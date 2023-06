Staatsterror

Bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums wurde Putin auch danach gefragt, warum Russland nicht härter auf die ukrainischen Gebiete auf russisches Gebiet reagiert.

Die ukrainischen Angriffe auf russisches Gebiet werden im Westen als berechtigte Reaktion Kiews auf den im Westen sogenannten „brutalen russischen Angriffskrieg“ bezeichnet. Allerdings funktioniert das nur deshalb, weil die westlichen Medien der westlichen Öffentlichkeit bestenfalls am Rande berichten, dass diese Angriffe ausschließlich zivilen Zielen gelten und dass die Angriffe mit aus NATO-Staaten gelieferten Waffen durchgeführt werden. Wenn die westliche Öffentlichkeit das wüsste und sich darüber im Klaren wäre, dass diese Kombination die große Gefahr eines Krieges zwischen Russland und der NATO birgt, wäre die Reaktion der westlichen Öffentlichkeit sicher eine andere.

Aber die westliche Medien zeigen diese Zusammenhänge nicht auf, weshalb die Öffentlichkeit im Westen gar nicht weiß, was für ein Spiel mit dem Feuer Kiew mit Rückendeckung seiner westlichen Strippenzieher spielt.

In Russland hingegen werden die Stimmen immer lauter, die von der russischen Regierung eine harte Reaktion auf die ukrainischen Angriffe auf russische Zivilisten fordern. Daher wurde der russische Präsident bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums danach gefragt. Ich habe die Frage und die Antwort Putins übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Moderator: Aber was passiert, und das passiert in Washington mit einer, sagen wir, wohlwollenden, herablassenden Haltung, ist, dass es immer mehr Angriffe auf Russland gibt, auf russisches Territorium, von dem niemand bestreitet, dass es russisch ist – auch auf den Kreml, von Kiew organisierte Terroranschläge: sowohl in Moskau, wo Daria Dugina getötet wurde, als auch in St. Petersburg, wo ein junger Blogger starb, und natürlich der Drohnenangriff auf den Kreml und so weiter.

Dabei ist das eine sehr interessante Situation. Einerseits erklärt die Regierung Biden kategorisch, dass sie solche Aktionen nicht billigt, dass sie nicht zu solchen Aktionen beiträgt, dass sie die Zerstörung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in keiner Weise unterstützt hat. Aber andererseits tut sie nicht einmal so, als würde sie Kiew erklären, dass solche Aktionen falsch sind und dass solche Aktionen Konsequenzen für die amerikanische Unterstützung des Selensky-Regimes haben könnten. Wie sehen Sie diese Haltung der USA und wie werden Sie damit umgehen?

Putin: Sehen Sie, alles, was Sie gesagt haben, war der Versuch, uns zu provozieren, damit wir endlich ernste und mächtige Maßnahmen ergreifen. Aber dieser Versuch, den Kreml, die Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation, zu beschädigen, die Angriffe auf die Region Belgorod und benachbarte Regionen Russlands – das sind alles Versuche, uns zu Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren. Aber hören Sie, wenn wir fünf Patriot-Systeme in der Nähe von Kiew zerstört haben, was wäre das Problem, irgendwelche Gebäude und Strukturen im Zentrum von Kiew zu zerstören? Das wäre kein Problem. Wir tun es aus einer Reihe von Gründen nicht. Es gibt viele davon, ich werde Ihnen später von diesen Überlegungen erzählen. Ihnen sage ich es, aber noch nicht öffentlich.

Aber es gibt diese Möglichkeit, jeder versteht das, jeder wartet nur darauf, dass wir anfangen, auf die Knöpfe zu drücken. Es gibt dafür keine Notwendigkeit, das ist die erste Überlegung. Es gibt dafür keine Notwendigkeit, denn der Gegner hat an der Front hat keinen Erfolg, darum geht es. Und da er weiß, dass ein Erfolg unwahrscheinlich ist, provoziert er uns zu harten Maßnahmen, in der Hoffnung, dass er dann mit dem Finger auf uns zeigen und sagen und sagen kann: „Seht nur, wie bösartig sie sind, wie grausam sie sind, mit denen darf man nichts zu tun haben.“ Und das wollen sie allen unseren Partner, mit denen wir heute zusammenarbeiten, zeigen. Deshalb gibt es dafür heute keine Notwendigkeit.

Was die Frage betrifft, ob wir einen Dialog mit ihnen führen sollten oder nicht, so wiederhole ich: Wir haben diesen Dialog nicht abgelehnt, sondern sie haben beschlossen, den Dialog mit uns abzubrechen. Aber wenn sie nicht mit uns reden wollen, dann nicht. Sie werden es wollen, und wir werden sehen, zu welchem Zeitpunkt und worüber wir mit ihnen reden können.

Was die Grenzgebiete betrifft. Das ist ein Versuch, uns von den möglichen Hauptrichtungen dieses Hauptangriffs abzulenken, den sie dort geplant haben, der Versuch, uns zu zwingen, einige Einheiten zu verlegen, die in anderen Kampfgebieten bereitgestellt wurden, und so weiter. Für uns gibt es hier nichts Ungewöhnliches. Wir werden einfach ruhig reagieren, wir werden dagegen ankämpfen.

Ich habe bereits gesagt, dass wir, wenn diese Angriffe auf unsere Grenzgebiete anhalten, die Einrichtung einer „Sanitär Zone“ auf ukrainischem Gebiet in Betracht ziehen werden. Die müssen nur verstehen, wozu sie das führen wird. Wir arbeiten mit Hochpräzisions-, Langstrecken- und Hochleistungswaffen gegen militärische Ziele, und wir sind dabei erfolgreich.

Es genügt zu sehen, wie Waffenlager zerstört werden, Standorte von Personal, auch von ausländischen Söldnern, es genügt zu sehen, wie unsere Ausrüstung hier funktioniert. Es gibt immer eine Antwort, wir veröffentlichen sie nur oft nicht einmal, aber es ist eine spürbare Antwort, und der Gegner kennt sie.

Ende der Übersetzung

