Norwegen hat verständlicherweise viel Aufsehen erregt. Die Gay-Community ist dafür, denn es entsteht ein Weg zur Fortpflanzung ohne Frauen. Ohne lebende Frauen. Schließlich sind Leihmütter heutzutage sehr teuer: Der Preis liegt im Bereich von 100.000 Dollar, eine tote Frau wird billiger. Und sie zickt auch nicht herum.

Aber es gibt auch Skeptiker. So schrieb Tom Farr aus Manchester auf Twitter, dass er sich „nichts Schrecklicheres, Dystopischeres und besseres Zeichen für den totalen moralischen Verfall der Gesellschaft vorstellen kann, als die Körper toter Frauen zu ‚ernten‘ und sie als Leihmütter ‚am Leben‘ zu erhalten“

Und Ashlyn O’Mara aus Toronto, Kanada, verglich den Artikel von Professorin Smajdor mit Huxleys Dystopie „Oh Wonderful New World“, in der Babys in künstlichen Gebärmüttern geboren werden, die am Fließband produziert werden.

Smajdor, Philosophieprofessorin an der Universität Oslo, lässt sich jedoch nicht entmutigen. Sie stützt sich auf ihre klaren Vorstellungen, dass Mitgefühl „kein notwendiger Bestandteil“ der Gesundheitsversorgung ist. Punkt. Nun, das sind sie, die Besonderheiten der westlichen Denkweise, mit denen wir es zu tun haben. Und zwar in den verschiedensten Situationen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Einstellung zur Ukraine, das muss man verstehen.

Ende der Übersetzung

